Hepimiz yapıyoruz: Daha temiz diye sakın elinizi bile sürmeyin! Saçları tutam tutam döküyor

Banyo yaptığınızda saçlarınızı kaç kere şampuanlıyorsunuz? Eğer iki ve bundan fazla ise büyük hata yapıyorsunuz. Gelin birlikte saç yıkamanın doğru tekniğine birlikte bakalım.

SAÇ TİPİNE GÖRE ŞAMPUAN NASIL SEÇİLİR?

Saçlarınız için şampuan seçerken, saç tipinizi iyi bilmeniz çok önemli. Çünkü yanlış şampuan seçimleri de saçlarınızı fazlasıyla yıpratıyor. Kuru ve kırılgan saçlarınız varsa ve saçlarınız çok yıpranmış duruyorsa şampuanla da kalmayıp, saçınıza uygun maske uygulamanız gerekiyor.

Özellikle hindistan cevizi yağı saçı inanılmaz besler. Saçları derinlemesine nemlendirir. Aynı zamanda saçları yumuşatır ve pürüzsüz bir görünüme ulaşmasına yardımcı olur. Bu yağı haftada 1 kere uyguladığınızda saçlarınızın nasıl canlandığını ve parlak bir görünüme kavuştuğunu göreceksiniz.