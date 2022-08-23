Hepimiz yapıyoruz: Daha temiz diye sakın elinizi bile sürmeyin! Saçları tutam tutam döküyor

Banyo yaptığınızda saçlarınızı kaç kere şampuanlıyorsunuz? Eğer iki ve bundan fazla ise büyük hata yapıyorsunuz. Gelin birlikte saç yıkamanın doğru tekniğine birlikte bakalım.
SAÇ TİPİNE GÖRE ŞAMPUAN NASIL SEÇİLİR?
Saçlarınız için şampuan seçerken, saç tipinizi iyi bilmeniz çok önemli. Çünkü yanlış şampuan seçimleri de saçlarınızı fazlasıyla yıpratıyor. Kuru ve kırılgan saçlarınız varsa ve saçlarınız çok yıpranmış duruyorsa şampuanla da kalmayıp, saçınıza uygun maske uygulamanız gerekiyor.
Özellikle hindistan cevizi yağı saçı inanılmaz besler. Saçları derinlemesine nemlendirir. Aynı zamanda saçları yumuşatır ve pürüzsüz bir görünüme ulaşmasına yardımcı olur. Bu yağı haftada 1 kere uyguladığınızda saçlarınızın nasıl canlandığını ve parlak bir görünüme kavuştuğunu göreceksiniz.
SAÇLAR KAÇ GÜNDE BİR YIKANMALI?
Saçlarınızı yıkarken yine saç tipinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yağlı ve kuru saçların yıkanması farklı olmalıdır. Yağlı saçlara sahipseniz, her gün ya da gün aşırı saçlarınızı şampuanlayabilirsiniz. Fakat kuru saçlara sahipseniz saç derinizin yağ kazanması için çok fazla yıkamamanız öneriliyor.
Özellikle duşta iki kere saç şampuanlamak saça fayda değil zarar verir. Saçları iki kere şampuanlamak saç derisi için çok önemli olan sağlıklı yağların koparılmasına neden oluyor. Ayrıca şampuanlarken ceviz boyutu kadar şampuan dökmek yeterli oluyor.
SAÇLAR NASIL TARANMALI?
Saçlarınızı tararken, ıslak olmaması önemli. Saçı ıslakken taramak yıpranmasını sağlar. Hatta saçlarınız dolanmışsa taranırken kırılarak kopabiliyor. Bunu engellemenin bir yolu ise, duştan önce kuru saçlarınızı taramak. Eğer saçlarınızı duşa girmeden önce tararsanız, bu hem yıpranmasını önleyecek hem de dolanmasının önüne geçecek.
HAVLU YERİNE TİŞÖRT TERCİH EDİN
Yıllardır uyguladığımız bu yöntem aslında yanlışmış! Saçlarınızı duştan sonra havluya sarıp kurulamak aslında yıpranmasına, saçlarınızın kopmasına sebep olduğunu biliyor musunuz? Havlunun sert dokusu, saçınızın yıpranmasına, elektriklenmesine sebep oluyor. Havlu yerine eğer yumuşak bir tişört kullanırsanız, saç kütiküllerinizin sıkışmamasını sağlarsınız. Bu yöntem ise elektriklenme ve kırılmaları azaltıyor.