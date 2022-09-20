Her an kuaförden çıkmış gibi! Her zaman mükemmel saçlara sahip olmayı sağlayan o ipucu

Profesyonel saç stilistlerine ve uzmanlarına, saç şekillendirmeyle ilgili 2 ipucu verdi. Saçlarınıza kahkül kestirirseniz, daha havalı gür ve canlı bir görünüm verebileceğinizi biliyor musunuz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
PERDE KAHKÜL SAÇLARINIZI CANLI GÖSTERİYOR
Saç uzmanları, saç dökülmesi ve incelme belirtilerini gizlemek için perde kahkül modeli uygulayarak iyi bir sonuç verdiğini üzerine basa basa söylüyor. Bu model uzunluk ve hacim katıyor, böylece saatlerce şekillendirmek zorunda kalmıyorsunuz.
Tepenizde saç dökülmesi yaşıyorsanız veya bölgenizin genişlediğini fark ediyorsanız perde kahkülün saçınızı daha kalın gösterdiğini ve incelmiş saçlara hacim katmanın harika bir yolu olduğunu" belirtiyor. Stilin "öndeki seyreltik saçları gizlemek isteyen kadınlar" için iyi çalıştığını, "başının üstünde yumuşak, doğal görünen bir dalga" yarattığını vurguluyor. Perde kakülleri yanak hizasına indiğinde yüzünüzü daha küçük ve ince gösterir.
AKSESUAR KULLANIN
Örgü sevmiyorsanız veya kısa saçlarınız varsa farklı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Saç bantları, tokalar vb. aksesuarlar beyaz saçları kapatmanıza ve modaya uygun görünmenize yardımcı olacaktır. Bir şapka da deneyebilirsiniz. Örneğin bereler bu sonbaharda popülaritesinin zirvesinde olacak. Tabii ki kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi planlıyorsanız bu yöntem pek işinize yaramayacaktır.
80'lerin stilini seviyorsanız, benekli bir mini saç tokası seti de harika olabilir. Daha beyaz saçlarınız varsa, daha koyu olanlar daha iyi görünür ve daha açık ve pembemsi renkler daha koyu gri saçlarla iyi gidebilir. Ayrıca randevuya çıkarken, bir kutlamaya katılırken veya başka herhangi bir özel etkinliğe giderken takabileceğiniz çiçekli klipsler de var. Kısa saçlar için, saçınızın bir tarafını geriye doğru çekip bu klipslerle yerine oturtmak, görünümünüze harikalar katabilir.