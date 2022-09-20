Her an kuaförden çıkmış gibi! Her zaman mükemmel saçlara sahip olmayı sağlayan o ipucu

Profesyonel saç stilistlerine ve uzmanlarına, saç şekillendirmeyle ilgili 2 ipucu verdi. Saçlarınıza kahkül kestirirseniz, daha havalı gür ve canlı bir görünüm verebileceğinizi biliyor musunuz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

PERDE KAHKÜL SAÇLARINIZI CANLI GÖSTERİYOR

Saç uzmanları, saç dökülmesi ve incelme belirtilerini gizlemek için perde kahkül modeli uygulayarak iyi bir sonuç verdiğini üzerine basa basa söylüyor. Bu model uzunluk ve hacim katıyor, böylece saatlerce şekillendirmek zorunda kalmıyorsunuz.

Tepenizde saç dökülmesi yaşıyorsanız veya bölgenizin genişlediğini fark ediyorsanız perde kahkülün saçınızı daha kalın gösterdiğini ve incelmiş saçlara hacim katmanın harika bir yolu olduğunu" belirtiyor. Stilin "öndeki seyreltik saçları gizlemek isteyen kadınlar" için iyi çalıştığını, "başının üstünde yumuşak, doğal görünen bir dalga" yarattığını vurguluyor. Perde kakülleri yanak hizasına indiğinde yüzünüzü daha küçük ve ince gösterir.