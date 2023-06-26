Herkesin bilmesi gereken 5 güzellik sırrı! Estetik işlemler tarihe karışacak

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN "YAVAŞLAYIN" Slugging, cildinizi veya saçınızı nemlendirmek için yağların ve kremlerin kullanımı için kullanılan bir terimdir ve faydaları yadsınamaz. Cildinizi nemlendirir ve bebek poposu kadar yumuşak hale getirir. Bu işleme yüzünüzü suyla ıslattıktan sonra veya duştan sonra başlamanız gerekir. Sargı gibi bir şeyle nemi hapsetmeden önce zaten nemli olan cildinize nemlendiricinizi uygulayın. Bu işlem sayesinde cildinizin normalden daha fazla nem emmesini sağlayabilirsiniz.

YÜZDEKİ ŞİŞKİNLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN LENF MASAJI Vücudumuzun lenf düğümleri, düzgün bir şekilde boşaltılmazsa çok fazla sıvı depolayabilir ve bu da normalden daha şişkin görünmenize neden olabilir. Bu nedenle, yüzünüzün genellikle şiş olduğunu fark ederseniz, bu su tutulumunun bir işareti olabilir ve koltuk altlarınızdaki lenf düğümleriniz doğru şekilde akmıyor olabilir. Bunu düzeltmek için yüzünüze ve boynunuza, yüzünüzden başlayıp aşağı doğru devam ederek koltuk altlarınıza kadar hafif bir masaj yapın.