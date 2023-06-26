Herkesin bilmesi gereken 5 güzellik sırrı! Estetik işlemler tarihe karışacak

Hızla uzayan saçlar, daha sıkı bir cilt veya gözlerdeki koyu halkalardan kurtulmak… Tüm bunlarla mücadele etmenin birkaç kolay tüyosu bulunuyor. Güzellik rutininizi günlük olarak düzenlemek, tüm bu sorunlardan kısa sürede kurtulmanızı sağlayabilir. İşte o yöntemler…
KOYU HALKALARI BİTİREN SIKIŞTIRMA TESTİ
Bu test, gözlerinizin altındaki koyu halkaları düzeltmek için ne yapmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Gözlerinizin altındaki yumuşak cildi sıkıştırmanız yeterlidir. Sıkışmış cilt beyazlaşır ve koyuluk kaybolursa, cildiniz büyük olasılıkla incedir. Bu durumda, koyu halkalarınızı gidermek için bir C vitamini göz kremine ihtiyacınız bulunduğu düşünülebilir.
Sıkışmış cildinizde koyu renk kalırsa, cildinizin rengini ayarlamak için bir şeye ihtiyacınız olacaktır. Koyu göz altı halkalarınızı iyileştirmek için bir retinol göz kremi kullanmayı deneyin.
DUDAKLARINIZI FIRÇALAYIN
Temiz bir diş fırçası ile dudaklarınızı nazikçe fırçalamayı deneyin. Bu yöntem, dudaklardaki ölü deriyi pul pul dökecek ve dudaklarınızın daha sağlıklı görünmesine yardımcı olacaktır. Çatlak dudaklara sahip olmak yerine, rujunuz için mükemmel olan pürüzsüz ve yumuşak dudaklara sahip olduğunuzu görebilirsiniz.
SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN "YAVAŞLAYIN"
Slugging, cildinizi veya saçınızı nemlendirmek için yağların ve kremlerin kullanımı için kullanılan bir terimdir ve faydaları yadsınamaz. Cildinizi nemlendirir ve bebek poposu kadar yumuşak hale getirir. Bu işleme yüzünüzü suyla ıslattıktan sonra veya duştan sonra başlamanız gerekir. Sargı gibi bir şeyle nemi hapsetmeden önce zaten nemli olan cildinize nemlendiricinizi uygulayın. Bu işlem sayesinde cildinizin normalden daha fazla nem emmesini sağlayabilirsiniz.
YÜZDEKİ ŞİŞKİNLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN LENF MASAJI
Vücudumuzun lenf düğümleri, düzgün bir şekilde boşaltılmazsa çok fazla sıvı depolayabilir ve bu da normalden daha şişkin görünmenize neden olabilir. Bu nedenle, yüzünüzün genellikle şiş olduğunu fark ederseniz, bu su tutulumunun bir işareti olabilir ve koltuk altlarınızdaki lenf düğümleriniz doğru şekilde akmıyor olabilir. Bunu düzeltmek için yüzünüze ve boynunuza, yüzünüzden başlayıp aşağı doğru devam ederek koltuk altlarınıza kadar hafif bir masaj yapın.
SAÇLARI HIZLA UZATAN BİBERİYE SUYU
Biberiye suyu sadece saç büyümesini teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda kepeği de azaltabilir. Aslında, bir çalışma biberiye yağının saç uzatma ilacı kadar etkili olduğunu bulmuştur. Bir haftaya kadar buzdolabında saklamak için suyu bir sprey şişesine dökmeden önce birkaç taze biberiye sapını suda 20 dakika kaynatın. Günde bir kez saç köklerinize püskürtün.