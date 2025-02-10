Hintli kadınların vazgeçilmez tarifi! Bu karışım saç dökülmesini anında kesiyor…

Not: Denemeden önce olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir.

Saçlarınıza anında uzama desteği sağlayacak basit ama güçlü olan bu zerdeçal shot, düzenli kullanımda kısa süre içerisinde etkisini gösterecek ve gür saçlara sahip olmanızı sağlayacak.

1 yemek kaşığı limon suyu (C vitamini içeriği ve pH seviyesini dengelemek için)

Yapılışı

Bir tencere veya çaydanlığınıza eklediğiniz suyu ılıyana kadar ısıtın. Besin maddelerinin etkinliğini azaltabileceği riski nedeniyle suyun kaynamadığından ve ılık olduğundan emin olun.

Zerdeçal tozunu ılık suya ekleyin ve zerdeçalın erimesi için iyice karıştırın.

İyice karıştırdığınız zerdeçallı suya karabiber ekleyin. Karabiber, kurkumini artıran ve vücudunuzun zerdeçalı emmesini ve kullanmasıı kolaylaştıran piperin besinini içerir.

İçeceğinizi biraz tatlandırmak isterseniz bal ekleyebilirsiniz.

Son olarak bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Limon suyu sadece ferahlatıcı bir tat eklemekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzu temizlemeye ve saç derisinin pH'ını dengelemeye yardımcı olur.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın. Maksimum fayda elde etmek için zerdeçal shot'ı her sabah aç karnına düzenli olarak tüketmeniz önerilir.