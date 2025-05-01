İçten dışa parlatıyor! Yedikçe cildinizi güzelleştiren 10 besin...

Kırışıklıkları gidermek, akne izlerini yok etmek, cilt tonunuzu eşitlemek için belki onlarca krem ya da serum kullandınız. Fakat bu süreçte neler tükettiğinizi gözden geçirdiniz mi? Uzmanlara göre cildimizin kalitesi doğrudan yediklerimiz ile orantılı. Cilt bakım rutinleri, nemlendiriciler ve serumlar elbette önemli ama güzelliğin asıl sırrı, vücudun iç dengesinde saklı. Cildin kendisini onarabilmesi için öncelikle neler yediğimize göz atmalı, bağırsak sağlığını gözden geçirmeli ve antioksidan, vitaminler yönünden zengin içerikleri menünüze dahil etmelisiniz.