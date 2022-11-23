İnce çizgileri daha da derinleştiriyor! En belirgin kırışıklıkların ana nedeni o mimik: Sakın yapmayın

Alın bölgesindeki kırışıklıklar, ince çizgiler gibi istenmeyen yaşlılıklar belirtileri ile ilgili olarak Dr. Hiba Injibar, tüm bu mimiklere rağmen nasıl genç kalabileceğinizin yolunu gösteren çeşitli önerilerde bulundu.
"GÖZLERİ KISARAK BAKMAK KIRIŞIKLIK SEBEBİ"
Dr. Injibar'a göre; gözleri sürekli kısmak, kırışıklıklar için en kötü yüz hareketlerinin başında geliyor. Gözlerinizi kısarak ileriye baktığınızda, yüz kasları sürekli olarak içe doğru kasılır ve burnunuzun üst kısmında kırışıklıklara ve gözlerinizin iç köşelerinde çizgilere neden oluyor. Güneşe çok fazla korumasız maruz kalıyorsanız veya görme sorunlarınız varsa, bunun olma olasılığı daha yüksektir.
Gözlerinizi kısma konusunda çeşitli önlemler almak için ilk adımda; sıcak havalarda dışarıdayken gözlerinizi kısmayı önlemek için güneş gözlüğü kullanmayı unutmamanız gerekiyor. Net görme ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bir göz doktorundan doğru derecede bir gözlük almayı ihmal etmemeniz de önemli.
"SARKIK BİR GÜLÜMSEMENİN SEBEBİ..."
Dr. Injibar, yüz yaşlanmasının ve her gülümsediğinizde alt kasların aşağı çekilmesi ve ağzınızın kenarlarında ince çizgilerin oluşmasına neden olması sebebiyle meydana geldiğini açıkladı. Yiyecek çiğnerken, yanaklar ve ağzın köşeleri aşağı doğru hareket ettiğinde "sarkık bir gülümseme" ortaya çıkabilir.
Çözümün gülüşünüz esnasında "kendinize güvenmenizi", yanaklarınızı ve ağzınızın köşelerini mümkün olduğunca gererek "eksiksiz" gülümsemenizi öneriyor. Dişlerinizi kenetleyerek ufak bir gülümseme, çene hattınızda gerginliğe neden olabilir. Bunun yerine, doğal ve tam bir ifade uygulayarak belirsiz yüz yapısına katkıda bulunmadan gülümsemenizi netleştirebilirsiniz.
"DERİNLEŞEN DUDAK ÇİZGİLERİNE KARŞI BUNU YAPMAYI BIRAKIN"
Pipet kullanımı gibi, sürekli ağzınızda aynı hareketleri tekrarlayan mimikler, dikey olarak üst dudakta oluşan ince çizgilere neden olabilir. Tekrarlayan bir büzülme nedeniyle Dr. Inhibar, kırışıklıkların cilde derinlemesine yerleşebileceğini ve aksi halde pürüzsüz bir ciltte bozan çatlaklara neden olabilir.
Derinleşen dudak çizgileri, giderek daha belirgin hale gelir ve özellikle yaşla birlikte, 50'li yaşların başlarına geldikten sonra, cildin zamanla hacim ve elastikiyet kaybetmesi nedeniyle kötüleşmeye başlayabilir.
"AŞIRI MİMİK KULLANMAK DA KIRIŞIKLIK ETKENİ"
Sürekli aşırı mimik yapmak, sıklıkla şaşırma ifadesi kullanmak da kırışıklıklara katkı yapan bir diğer etken. Dr. Injibar, sürekli kaşları kaldırarak, üst göz kapağınızın yukarı kalkması durumu kırışıklıklara katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Kaşlar ve alnın birbirine bağlı olduğunu söyleyen Dr., bu nedenle karşlarınızı şok ve şaşkınlıkla kaldırdığınızda alın boyunca yatay çizgiler belirdiğinde kaş çatma çizgilerine de neden olabilir. Fakat bu çizgiler, genellikle bu mimikleri sıklıkla kullandığınızda ortaya çıkacaktır.
Bunun yanı sıra gözünüzün dış köşesinde kaz ayağı olarak da bilinen minik kırışıklıklar oluşabilir. Tekrarlayan büzüşme de dudaklarda ağız çevresinde oluşan kırışıklıklara neden olabilir. Kafanız karıştıysa, bunu yüzünüz yerine sözlü olarak ifade edin. Tarafsız bir ifadeyle sakin kalmaya çalışın ve durumla ilgili netlik istemekten korkmayın.