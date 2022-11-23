İnce çizgileri daha da derinleştiriyor! En belirgin kırışıklıkların ana nedeni o mimik: Sakın yapmayın

Alın bölgesindeki kırışıklıklar, ince çizgiler gibi istenmeyen yaşlılıklar belirtileri ile ilgili olarak Dr. Hiba Injibar, tüm bu mimiklere rağmen nasıl genç kalabileceğinizin yolunu gösteren çeşitli önerilerde bulundu.

"GÖZLERİ KISARAK BAKMAK KIRIŞIKLIK SEBEBİ"

Dr. Injibar'a göre; gözleri sürekli kısmak, kırışıklıklar için en kötü yüz hareketlerinin başında geliyor. Gözlerinizi kısarak ileriye baktığınızda, yüz kasları sürekli olarak içe doğru kasılır ve burnunuzun üst kısmında kırışıklıklara ve gözlerinizin iç köşelerinde çizgilere neden oluyor. Güneşe çok fazla korumasız maruz kalıyorsanız veya görme sorunlarınız varsa, bunun olma olasılığı daha yüksektir.

Gözlerinizi kısma konusunda çeşitli önlemler almak için ilk adımda; sıcak havalarda dışarıdayken gözlerinizi kısmayı önlemek için güneş gözlüğü kullanmayı unutmamanız gerekiyor. Net görme ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bir göz doktorundan doğru derecede bir gözlük almayı ihmal etmemeniz de önemli.