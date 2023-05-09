Jennifer Lopez yıllara böyle meydan okuyormuş! Ne botoks ne dolgu! Yaptığı en etkili şey…

İşte cildine müdahale yaptırmadan bugün bile görenlerin yaşına inanmayacağı mükemmel görünümünün sırrı..
SABAHLARI İLK OLARAK YÜZÜNÜ TEMİZLİYOR
Jennifer Lopez ilk olarak yüzünü bir temizleyici ile yıkayarak güne başlıyor. Bu sayede suratında gece boyunca biriken tüm yağ, kir ve geriye kalmış makyaj artıklarından cildini arındırdığını söylüyor. Yüzüne akşamları bakım yapsa bile mutlaka bu adımı atlamadan sabah rutinine başladığının altını çiziyor.
İKİNCİ ADIM OLARAK SERUM KULLANIYOR
Cildinin parlaklığını bu adıma saklı olduğunu söyleyen Jennifer Lopez, bu sayede cildinin ihtiyacı olan vitamini aldığını ve pürüzsüzlüğünü bu sayede koruduğunu söylüyor. Bir sonraki adıma geçmeden önce serumun kuruduğundan emin olmanız gerektiğini de ekliyor.
VAZGEÇİLMEZ GÜNEŞ KREMİ ÜÇÜNCÜ ADIMI
Genç yaşlarından beri güneş kremi kullanımını hiç aksatmadığını söyleyen Jennifer Lopez, cildinin yıllara meydan okumasının ardında da bu adımın olduğunun altını çiziyor.
SON ADIM OLARAK TAKVİYELER
Cildinin güzelliğini sadece yaptığı bakımla değil aynı zamanda kullandığı takviyelerle içerden de desteklediğini söyleyen Jennifer Lopez bunun da diğer adımlar kadar önemli olduğu söylüyor.