Jennifer Lopez yıllara böyle meydan okuyormuş! Ne botoks ne dolgu! Yaptığı en etkili şey…

Genç yaşlarından beri güneş kremi kullanımını hiç aksatmadığını söyleyen Jennifer Lopez, cildinin yıllara meydan okumasının ardında da bu adımın olduğunun altını çiziyor.

SON ADIM OLARAK TAKVİYELER

Cildinin güzelliğini sadece yaptığı bakımla değil aynı zamanda kullandığı takviyelerle içerden de desteklediğini söyleyen Jennifer Lopez bunun da diğer adımlar kadar önemli olduğu söylüyor.