Kahve mi kola mı çay mı? Diş hekimi dişleri en çok sarartıp çukurlara neden olan içeceği açıkladı!

Kaliforniya Beverly Hills'de görev yapan Dr. Miles Madison, çekilmiş dört dişi 10 gün boyunca kahve, çay ve kola içinde bekleterek etkilerini inceledi. Bu inceleme sonucunda hangi içeceklerin dişte daha fazla leke bıraktığı ortaya çıktı.

KAHVE Mİ ÇAY MI KOLA MI?

Kahveyle ilgili sonuçları paylaşan Dr. Madison, kahvenin özellikle diş köklerinde belirgin bir leke bıraktığını şu sözlerle açıkladı, ancak en çok leke bırakan içecek olmadığının da altını çizdi;

"Dişin tepe kısmı sarıya dönerken kök kısmı koyu kahverengiye büründü. Özellikle mine kadar mineral içermeyen kök yüzeyi çok daha fazla lekelendi."

Çayda ise benzer bir durum gözlense de sonuçlar daha hafifti. Dr. Madison, çayla ilgili şunları söyledi:

"Çay da lekelendi ama kahve kadar kötü değildi. Kök kısmının daha açık kahverengi bir tona dönmesi nedeniyle etkisi o kadar da dramatik olmadı." Bu deney sonucunda kahve çaya göre daha lekelenme yapan içecek olarak belirlendi.

DİŞLERDE YOĞUN LEKELENME BIRAKAN İÇECEK: KOLA

Sonuçları sosyal medya hesabında paylaşan ve "Gumfather" adıyla tanınan Dr. Madison, kolanın dişler üzerinde dramatik bir etkisi olduğunu belirtti. Kola, yalnızca dişleri koyu bir renge boyamakla kalmıyor, aynı zamanda diş yapısını aşındırarak küçük "çukurlar" oluşturuyor. Dr. Madison, bunun sebebinin kolanın asidik yapısı olduğunu ifade etti.

Sonuçlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, şaşkınlıklarını şu yorumlarla dile getirdi:

"Aman Tanrım, bunlar benim favori içeceklerimdi!"

"Sanırım bir dahaki sefere su sipariş edeceğim."

Dr. Madison, bu deneyin gerçek hayat koşullarını tam olarak yansıtmadığını, çünkü insanların dişlerini 10 gün boyunca bir sıvının içinde bekletmediğini belirtti. Ancak kahve, çay, kola gibi içeceklerin yanı sıra sigara gibi alışkanlıkların da dişlerde leke bıraktığı biliniyor.

Çoğu durumda lekelenme yalnızca kozmetik bir sorun olup diş sağlığı açısından ciddi bir problem teşkil etmiyor. Ancak inatçı sarı dişler, insanların kahve, çay veya kola tükettikten sonra hızla dişlerini fırçalama isteğinin bir nedeni olabilir. Dr. Madison, asitli içeceklerin diş minesini geçici olarak zayıflattığını ve bu sarı haldeyken dişlerin fırçalanmasının daha derin renk değişimlerine yol açabileceğini belirtti.

Dişlerdeki renk değişimlerinin çoğu endişe verici olmasa da diş hekimleri, ani ve belirgin değişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.