“Kaş doldurma” işlemlerini tamamen bıraktırıyor! Dolabınızdaki bu malzeme en gür kaşların sırrı

Kaş inceltme modası, 2000’li yılların başında ortadan kalktı. Birçok insanın hala tercihlerinden biri olsa da doğal ve kalın kaşlar, yüz hatlarının kendine özgü yapısını ortaya çıkarması sebebiyle günümüzde daha çok tercih ediliyor. Fakat birçok etkene bağlı olarak dökülen kaşları kalınlaştırmak, birçok insan zorlu bir süreç. Bunun için en önemli ipucu ise basit bir malzemede yatıyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlara göre; kaş dökülmesi otoimmün bozukluk, tiroid sorunu veya beslenme yetersizliği gibi bir sağlık durumunun işareti olabilir. Doktorunuza yapılacak bir ziyaret, kaş dökülmesinin tıbbi nedenlerini ekarte edebilir veya gerekirse uygun tedaviyi almanıza yardımcı olabilir. Kaşlarınızın incelmesinin nedenini bulduktan sonra bile, bu günlerde trend olan dolgun ve kabarık kaş görünümüne geri dönmeleri zaman alabilir. Bazı ürünler bu sürece yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiştir. Örneğn; kaş serumlarını ve yağları bunlardan birkaçı. Ancak banyo dolabınızda gizli bir silah saklanıyor olabilir: "Vazelin"

VAZELİN VE KAŞ KALINLAŞTIRMA HAKKINDAKİ GERÇEK Vazelin, nemi hapsederken cildi ve saçı koruyan mineral yağlar ve mumların bir kombinasyonunu içerir. Kaşlarınıza vazelin uygulamak, benzer bir nemlendirme etkisine sahip olabilir ve bu da potansiyel olarak kaşlara yumuşaklık artışı sağlayabilir. Healthline'da yer alan bir diğer bilgi, ayrıca bazelinin kaşları daha dolgun ve kalın gösterebileceğini ve mumsu kıvamı nedeniyle harika bir kaş jeli oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak bu faydalarına rağmen, vazelin muhtemelen kaş inceltme için mucize bir çözüm değildir.