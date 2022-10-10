“Kaş doldurma” işlemlerini tamamen bıraktırıyor! Dolabınızdaki bu malzeme en gür kaşların sırrı

Uzmanlara göre; kaş dökülmesi otoimmün bozukluk, tiroid sorunu veya beslenme yetersizliği gibi bir sağlık durumunun işareti olabilir. Doktorunuza yapılacak bir ziyaret, kaş dökülmesinin tıbbi nedenlerini ekarte edebilir veya gerekirse uygun tedaviyi almanıza yardımcı olabilir.
Kaşlarınızın incelmesinin nedenini bulduktan sonra bile, bu günlerde trend olan dolgun ve kabarık kaş görünümüne geri dönmeleri zaman alabilir. Bazı ürünler bu sürece yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiştir. Örneğn; kaş serumlarını ve yağları bunlardan birkaçı. Ancak banyo dolabınızda gizli bir silah saklanıyor olabilir: "Vazelin"
VAZELİN VE KAŞ KALINLAŞTIRMA HAKKINDAKİ GERÇEK
Vazelin, nemi hapsederken cildi ve saçı koruyan mineral yağlar ve mumların bir kombinasyonunu içerir. Kaşlarınıza vazelin uygulamak, benzer bir nemlendirme etkisine sahip olabilir ve bu da potansiyel olarak kaşlara yumuşaklık artışı sağlayabilir. Healthline'da yer alan bir diğer bilgi, ayrıca bazelinin kaşları daha dolgun ve kalın gösterebileceğini ve mumsu kıvamı nedeniyle harika bir kaş jeli oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak bu faydalarına rağmen, vazelin muhtemelen kaş inceltme için mucize bir çözüm değildir.
Güzellik uzmanlarına göre; vazelin, topikal cilt koşullarını hafifletmek de dahil olmak üzere birçok güzellik avantajına sahip olsa da, kaşlarınız için saç büyümesini teşvik etmek için fazla bir şey yapmıyor.
Güzellik markası Ipsy, vazelinin kuru veya tahriş olmuş cilt ve saç köklerini iyileştirme kabiliyetine işaret ederek, biraz farklı bir görünüm vermesine rağmen aynı fikirde. Kaşların altındaki hasarlı cilt iyileştiğinde ve nemlendiğinde tüy dökülmesi daha az olasıdır. Yine de vazelin, bir büyüme iksirinden çok nemlendirici bir kaş jeli olarak ele alınmalıdır.
KAŞLARDA VAZELİN KULLANMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER
Akılda tutulması gereken birkaç şey var. Kalınlaşmayı fazla hızlandırmamakla birlikte, vazelin, tüm cilt tiplerinde işe yaramayacağını da unutmamak gerekir. American Academy of Dermatology Association, yağlı, akneye meyilli bir cildiniz varsa, vazelin yüzünüze uygulanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Vazelin başlangıçta kaşlara çok ihtiyaç duyulan nemi sunmasına rağmen, uzun süreli kullanım, nemin kaşlarınıza ve cildinize ulaşmasını engelleyebileceğini ve bunun da sonunda kuru kaşlara ve cilde yol açabilir.
Peki, nihai karar nedir dersiniz? Vazelin bazı insanlar için kaşlara fayda sağlayabilir, ancak bir gecede en kalın kaşları beklemeyin. Ancak kaşlarınızın uzamasını beklerken vazelinin kalınlaştırıcı, nemlendirici özellikleri en azından bu arada sahte kaş görünümü elde etmenize yardımcı olabilir.