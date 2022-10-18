Kaş şekillendirirken yapılan bu hata cildin yaşlanmasına neden oluyor! Eğer o malzemeyi kullanıyorsanız...

Çoğu kişinin yüz bölgesinde kullandığı ağda, cildin yaşlanmasında önemli bir faktördür.
KAŞLARINIZA AĞDA YAPMAK CİLDİNİZİN YAŞLANMASINA NEDEN OLABİLİR
İster kendiniz yapın, isterseniz bir uzmana gidin, Healy kaş bölgesinde ağda kullanmanın gereksiz olduğunu söylüyor. "Ağda cilt için aşırı serttir" diyor. "Ağdada ısı, kimyasallar vardır ve cildin üst tabakasını yok ediyor." Aslında ağda sonrası hissettiğiniz yanık sadece sürtünmeden daha fazlasıdır ve potansiyel olarak uzun vadeli etkileri olabilir.
Healy, "Zamanla göz çevresindeki kolajen ve elastini parçalıyor " diye açıklıyor. Ve cilt bu şekilde hasar gördüğünde, göz çevresinde cilt yaşlanması (yani sarkma ve kırışıklık) yaşayabilirsiniz.
Retinol veya izotretinoin kullananlar için büyük tehlike daha büyüktür. Bu faktörlerle birlikte cilt genel olarak daha hassastır ve daha da kötü yanma, kızarıklık ve tahriş bunu takip edebilir.
Uzman eğer yapabiliyorsanız cımbızla devam etmenizi öneriyor. Daha uzun sürse de cilt üzerinde çok daha naziktir ve kaş şeklinizi daha net belirlemenize neden olur. Kaş almak için ip kullanmak ise cilt sağlığı açısından kesinlikle ağdadan daha iyidir, ancak tüylerin nasıl çekildiğinin doğası gereği asimetrik şekillerle mücadele etme olasılığınız daha yüksektir.
Eğer kaş ağdasından memnunsanız ve bırakmayı düşünmüyorsanız sadece göz kapağı derisi daha ince ve daha hassas olduğu için ekstra dikkatli olmanız gerektiğini bilin. Kaşlarınıza ekstra ilgi göstermek istiyorsanız, sağlıklı büyümeyi ve saç bakımını teşvik etmek için rutininize bir kaş serumu bile ekleyebilirsiniz.
Kaşta durum böyleyken vücut ağdasında durumun ne olduğunu merak ediyorsanız Healy, aslında genel anlamda bir uygulama olarak ağdaya karşı olmadığını açıklıyor. Koltuk altları veya bacaklar için epilasyon tercihiniz ağda ise bu bir sorun değildir. Cildiniz bu yerlerde daha kalın ve daha esnektir, bu nedenle hasar o kadar şiddetli olmaz.