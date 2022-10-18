Kaş şekillendirirken yapılan bu hata cildin yaşlanmasına neden oluyor! Eğer o malzemeyi kullanıyorsanız...

İster kendiniz yapın, isterseniz bir uzmana gidin, Healy kaş bölgesinde ağda kullanmanın gereksiz olduğunu söylüyor. "Ağda cilt için aşırı serttir" diyor. "Ağdada ısı, kimyasallar vardır ve cildin üst tabakasını yok ediyor." Aslında ağda sonrası hissettiğiniz yanık sadece sürtünmeden daha fazlasıdır ve potansiyel olarak uzun vadeli etkileri olabilir.

Healy, "Zamanla göz çevresindeki kolajen ve elastini parçalıyor " diye açıklıyor. Ve cilt bu şekilde hasar gördüğünde, göz çevresinde cilt yaşlanması (yani sarkma ve kırışıklık) yaşayabilirsiniz.

Retinol veya izotretinoin kullananlar için büyük tehlike daha büyüktür. Bu faktörlerle birlikte cilt genel olarak daha hassastır ve daha da kötü yanma, kızarıklık ve tahriş bunu takip edebilir.