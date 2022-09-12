Haberler Roza Haberleri Güzellik Haberleri Kepek sorununu kökten bitiriyor! Üstelik tamamen doğal bu tarif ile...

Kepek sorununu kökten bitiriyor! Üstelik tamamen doğal bu tarif ile...

Saç derinizi nemli tutmak, düzenli olarak fırçalamak, şampuan kullanmak ve saçınızı sık sık yıkamak saçınıza bakmanın doğru yoludur. Fakat saçlarıma iyi bakıyorum ama kepek sorunum bitmiyor diye sitem mi ediyorsunuz? Herkeste ortaya çıkan bu sorunu bitirmeye geldik. İşte detayları….

Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:12
ABONE OL
Kepek sorununu kökten bitiriyor! Üstelik tamamen doğal bu tarif ile...

Saç bakımı kadınlar için çok önemlidir. Fiziksel olarak iyi hissetmemizi sağlayan şeylerden biri saçlarımızdır. Bu yüzden saçlarımızı korumak, kepeklerden arındırmak için birçok yöntem deneriz. Gelin öyleyse bu yöntemlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

PORTAKAL KABUKLARI

Portakal kabukları genellikle evde kepek tedavisi için mükemmel bir çözüm olarak işe yarar. Portakal kabuğunun vücudunuz için faydalı olan; kalsiyum, magnezyum, A vitamini ve diyet lifleri içerir. İşte kepek tedavisi için izleyebileceğiniz bir teknik:

  • Portakal şeridini alın ve üzerine biraz limon suyu sıkın.
  • Bunların hepsini bir işlemciye ekleyin ve macun haline gelene kadar ezin.
  • Ardından, bu noktada bunu saç derinize uygulayın ve 30 dakika kurumasını bekleyin.
  • Bu yapıldıktan sonra, kepek temizleyici ile yıkayabilirsiniz.

YUMURTA SARISI

Yumurta sarısı, kepek tedavisi için önemli bir besin olan biotin içerir. Yumurta sarısı, saçınızı daha iyi hale getirebilecek saç kremi olarak kullanılabilir. Yumurta sarısını kullanmak için albümini ortadan kaldırmanız gerekir. Sarısı, onu çevreleyen beyaz tabakadan daha değerlidir.

Yöntem:

  • Önce saçı kurutun, ardından sarısını saçınıza uygulayın.
  • 60 dakika boyunca saçınızı plastik sargı ile örtün.
  • Saçınızı şampuanla nazikçe yıkayın. Bir noktada, korkunç kokuyu gidermek için saçınızı iki kez yıkamalısınız.

LİMONLU HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağının saçınızı canlı tuttuğu söylenir ve özellikle az miktarda limon suyuyla karıştırıldığında kepeği giderebilir. Bu aynı zamanda beyaz saç tellerinden kurtulmak için basit bir ev çözümüdür. Düzenli uyguladığınızda saçlarınızdaki kepeklerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Yöntem:

  • 2 yemek kaşığı ılık hindistan cevizi yağını alın ve eşit miktarda limon suyuyla karıştırın.
  • Bunu saç derinize uygulayın ve saçınızı nazikçe ovalayın. 20 dakika bekletin ve biraz şampuanla durulayın.
SON DAKİKA SON DAKİKA