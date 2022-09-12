Kepek sorununu kökten bitiriyor! Üstelik tamamen doğal bu tarif ile...

Saç derinizi nemli tutmak, düzenli olarak fırçalamak, şampuan kullanmak ve saçınızı sık sık yıkamak saçınıza bakmanın doğru yoludur. Fakat saçlarıma iyi bakıyorum ama kepek sorunum bitmiyor diye sitem mi ediyorsunuz? Herkeste ortaya çıkan bu sorunu bitirmeye geldik. İşte detayları….

Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:12 PAYLAŞ ABONE OL

Saç bakımı kadınlar için çok önemlidir. Fiziksel olarak iyi hissetmemizi sağlayan şeylerden biri saçlarımızdır. Bu yüzden saçlarımızı korumak, kepeklerden arındırmak için birçok yöntem deneriz. Gelin öyleyse bu yöntemlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

PORTAKAL KABUKLARI Portakal kabukları genellikle evde kepek tedavisi için mükemmel bir çözüm olarak işe yarar. Portakal kabuğunun vücudunuz için faydalı olan; kalsiyum, magnezyum, A vitamini ve diyet lifleri içerir. İşte kepek tedavisi için izleyebileceğiniz bir teknik: Portakal şeridini alın ve üzerine biraz limon suyu sıkın.

Bunların hepsini bir işlemciye ekleyin ve macun haline gelene kadar ezin.

Ardından, bu noktada bunu saç derinize uygulayın ve 30 dakika kurumasını bekleyin.

Bu yapıldıktan sonra, kepek temizleyici ile yıkayabilirsiniz.