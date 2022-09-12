Kepek sorununu kökten bitiriyor! Üstelik tamamen doğal bu tarif ile...

Saç bakımı kadınlar için çok önemlidir. Fiziksel olarak iyi hissetmemizi sağlayan şeylerden biri saçlarımızdır. Bu yüzden saçlarımızı korumak, kepeklerden arındırmak için birçok yöntem deneriz. Gelin öyleyse bu yöntemlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
PORTAKAL KABUKLARI
Portakal kabukları genellikle evde kepek tedavisi için mükemmel bir çözüm olarak işe yarar. Portakal kabuğunun vücudunuz için faydalı olan; kalsiyum, magnezyum, A vitamini ve diyet lifleri içerir. İşte kepek tedavisi için izleyebileceğiniz bir teknik:
YUMURTA SARISI
Yumurta sarısı, kepek tedavisi için önemli bir besin olan biotin içerir. Yumurta sarısı, saçınızı daha iyi hale getirebilecek saç kremi olarak kullanılabilir. Yumurta sarısını kullanmak için albümini ortadan kaldırmanız gerekir. Sarısı, onu çevreleyen beyaz tabakadan daha değerlidir.
Yöntem:
LİMONLU HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağının saçınızı canlı tuttuğu söylenir ve özellikle az miktarda limon suyuyla karıştırıldığında kepeği giderebilir. Bu aynı zamanda beyaz saç tellerinden kurtulmak için basit bir ev çözümüdür. Düzenli uyguladığınızda saçlarınızdaki kepeklerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.
Yöntem: