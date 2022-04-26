Saçınızı tararken sakın bu hatayı yapmayın! Saçların düğümlenip dökülmesine neden oluyor

Bakımın her kadının hayatında çok önemli bir yeri vardır. Günlük olarak yaptığımız bakımların birçoğunu yanlış uyguluyoruz. Bu uygulamaları yanlış yapmamızın sebeplerinden biri de nesilden nesile yanlış aktarım olmasıdır. Öyleyse gelin bu yanlışların neler olduğuna bir bakalım.
TIRNAKLARINIZI BOYAMADAN ÖNCE OJEYİ SALLAYIN
Ojeyi salladıktan sonra tırnağa sürmek pek doğru değil. Ojeyi sallamak, havayı hapseder ve manikürünüzü daha da kötüleştirir. Aynı zamanda tırnaklarınızda kabarcıklar oluşmasına neden olur. Ek olarak, fırçayı kabın içine ve dışına pompalayarak karıştırmaya çalışmayın.
YÜZÜNÜZÜN TAMAMINA PUDRA SÜRMEYİN
Sadece belirli bölgelere pudra sürmek yeterlidir. Çoğu durumdan kaçınarak göz altı bölgenize, alın, burun ve çenenize biraz pudra sürmeniz önerilir. Bu alanlar genellikle en yağlı alanlardır. Çok fazla pudra uygulamak, cildinizdeki şişlikler veya kuru lekeler gibi kusurları vurgular.
SAÇLARINIZI DİPTEN TARAMAK
Bu fırçalama şekli saçın kırılmasına yol açacaktır. Bunun yerine, saçınızı bölümlere ayırarak ve aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirerek, taramak doğru olacaktır. Ayrıca saçlarınızı daha kolay açmanıza da yardımcı olacaktır. Saçın zarar görmesini önlemek için parmaklarınızla da dolaşma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
PARFÜMÜNÜZÜ KULAKLARINIZIN ALTINA VEYA SAÇLARINIZA SÜRÜN
Parfümünüzün daha uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız, nemlendirdikten hemen sonra uygulayın. Saçınıza parfüm sıkmak, alkol bazlı formül içerdiğinden saçı kurutur. Cildinize sürmek de iyi bir yol değil. Çünkü cilt ısınız arttığı için kötü kokmasını sağlıyor. Bundan dolayı parfümü giysilerinize veya kulaklarınızın üstüne sürün.
SAÇINIZI ISLATTIKTAN HEMEN SONRA ŞAMPUAN KULLANIN
Saçınızı çabuk durulamak ve bol miktarda şampuan uygulamak yerine saçınızı biraz ıslatmak daha iyidir. Aynı zamanda az miktarda şampuan kullanmak sizin için daha doğru olacaktır.