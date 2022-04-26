Saçınızı tararken sakın bu hatayı yapmayın! Saçların düğümlenip dökülmesine neden oluyor

En iyi ve pahalı güzellik ürünleri bile; doğru kullanmadığınız takdirde, görünümünüzü tamamen bozabilir. Hangimiz bunları doğru şekilde uyguluyoruz? İşte bilmeden yaptığımız 6 güzellik uygulaması…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 12:30

Bakımın her kadının hayatında çok önemli bir yeri vardır. Günlük olarak yaptığımız bakımların birçoğunu yanlış uyguluyoruz. Bu uygulamaları yanlış yapmamızın sebeplerinden biri de nesilden nesile yanlış aktarım olmasıdır. Öyleyse gelin bu yanlışların neler olduğuna bir bakalım.

TIRNAKLARINIZI BOYAMADAN ÖNCE OJEYİ SALLAYIN Ojeyi salladıktan sonra tırnağa sürmek pek doğru değil. Ojeyi sallamak, havayı hapseder ve manikürünüzü daha da kötüleştirir. Aynı zamanda tırnaklarınızda kabarcıklar oluşmasına neden olur. Ek olarak, fırçayı kabın içine ve dışına pompalayarak karıştırmaya çalışmayın.