Kırışıklıkların çözümü bu bitkide! İşte yaşlanmayı engelleyen bitkisel formül

Modern yaşama adapte olduğumuzdan bu yana, aslında doğanın bizlere doğal güzellik için verdiği kaynakları unutmuş durumdayız. Birçoğumuz kimyasal işlemlerin en etkili yöntem olduğuna inansak da aslında çözüm doğada yatıyor olabilir. Birçok bitkiyi doğru ve uzmanına danışarak kullandığımızda en iyi sonuçlara ulaşmak hiç de zor değil.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.11.2021 09:36

Bitkisel olarak kullanabileceğiniz birçok ürün bulunuyor. Örneğin; Neem gibi bitkilerin o kadar çok tıbbi bileşeni vardır ki cilt bakımının ötesinde çalışırlar ve insan vücuduna çeşitli şekillerde yardımcı olurlar. Kimyasal yüklü ürünleri seçmek sadece çevremizdeki havanın kalitesini bozan fazla kimyasalların kullanımını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda cildimize ve sağlığımıza da büyük ölçüde zarar verir. Cilt vücudumuzun en büyük organıdır ve iyi bakılması gerekir.

Neem ( Hint Leylağı) Bu ayurveda bitkisi antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Neem yapraklarının cilde faydalarından biri de cilt enfeksiyonlarını tedavi edebilmesi, tahrişi yatıştırabilmesi ve cildi kurutmadan iltihabı azaltabilmesidir. Enfeksiyonları uzak tutmak için neem ile zenginleştirilmiş suyla banyo yapabilirsiniz.

Organik sandal ağacı Cilt üzerinde serinletici özelliklere sahip antiseptik ve antienflamatuar bir bitkidir. Ayrıca ciltteki kırışıklıklar ve sarkmalar üzerinde yaşlanma karşıtı bir formül olarak yardımcı olur. Anti-inflamatuar özellikleri cilt döküntülerine veya sivilcelere yardımcı olur ve eşit, parlak, kusursuz bir cilt verir. Haftada iki ila üç kez sandal ağacı macunu kullanmak cilde berrak ve kusursuz bir cilt verir.

Safran Safran, cilde faydalı birçok vitamin ve antioksidan içerdiğinden cilde fayda sağlar. Antiinflamatuardır ve cildi yatıştırır. Antifungaldir ve akne tedavisinde kullanılabilir. Cildi aydınlattığı bilinen safran, birçok güzellik ürününde de içerik olarak kullanılmaktadır.

Zerdeçal Cilde birden fazla yönden fayda sağlar. Bu asırlık bileşen, akne ve akne izleri, pigmentasyon, erken yaşlanma belirtileri ve güneş hasarı gibi bir dizi cilt sorununun tedavisine yardımcı olan antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenlerle yüklüdür. Kolayca temin edilebilen bu baharat, cilt geliştirici özelliklerini esas olarak cilde parlaklık sağlayan aktif bir bileşen olan kurkuminden alır. Akneden çatlaklara ve sedef hastalığına kadar zerdeçal, cildiniz için mucizevi bir bileşendir.