Kırışıklıkların çözümü bu bitkide! İşte yaşlanmayı engelleyen bitkisel formül

Bitkisel olarak kullanabileceğiniz birçok ürün bulunuyor. Örneğin; Neem gibi bitkilerin o kadar çok tıbbi bileşeni vardır ki cilt bakımının ötesinde çalışırlar ve insan vücuduna çeşitli şekillerde yardımcı olurlar. Kimyasal yüklü ürünleri seçmek sadece çevremizdeki havanın kalitesini bozan fazla kimyasalların kullanımını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda cildimize ve sağlığımıza da büyük ölçüde zarar verir. Cilt vücudumuzun en büyük organıdır ve iyi bakılması gerekir.
Neem ( Hint Leylağı)
Bu ayurveda bitkisi antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Neem yapraklarının cilde faydalarından biri de cilt enfeksiyonlarını tedavi edebilmesi, tahrişi yatıştırabilmesi ve cildi kurutmadan iltihabı azaltabilmesidir. Enfeksiyonları uzak tutmak için neem ile zenginleştirilmiş suyla banyo yapabilirsiniz.
Organik sandal ağacı
Cilt üzerinde serinletici özelliklere sahip antiseptik ve antienflamatuar bir bitkidir. Ayrıca ciltteki kırışıklıklar ve sarkmalar üzerinde yaşlanma karşıtı bir formül olarak yardımcı olur. Anti-inflamatuar özellikleri cilt döküntülerine veya sivilcelere yardımcı olur ve eşit, parlak, kusursuz bir cilt verir. Haftada iki ila üç kez sandal ağacı macunu kullanmak cilde berrak ve kusursuz bir cilt verir.
Safran
Safran, cilde faydalı birçok vitamin ve antioksidan içerdiğinden cilde fayda sağlar. Antiinflamatuardır ve cildi yatıştırır. Antifungaldir ve akne tedavisinde kullanılabilir. Cildi aydınlattığı bilinen safran, birçok güzellik ürününde de içerik olarak kullanılmaktadır.
Zerdeçal
Cilde birden fazla yönden fayda sağlar. Bu asırlık bileşen, akne ve akne izleri, pigmentasyon, erken yaşlanma belirtileri ve güneş hasarı gibi bir dizi cilt sorununun tedavisine yardımcı olan antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenlerle yüklüdür. Kolayca temin edilebilen bu baharat, cilt geliştirici özelliklerini esas olarak cilde parlaklık sağlayan aktif bir bileşen olan kurkuminden alır. Akneden çatlaklara ve sedef hastalığına kadar zerdeçal, cildiniz için mucizevi bir bileşendir.
Tulsi ( Kutsal Fesleğen)
İyileştirici, antibakteriyel, antifungal ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle tulsi, siyah nokta, akne oluşumunu önleyerek cilde fayda sağlar ve cilt enfeksiyonlarını hafifletir. K vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan tulsi, kan dolaşımını uyararak ve diğerlerinin yanı sıra saç büyümesini teşvik ederek saça fayda sağlar.