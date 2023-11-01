Kirpikleri ok gibi uzatıyor! Meğer sırrı bu kadar basitmiş... İşte Türkan Şoray kirpikleri için en etkili malzeme

Bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 damla lavanta esansiyel yağı ilave ederek karıştın. Elde ettiğiniz karışımı temiz bir maskara fırçasıyla alarak kirpiklerinize sürün. Hazırladığınız bu karışımı 4 hafta boyunca uygulayarak kirpiklerinizi ok gibi uzatabilirsiniz.

Doğal zeytinyağı; E vitamini, K vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde kirpiklerin güçlenmesini ve uzamasını destekler. Kirpiklerinize zeytinyağı uygulayarak parlak bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Zeytinyağı kullanarak kirpiklerinizi uzatmak için bir kaba çok az miktarda zeytinyağı damlatın. Temiz bir maskara fırçasını bu yağın içerisine batırıp ardından kirpiklerinize uygulayın. Bu işlemi gece uyumadan önce kirpiklerinize sürün böylece bir ayın sonunda gözle görülür bir değişimi fark edeceksiniz.

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olanların uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması önerilir. Bu yöntemler sadece birer öneri niteliğinde olup doktor tavsiyesi yerine geçmemektedir.