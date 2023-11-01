Kirpikleri ok gibi uzatıyor! Meğer sırrı bu kadar basitmiş... İşte Türkan Şoray kirpikleri için en etkili malzeme

Ok gibi kirpikler için besleyici yağlardan faydalanabilirsiniz. Bu konuda Hint yağı öne çıkan yağlar arasında yer alır. Hint yağı, omega-6 yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu sayede kirpiklerin kökünü besleyerek güçlendirir ve uzamalarını destekler.
Hint bitkisinin tohumundan elde edilen bu yağ, kan dolaşımının artırılmasını sağlar ve kıl köklerinin uyarır böylece hızlı bir biçimde uzamasında etkili olur.
Hint yağını pamuk kullanarak gece uyumadan önce kirpiklerinize uygulayabilirsiniz.
Ayrıca Hint yağının besleyici etkilerini artırabilmek adına Hindistan cevizi yağı ve E vitaminiyle karıştırabilirsiniz. Böylece kirpiklerin beslenerek uzamasını hızlandıran gereken yağ asitlerini sağlamış olursunuz.
KİRPİK UZATAN KARIŞIM
Hint yağı kullanarak uygulayacağınız bu uygulama için ilk olarak bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,1 yemek kaşığı Hint yağı ekleyerek karıştırın. Ardından içerisine yarım çay kaşığı kadar E vitamini yağı ilave edip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı boş bir maskara kabının içine doldurarak temiz bir maskarayla sürün. Bu uygulama sayesinde bir ay içerisinde uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.
FARKLI BİR YÖNTEM ARAYANLAR İÇİN ÖNERİLER
Hindistan cevizi yağı, kirpiklerin uzamasında oldukça etkilidir. Hindistan cevizi yağı kirpiklerin beslenmesini sağlayarak uzamasında etkili olur.
Bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 damla lavanta esansiyel yağı ilave ederek karıştın. Elde ettiğiniz karışımı temiz bir maskara fırçasıyla alarak kirpiklerinize sürün. Hazırladığınız bu karışımı 4 hafta boyunca uygulayarak kirpiklerinizi ok gibi uzatabilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI
Doğal zeytinyağı; E vitamini, K vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde kirpiklerin güçlenmesini ve uzamasını destekler. Kirpiklerinize zeytinyağı uygulayarak parlak bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.
Zeytinyağı kullanarak kirpiklerinizi uzatmak için bir kaba çok az miktarda zeytinyağı damlatın. Temiz bir maskara fırçasını bu yağın içerisine batırıp ardından kirpiklerinize uygulayın. Bu işlemi gece uyumadan önce kirpiklerinize sürün böylece bir ayın sonunda gözle görülür bir değişimi fark edeceksiniz.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olanların uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması önerilir. Bu yöntemler sadece birer öneri niteliğinde olup doktor tavsiyesi yerine geçmemektedir.