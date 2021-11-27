Kış aylarında kadifeden daha yumuşak bir ten! Bu ev yapımı formül ile...

Kışın soğuğu, vücudumuzda kuruluk, alerji, kaşıntı ve kızarıklık olarak ortaya çıkabilir. Peki bu güzellik sorununu nasıl tamamen ortadan kaldırabiliriz? Kuru cilt sorunu, kışın sert yapısında çok daha fazla kendisini belli eder. En nemli ciltlerin bile direnemediği bu havalarda doğru bir güzellik rutini, çatlamış cilt sorununu bitiriyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:32

Genellikle sadece nemlendiricilere ve kremlere bağımlı olsak da, kış aylarında ortaya çıkan kuruluğu ve diğer cilt sorunlarını yenmeye yardımcı olabilecek diğer unsurları tamamen görmezden geliyoruz. İşte bu kış kuruluğu yenmek için her yaş grubu için birkaç ipucu.

Doğal yağları ihmal etmeyin Cildi şımartmak için kimyasal nemlendiriciler yerine tereyağı, zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve bal gibi doğal nemlendiriciler kullanın.

Makyaj çantanızı gözden geçirin Kurumaya neden olan kozmetik ürünleri, mat kuruyan rujlar, pudra allıkları vs. bırakın. Özellikle çizgilerde birikmeye neden olan fondötenler, nemlendirici kullanmadan yapmaya başlanan makyaj yüzünüzdeki kuruluğu çok daha fazla artırabilir.

Makyaj ürünlerini "nemlendiricili" tercih edin Kozmetik çantanıza renkli dudak balzamları ve nemlendirici fondöten ekleyin. Cildinizin yumuşaklığını sabitlemek için krem bazlı allık ve nemlendirici tercih edin. Bu sayede yumuşak bir cildi yalnızca birkaç parça nemlendiriciden beklemek zorunda kalmazsınız.

Kendi "ürününüzü" tasarlayın Ev yapımı tonikleri ve maskeleri keşfedin. Kuru cilt, süt tozu ve gliserin içeren birkaç limon damlasından oluşan bir maske ile daha iyi sonuç verir. Bu maskeler, daha fazla parlaklık için haftada bir veya iki kez uygulanabilir.

Aloe Vera mucizesini bir kenara bırakmayın Derin nemlendirme özelliğine sahip olduğu ve atmosferdeki nemi cilde çekmeye yardımcı olduğu için kuru ve tahriş olmuş ciltler için Aloe Vera jeli kullanın.