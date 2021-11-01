Kış mevsimi için ünlü isimlerden bakım rehberi: Kuruyan cilt ve dudaklar için bu maske şart

Kış demek bakım mevsimi demek. Soğuyan ve zorlaşan hava şartlarından cildimiz, saçlarımız da etkileniyor. Biz de sizler için işin uzmanlarına sorduk; “kış aylarına özel hangi bakımlar yapılmalı, saçlarımızı nasıl korumalıyız, evde doğal bakımın sırları nelerdir?” sorularının cevaplarını sizler için rehber haline getirdik. Tüm kış boyunca bakım sürecinizi adım adım sizler için anlattılar.

HAZAL EKER ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.11.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 12:45

Kış mevsimi boyunca karşılaşılan sorunlar, herkes için zorlu bir hale gelebiliyor. Ciltte ortaya çıkan tahriş sorunu, kuru eller gibi problemlerin yanı sıra saçlarımız da bu hava şartlarından etkilenerek nemsiz, cansız ve kuru hale gelebiliyor. Kış boyunca güzellik standartlarını korumak için yaptırılan estetik işlemler de buna göre değişiklik gösteriyor. İşte tüm bu problemlerin ve soruların cevaplarını uzmanları açıkladı.

Enver NUHOĞLU – Saç tasarım uzmanı Yazdan kışa geçiş döneminde saçları kışın zorlu şartlarına hazırlamak için tavsiyeleriniz neler olur? Kış mevsiminin sert şartlarına karşı cildinizi korumaya başladığınız gibi saçlarınızı da korumaya başlamanız gerekmektedir. Soğuk havanın ortaya çıkardığı olumsuz etkiler ciltte ve saçlarda benzer etkiler yaratır, bu etkilere karşı saçlarınızı şımartmaya ihtiyaç var. Düzenli bir şekilde saç kırıklarını aldırmak daha dayanıklı ve daha güçlü saçlar için en önemli ilk adımıdır. Yaz aylarında kuruyan saçlar kışın soğuğu ve nemsiz hava koşulları ile daha çok yıpranır ve yıpranan saçlar nem desteğine ihtiyaç duyar. Saçlarınızın nem ihtiyacını karşılamak için en etkili yol kuaförlerde yaptırabileceğiniz profesyonel saç bakımlarıdır ancak isterseniz nem ihtiyacınızı evinizde kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz maskeler ile de gerçekleştirebilirsiniz… Örneğin; kış aylarında kuruyan saçlar için evde hazırlayabileceğiniz en doğal nemlendirici maske saf zeytinyağıdır, bunun yanı sıra hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Hazırladığınız yağ bakımını saçlarınızın dibinden ucuna kadar uygulayın, yarım saat beklettikten sonra ılık su ile 1 defa şampuanlayarak yıkayın. Fakat son zamanlarda mevsimsel olarak başlayan dökülmeler için uygulanan birçok yöntem pek etkili olmayacaktır, sürekli olarak dökülen saçlar için demir eksikliği ve B-12 vitamin değerlerinin ölçülmesi ve doktor tavsiyesi ile önerilen vitaminlerin kullanılması uygun bir yol olur. Sonbahar kış sezonu saç modası nedir? Kışın kasvetli ve depresif atmosferinin ışığınızı söndürmesine izin vermemek lazım. Bu sebeple sonbahar ve kış mevsimlerinde ombre, sombre ve brushlight vazgeçilmez renkler arasında. Saçınıza kattığınız ışıltılar hem yüzünüze bir aydınlık verir hem de bahsettiğim kış mevsiminin kasvetli ve depresif atmosferini de sizden uzaklaştırır. Kısa saçlar da artık son yılların modası. Uzun saçların demodeliği yerine kısa saçlar ile daha modern ve daha fresh görünümler kazanmak gerekiyor. Saç kesiminizin yüz tipinize uygun olması da önemli tabii.

Emsal DOĞAN – Estetik koçu Sonbahar – kış dönemi ellerimiz, tırnaklarımız için var mı tavsiyeniz? Tırnak denilince akla ilk gelen isimlerdensiniz… Mevsim geçişleri hepimiz için gerçekten çok önemli. Gerek tırnaklarımız gerek cildimiz beslenme düzenimize aldığımız ek vitaminlere ve düzenli uykumuza bağlıdır. İçten kendimize ne kadar iyi bakarsak dışımıza o kadar güzel yansır. Tırnak ve el bakımlarımızı her akşam yatmadan nemlendirerek ve ayrıca çeşitli doğal yağlar ile masaj yaparak desteklemeliyiz… Bu dönemin tırnaklarda modası nedir? Kış sezonu bordo ile başlıyor koyu yeşiller lacivertlere kadar değişebiliyor. Aslında tırnak renklerinde koyu renkler popüler olsa da renkli seven hanımlar için tırnağın pek de sezonu yoktur. Modası da yoktur bu sizin zevkinize göre değişebilir. Son yıllarda estetik kadınlar için vazgeçilmez bir hal aldı… Özellikle hanımların talepleri ne yönde oluyor, tavsiyeleriniz oluyor mu? Buna aslında tavsiye olarak zinde sağlıklı bir beden ve cilt ile başlayabiliriz. Hepimizin yüzünde ihtiyacı olan işlemler ayrıdır ve göreceli kavramlardır. Lakin bir hanımın cildi bedenindeki ilk yansımadır siz ne kadar yatırım yaparsanız o kadar güzel geri dönüş alırsınız. Botoks, dolgu, ip askı ve benzeri işlemler yaş ve cilt yapısına göre değişiklik gösterir. Kolajen kaybı ile ciltte yaşlanma çökmeler elastikiyet kaybı meydana gelebiliyor, mühim olan kaliteli yaş almak.