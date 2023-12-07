Kol sarkmalarını ameliyatsız bitiriyor! 10 cm’e kadar kolu inceltiyor! Haftada 2 defa…

Çoğu kişi için üst koldaki bu yağ oldukça inatçı ve ortadan kaldırılması zor olabilir, uzmanlar belirli egzersizlerin yardımcı olabileceğini söylüyor. Fitness koçu Gary şunları söyledi: Kol çevresindeki gevşek deri sorununa değinirken en etkili yaklaşım, biceps ve trisepslere odaklanan hedefli direnç antrenmanıdır. Bu tür bir antrenman kas inşa ederek bölgenin sıkılaşmasına yardımcı olur, bu da gevşek cilt görünümünü azaltır."

Bunu yapmak için en uygun egzersizleri haftada iki kez rutininize eklemenizi öneriliyor Ancak burada tutarlılık çok önemlidir.