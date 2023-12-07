Kol sarkmalarını ameliyatsız bitiriyor! 10 cm’e kadar kolu inceltiyor! Haftada 2 defa…

Çoğu kişi için üst koldaki bu yağ oldukça inatçı ve ortadan kaldırılması zor olabilir, uzmanlar belirli egzersizlerin yardımcı olabileceğini söylüyor. Fitness koçu Gary şunları söyledi: Kol çevresindeki gevşek deri sorununa değinirken en etkili yaklaşım, biceps ve trisepslere odaklanan hedefli direnç antrenmanıdır. Bu tür bir antrenman kas inşa ederek bölgenin sıkılaşmasına yardımcı olur, bu da gevşek cilt görünümünü azaltır."
Bunu yapmak için en uygun egzersizleri haftada iki kez rutininize eklemenizi öneriliyor Ancak burada tutarlılık çok önemlidir.
Kası oluşturmak, tek tek hücrelerin genişlemesi nedeniyle hücrelerin, dokuların veya organların boyutunda veya hacminde artış anlamına gelen bir sürece dayanır. Bu süreç genellikle hücresel proteinlerin, özellikle de kas hücrelerindeki miktarın artmasıyla ilişkilidir.
Herhangi bir egzersize dayalı hedefte olduğu gibi, sonuçlar diyet, genetik ve genel kondisyon düzeyi gibi sayısız faktöre bağlı olarak kişiden kişiye değişecektir. Ve eğer rutininizle tutarlıysanız, birkaç ay içinde makul değişiklikleri görmeye başlayacasınız.
Ayrıca, vücut yağını azaltmak, sonuçları önemli ölçüde artırabilir. Kadınlar genellikle kollarının etrafında daha fazla yağ taşır, bu da istenmeyen görünümüne katkıda bulunur. Kas güçlendirme egzersizlerini yağ azaltma stratejisiyle birleştirerek, daha hızlı ve daha belirgin iyileştirmeler görebilirsiniz.
3 ADIMDA KOL İNCELTEN EGZERSİZ
Uzmanlar haftada iki kez kollarınızı çalıştırmanızı öneriyor
İlk adım
a) Bir çift dambıl alın (her elinize bir tane) ve avuçlarınız vücudunuza bakacak şekilde yanlarınızda kol boyu mesafede asılı kalmalarına izin verin.
b) Şimdi yüzünüz yere bakacak şekilde öne doğru eğilerek dambılları göğsünüze doğru çekin. Bir süre durun ve dambılları yavaşça başlangıç pozisyonuna indirin. 12'li 3 set yapın.
İkinci adım
a) Dambılları alttan tutarak bir sandalyeye oturun.
b) Dirseklerinizi yan tarafınızda tutarak dambılları göğsünüze doğru kaldırın. Daha sonra ağırlıkları yavaşça başlangıç pozisyonuna indirin. 8 ila 12 tekrardan oluşan üç set yapın.
Üçüncü adım
a) Bir sandalyeye oturun ve tek bir dambılı iki elinizle başınızın hafifçe arkasında tutun.
b) Dirseklerinizi öne doğru bükün ve üst kolları hareket ettirmeden dambılı dirsekler kilitlenene kadar aşağı indirin. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. 6 ila 12 tekrardan oluşan üç set yapın.