Kuru ve kırılan saçları anında onarıyor! 1 haftada sağlıklı ve hızlı uzayan saçlar…

Saçların kuru olmasının birçok nedeni olabilir. Başta genetik etkenler olmak üzere birçok farklı işlem de bu sonuca yol açabilir. Ancak saçları eski nemine kavuşturmak mümkündür.
KURU SAÇLARA NE SEBEP OLUR?
Bu sorunun basit bir cevabı bulunmamakla birlikte birden fazla nedeni olabilir. Hormonlar, içinde yaşadığınız çevre ve hatta hava şartları bile saçların kurumasına neden olan etkenler arasındadır.
Yanlış ürünlerin kullanılması da saçların kurumasına büyük rol oynar. Alkol veya silikon gibi suda çözünmeyen bileşenler içeren ürünleri saça uygulamak kuru ve kırılgan saçlarınızın arkasındaki etken olabilir. Ek olarak güneşe maruz kalmak veya klorlu suda yüzmek de kuru saçların asıl nedeni olabilir.
SAÇLARI NEMLENDİRMENİN YOLLARI
DÜZENLİ SAÇ MASKESİ KULLANMAK
Nemlendirici saç maskeleri saçı beslemeye, nemlendirmeye, güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olur. Günlük saç kremi kullanmak yerine düzenli olarak saç maskesi uygulamak saçınıza ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır.
YÜZMEDEN ÖNCE SAÇI ISLATMAK
Havuza girmeyi planlıyorsanız öncesinde saçınızı temiz bir suyla ıslatmanız büyük önem taşıyor. Bu sayede saçınız suya doymuş olacağından klorlu suyu emmeye imkanı olmuyor. Klor ise sadece saçların kurumasına neden olmaz aynı zamanda boyalı saçlarda rengin bozulmasına da neden olur.
ŞAPKA TAKMAK
Kolay ama etkili bir ipucu olarak güneşten korumak için şapka takmak büyük önem taşıyor. Tıpkı cildimizi güneşten koruduğumuz gibi saçlarımızı da güneşin zararlı etkilerinden korumamız gerekiyor.
ISI İÇEREN ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİNDEN KAÇININ
Aşırı ısı ile saçı düzleştirmek ya da dalgalı yapmak saçların kurumasının en önemli nedenleri arasında. Bunun yerine saçınıza mümkün olduğunca ısı göstermemek ve ısı göreceği zaman koruyucu bir ürün kullanmak öneriliyor.
SAÇLARINIZI NEMLENDİRMEK İÇİN MASKE UYGULAYIN
Kuru saçlar eski parlaklığına kavuşturmanın temel yolu sürekli olarak nemli kalmalarını sağlamaktır. Bunu için yapılması gereken ise yoğun nemlendirme özelliği bulunan bu özel kürü haftada bir saçınıza uygulamak. İlk uygulamadan itibaren etkisini göreceğiniz nemlendirici kürün malzemeleri ise şöyle;
Yapılışı;
Tüm yağlardan birer tatlı kaşığını bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından saç diplerinden uçlarına kadar her tarafına sürün. Saç diplerine hafifçe masaj yapın ve 1 saat bekletin. Son olarak yağın saçınızdan kolay çıkması için ıslatmadan şampuanlayın ve durulamak için su kullanın.