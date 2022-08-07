Kuru ve kırılan saçları anında onarıyor! 1 haftada sağlıklı ve hızlı uzayan saçlar…

Saçların kuru olmasının birçok nedeni olabilir. Başta genetik etkenler olmak üzere birçok farklı işlem de bu sonuca yol açabilir. Ancak saçları eski nemine kavuşturmak mümkündür.

KURU SAÇLARA NE SEBEP OLUR?

Bu sorunun basit bir cevabı bulunmamakla birlikte birden fazla nedeni olabilir. Hormonlar, içinde yaşadığınız çevre ve hatta hava şartları bile saçların kurumasına neden olan etkenler arasındadır.

Yanlış ürünlerin kullanılması da saçların kurumasına büyük rol oynar. Alkol veya silikon gibi suda çözünmeyen bileşenler içeren ürünleri saça uygulamak kuru ve kırılgan saçlarınızın arkasındaki etken olabilir. Ek olarak güneşe maruz kalmak veya klorlu suda yüzmek de kuru saçların asıl nedeni olabilir.