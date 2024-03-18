Makyaj sanatçısı uyardı! Bu 3 hata yüzünüze 10 yıl ekliyor…

Makyaj yaparken isteyeceğimiz son şey aslında kendimizi olduğumuzdan daha yaşlı göstermektir. Herkesin amacı kusursuz bir görünüm elde etmek ve bizi daha genç göstermek olduğundan, makyaj sanatçısı Wayne Goss, insanları daha genç görünmek yerine yüzünüze yıllar katabilecek üç yaygın makyaj hatasından kaçınmaya çağırdı.

Wayne, görünüşümüzü iyileştirmek veya kırışıklıkları kapatmak için makyaj yapan çoğumuzun tam tersi bir etki yaratabileceğini söyledi.

GÖZ FARI KULLANIRKEN DİKKAT

Profesyonelin insanları kaçınmaya çağırdığı ilk ürün metalik göz farıydı ve şunları söyledi: "Metalik göz farlarından kaçının ve bunun yerine mat olanı tercih edin. Mat genellikle en iyi sonucu verir çünkü kırışık alanlara veya kırışıklıklara dikkat çekmez."

Ayrıca pudranın krem farların üzerine uygulanmasının daha kolay olduğunu, çünkü daha iyi karıştığını ve asla parmakla dağıtılmaması gerektiğini belirtti.