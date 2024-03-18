Makyaj sanatçısı uyardı! Bu 3 hata yüzünüze 10 yıl ekliyor…

Makyaj yaparken isteyeceğimiz son şey aslında kendimizi olduğumuzdan daha yaşlı göstermektir. Herkesin amacı kusursuz bir görünüm elde etmek ve bizi daha genç göstermek olduğundan, makyaj sanatçısı Wayne Goss, insanları daha genç görünmek yerine yüzünüze yıllar katabilecek üç yaygın makyaj hatasından kaçınmaya çağırdı.
Wayne, görünüşümüzü iyileştirmek veya kırışıklıkları kapatmak için makyaj yapan çoğumuzun tam tersi bir etki yaratabileceğini söyledi.
GÖZ FARI KULLANIRKEN DİKKAT
Profesyonelin insanları kaçınmaya çağırdığı ilk ürün metalik göz farıydı ve şunları söyledi: "Metalik göz farlarından kaçının ve bunun yerine mat olanı tercih edin. Mat genellikle en iyi sonucu verir çünkü kırışık alanlara veya kırışıklıklara dikkat çekmez."
Ayrıca pudranın krem farların üzerine uygulanmasının daha kolay olduğunu, çünkü daha iyi karıştığını ve asla parmakla dağıtılmaması gerektiğini belirtti.
YANLIŞ KAPATICI SEÇİMİ
Sırada kapatıcı var ve Wayne, göz çevresinde çok açık renkli bir kapatıcının nasıl "yüzünüze yıllar katabileceğini" açıkladı ve cilt tonunuza en uygun olanı bulmanın önemini vurguladı. Şunları ekledi: "Krem kapatıcı her zaman sıvılar yerine önerilir ve bir miktar gözünüzün iç köşesine sürmenizi şiddetle tavsiye ediyorum, çünkü burası gözün kırışmayan tek kısmıdır."
NEMLENDİRİCİ VE MAKYAJ BAZI
Son olarak makyaj sanatçısı, nemlendirici ürünlerin kullanılmasını ve her zaman iyi bir astara ulaşılmasını önerdi. Yaşlandıkça cildimiz kurur ve Wayne, cilt bakımınıza ve makyajınıza nemlendirici bileşenler eklemenizi öneriyor. "Bir sonraki makyaj ve cilt bakımı alışverişinizde hyaluronik asit gibi bileşenler içeren makyaj malzemeleri tercih edin. Ürünlerinizin cildinizi nemli tuttuğundan emin olmak için kullanın."
Uygulamaya gelince ise şunları önerdi: "Yüzünüze herhangi bir şey sürmeye başlamadan önce, cildinizin nemli olmasını sağlamak için yoğun bir nemlendirici uyguladığınızdan emin olun. Makyajınızı uygulamaya başlamadan önce iyi bir baz kullanın. Makyajınızın sadece ince çizgilerde değil, gün boyu doğru yerlerde kalmasına yardımcı olmak için cildinizle makyajınız arasında bir bariyer görevi görecetir."