Makyaj yaparken en sık yapılan hata! Sakın bu ruj rengini seçmeyin: Onlarca yaş ileri atıyor

Dört kez Emmy adayı olan makyaj sanatçısı Kerrin Jackson, 40'ın üzerindeki doğru ruj renkleri ve sizin için en iyi alternatif uygulamalar ile ilgili basit ipuçları sundu.
AÇIK CİLT TONLARI İÇİN RUJ SEÇİMİ
Evrensel olarak en kötü olan rujun farkına varmak için, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını gerçekten anlamak için birkaç kategoriye ayrılması gerekiyor, Jackson'a göre, hepsinin temel renk ve ışık teorisini takip ettiğini ekliyor. Jackson, "Tabii ki cilt tonlarında binlerce varyasyon var, ancak kısa olması için onu koyu ve açık ten tonlarına ayırdım" dedi.
Açık ten tonları için Jackson, en kötü tonların çok açık ve çok koyu tonlar olduğunu belirtti.: Özetle; aşırı olan her şeyden uzak durmanız gerektiğini, çünkü görünümünüzde "tükenmişliğe" neden olacağını belirtti.
DAHA KOYU CİLT TONU
Jackson, "Renk teorisi ilkelerini uygularken, daha koyu ten tonları için en kötü ruj tercihinin, nötr veya soğuk tonlu olanlar" olduğunu belirtti. "Daha koyu ciltte bu rujların küllü bir tonda göründüğünü ve tende hiçbir canlılık belirtisi yaratmadığını söyledi. Çok koyu rujlar da dudaklarınızı ince göstermek gibi bir yanılsamaya neden olabilir ve bu aynı zamanda daha genç görünmenizi de engelleyecek bir sonuç ortaya çıkarabilir.
Jackson bu rujları tercih etmek yerine kullanabileceğiniz birkaç alternatif sundu. Bunlar;
Birincisi: Cilt alt tonunuzun ne olduğunu öğrenmek. Soğuk, sıcak veya nötr müsünüz? Bunu öğrenmenin en kolay yollarından biri bileğinizdeki damarlara bakmaktır. Daha mavi ve mor görünüyorsa soğuk tonlusunuz, yeşilse sıcak tonlusunuz ve mavi, mor ve yeşilin bir kombinasyonuna sahipseniz nötrsünüz.
İkincisi: Alt tonunuzla uyumlu, dudaklarınıza canlılık ve sıcaklık getiren ruj tonları seçin.
Jackson, " Cildiniz soğuk tonluysa, soğuk tonlu sıcaklık aramalısınız örneğin; mürdüm eriği, açık böğürtlen, pembe tonları bunlardan birkaçı," dedi. "Cildiniz sıcak alt tonluysa rujunuzda daha sıcak tonlar, örneğin; kırmızı, şeftali, turuncu tonları ile en etkili sonuçları elde edebilirsiniz" açıklamasında bulundu.