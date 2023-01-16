Makyaj yaparken en sık yapılan hata! Sakın bu ruj rengini seçmeyin: Onlarca yaş ileri atıyor

DAHA KOYU CİLT TONU

Jackson, "Renk teorisi ilkelerini uygularken, daha koyu ten tonları için en kötü ruj tercihinin, nötr veya soğuk tonlu olanlar" olduğunu belirtti. "Daha koyu ciltte bu rujların küllü bir tonda göründüğünü ve tende hiçbir canlılık belirtisi yaratmadığını söyledi. Çok koyu rujlar da dudaklarınızı ince göstermek gibi bir yanılsamaya neden olabilir ve bu aynı zamanda daha genç görünmenizi de engelleyecek bir sonuç ortaya çıkarabilir.