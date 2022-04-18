Makyajınızı yaparken bunlara dikkat! Cilt kanserine yol açıyor!

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Güneşten korunamayan cilt, özellikle cilt kanseri konusunda büyük bir risk anlamına geliyor. Bu sebeple güneş kremlerinizi serin yerde saklamaya ve son kullanma tarihinden sonra uygulamamaya özen gösterin. Aynı durum güneş sonrası ürünler için de geçerlidir. Güneş yanığı oluştuktan sonra buzdolabında sakladığınız güneş sonrası losyonu da serinletici etkisini arttırarak daha hızlı bir rahatlama sağlayacaktır.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT Satın aldığınız bir ürünü ambalajını açmadan uygun şartlarda saklarsanız ortalama raf ömrü iki yıldır. Eğer ambalajını açtıysanız ve havayla teması olduysa bu süre bir yıla düşmektedir. Bakım ve kozmetik ürünlerinin arkasında ya da altında açıldıktan sonra ne kadar süre içerisinde tüketilmeleri gerektiğini dair bir işaret bulunur. Ürünün altındaki 12 sayısı, açıldıktan sonra bir yıl süreyle tüketilmeye uygun olduğunu gösterir. Ürünün üzerinde son tüketim tarihi yazmıyorsa firmayı arayarak gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.