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Meğer kelliğe neden oluyormuş! Saçlarınızı güzelleştirmek isterken dökülmesine yol açmayın…

Saçları her gün yıkamanın doğru bir işlem olmadığı biliniyor ancak, yağlandığı zaman yağlı görüntünün önüne geçmek için bazı ürünleri tercih edebiliyoruz. Örneğin kuru şampuan kullanarak saçın yağlı görüntüsünü saklayabiliriz ancak, kuru şampuanlarla ilgili saç tasarımcısı Tom Smith, kullanım sonucu neler olabileceği ile ilgili bilgiler verdi. İşte öğrendiğinizde şoke olacağınız o bilgiler…

Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:47
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MEĞER KELLİĞE NEDEN OLUYORMUŞ! SAÇLARINIZI GÜZELLEŞTİRMEK İSTERKEN DÖKÜLMESİNE YOL AÇMAYIN…

Saçların temiz ve sağlıklı görünmesi herkes için önemlidir. Saç tasarımcısı Tom Smith, sosyal medya üzerinden kuru şampuanla ilgili bir video yayınladı ve yayınlamış olduğu videonun altına gelen yorumları da cevapladı.


SAÇI TEMİZLEMEZ

Smith'in ifadelerine göre, kuru şampuan kullanımı saçı temizlemez sadece temizmiş gibi bir görüntü verir.

Sprey yolu ile saça yapışan minik parçacıklar saçın temiz görünmesini sağlıyor.

SAÇ KÖKLERİNE SIKARKEN DİKKAT!

Çoğu insan kuru şampuanı saç köklerine sıkıyor ve bu durumda kalıntılar saç kökünde kaldığı için bazı sorunlara neden oluyor.

Smith'in ifadelerine göre ise kuru şampuan saç derisine yapışarak yeni saçların çıkmasını engeller.

Sağlıklı saçlara sahip olmak için sağlıklı bir saç derisine ihtiyacınız vardır. Kuru şampuanın parçacıkları ise saç derisinde bulunan gözenekleri tıkar ve yeni saç oluşumunu engeller.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?

Paylaşmış olduğu videonun altına "Kuru şampuanın saç dökülmesine neden olduğunu okudum" şeklinde bir yorum yapıldı.

Smith ise bu saç dökülmesine neden olmayacağını açıkladı.

KURU ŞAMPUANI UYGULADIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Kuru şampuan parçacıkları küçüktür ve saçını düzgün bir şekilde yıkamadığınızda saç derinizde birikebilir.

Bunun önüne geçebilmek için, kuru şampuan sonrası saçlarınızı derinlemesine yıkamalısınız.

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