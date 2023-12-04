Meğer yüzünüzü yanlış yıkıyormuşsunuz! Bu şekilde yıkamak daha yaşlı görünmeye yol açıyor

CİLT TEMİZLİĞİNDE YAPILAN HATALAR

Nemlendiricinin sadece yüze sürülmesi: Pek çok kişinin yaptığı hatalardan birisi de nemlendirme işlemi yapıldığı esnada nemlendiricinin sadece yüze sürülmesi. Nemlendiricinin boyun ve ellere de uygulanması gerekir, sadece yüze uygulanması sonucunda diğer bölgeler daha hızlı biçimde yaşlanabilir.