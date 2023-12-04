Meğer yüzünüzü yanlış yıkıyormuşsunuz! Bu şekilde yıkamak daha yaşlı görünmeye yol açıyor

Yüzün doğru bir biçimde yıkanmaması, daha hızlı yaşlanmaya yol açabilen etkenler arasındadır. Dermatologlara göre yüz yıkarken sadece soğuk suyun yüzde temas etmesi yeterli değil.
Yüzün düzgün bir biçimde yıkanmaması siyah nokta ve sivilce gibi ciltte sorunların meydana gelmesine neden olabilir.
Gün boyunca yüzde biriken kirin doğru şekilde temizlenmemesi sonucunda gözenekler tıkanarak daha yaşlı bir görünüme yol açabilir.
YÜZ YIKAMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN
Uzmanların önerisine göre, dişler fırçalandıktan sonra yüz yıkanmalı. Bu sayede yüzde yer alan diş macunu ve tükürük izleri de yıkanmış olur. Düzenli bir biçimde cildin tükürükle teması, dudak köşelerinde çatlamanın ve dudak iltihabının meydana gelmesine neden olabilir.
Cilt üzerinde temizleyici kullanıldığı zaman da 30 saniye masaj yaparak uygulanması daha kapsayıcı bir temizlik uygulanmasını sağlar.
Konuyla ilgili bir dermatolog, cildin yirmili yaşlardan itibaren hasar almaya başladığını, bu nedenle yaşlanma karşıtı cilt bakımına bu yaşlarda başlamanın uygun olacağını belirtti.
CİLT TEMİZLİĞİNDE YAPILAN HATALAR
Nemlendiricinin sadece yüze sürülmesi: Pek çok kişinin yaptığı hatalardan birisi de nemlendirme işlemi yapıldığı esnada nemlendiricinin sadece yüze sürülmesi. Nemlendiricinin boyun ve ellere de uygulanması gerekir, sadece yüze uygulanması sonucunda diğer bölgeler daha hızlı biçimde yaşlanabilir.
Yüzü aşırı sıcak suyla yıkamak: Cildin aşırı sıcak suyla yıkanması, damarların genişlemesine neden olur. Yüzde yer alan hassas dokunun hasar görmesine yol açabilir bunun sonucunda da cildin hızlı bir biçimde kurumasına sebep olur.
Fazla ovmak: Yüzü yıkarken uygulanan ovalama işleminin uzun sürmesi cildinizin zarar görmesine neden olabilir. Aşırı miktarda ovalama sonucunda cilt, kızararak tahriş edilebilir. Yüzü fazla ovalamak yerine 15 saniye boyunca dairesel hareketlerle yüzünüzü yıkamak daha iyi bir seçenek olabilir.
Havlu kullanımı: Yüzünüzü kurularken havlunun sadece tek bir tarafını kullanmaya önem gösterin, bu sayede bir sonraki kurulamada diğer tarafını kullanabilirsiniz. Aynı havlunun çok sık kullanılması bakteri oluşumuna neden olabilir bu nedenle havlunuzu kısa aralıklarla yıkamaya dikkat edin.
Havlunun hijyeni kadar dokusu da cilt için önemli bir faktördür. Havlunun sert ve kalın bir yapıya sahip olması, cildin tahriş olmasına yol açabilir bu nedenle yumuşak havlu kullanmak daha iyi olacaktır.