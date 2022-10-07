Mükemmel dumanlı göz makyajının sırrını veriyoruz! Bu fırça en büyük püf noktası…

Lipstick and Curls adlı yayına göre; dumanlı göz makyajı ilk kez 1920'li yıllarda popülerlik kazandı. İnsanlar, Hollywood'un yükselen etkisiyle göz çevresindeki koyu gölgeler ve ağır, dramatik makyajlardan ilham aldı. Üstelik bunu beğenen sadece kadınlar değil. DailyMail'in yayınladığı bir anketin sonuçlarına göre; 2012 yılında yapılan bir anket, erkeklerin %73'ünün eşlerini makyajlı olmasından hoşlandığını söylemişti.
Göz kamaştırıcı ve dikkat çeken bir bir dumanlı göz makyajı, genellikle gece makyajının vazgeçilmezlerinden olarak düşünülse de doğru teknik ve uygulamanın oranına göre gün içerisinde de kullanılabilir. Önemli olan sadece birkaç ipucu…
YUMUŞAK VE AÇIK RENK TONLARI TERCİH EDİN
Güneş ışığı ve gündüz ısısı göz kapaklarınızın terlemesine neden olabilir ve göz farınızı daha hızlı eritebilir. Makyaj sanatçısı Tobi Henney, renklerin uygulanmasına yardımcı olmak için far uygulamasının altında mutlaka bir baz tabakasının şart olduğunu söylüyor. Başlamak için, kirleri emmek için misel suyuna batırılmış pamuklu pedlerle göz kapaklarınızı hafifçe temizleyin.
Ardından, gölgelerin renklerini güçlendirmek ve gölgelerin daha uzun süre yerinde kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün olan göz farı bazı ile göz kapaklarınızı hazırlayın. Hazır olduğunda, ideal bir gündüz görünümü için açık kahverengi veya bakır tonlarında bir rengi kullanabilrisin.
Göz farı uygulamasının kuralı, paletinizdeki en açık gölge ile başlamak ve daha sonra daha koyu tonlarla çalışmaktır. Bu nedenle, kirpik çizgisinden kaş kemiğinin hemen altına kadar tüm göz kapağınıza, cildinizden yaklaşık iki ton daha açık, mat, soluk bir renk sürün.
Ardından, gözünüzün dış köşesine daha koyu bir ton, orta kahverengi bir ton sürün. Şimdi çizginizi, sert kenarları düzeltmek için kıvrım boyunca ileri geri hareket ettirerek bir karıştırıcı fırça ile karıştırın ve dumanlı bir pus oluşturmak için çizgiyi yumuşatmak için fırçanızı dairesel hareketlerle kullanın. Koyu tonların açık tonları gölgede bırakmaması için karıştırın. Gölgelerin doygunluğundan memnun kalana kadar karıştırmaya devam edin.
KARIŞTIRMA EN ÖNEMLİ İPUCU
Makyaj sanatçısı Amy Conway, gözlerinize yoğun bir görünüm kazandırmak için üçten fazla gölge ve göz kalemi kullanmayın, diyor. Daha fazlasını istiyorsanız, hafif yukarı dönük bir yönde düz bir fırça ile dış "V" bölgesine öncekinden iki ton daha derin bir gölge uygulayın. Parlatıcı bir hareketle içe doğru karıştırın ve gözünüz istediğiniz derinlik seviyesini verene kadar işlemi tekrarlamaya devam edin. Ardından, aynı koyu gölgeyi alt kirpik çizginiz boyunca bu gölgeyle bir kedi gözü şekli oluşturana kadar bulaştırmak için bir kalem fırçası veya leke fırçası kullanın.
Görünümünüzü bir üst seviyeye çıkarmak ister misiniz? Biraz ışıltı ekleyin! Parmağınızla veya düz bir göz farı fırçasıyla kapağınızın ortasına hafif renkli ışıltılı bir farı idareli bir şekilde uygulayın . Ardından pırıltılı kenarları temiz bir parmakla yumuşatın. Son olarak, astarı üst kirpik çizginize uygulayın. Gölgelere ekstra dumanlı bir etki katmak için, Glamour Magazine'e göre jel eyeliner yerine siyah veya koyu kahverengi bir eyeliner kalemi veya daha yumuşak bir çizgiye sahip açılı bir fırça kullanın.
En estetik dumanlı göz görünümü elde etmenin anahtarı, gözlerinizde birlikte görmek istediğiniz iki ila üç tonu açıktan koyuya doğru sıralamaktır. Ardından, tonları listelenen sırayla uygulayın ve iyice karıştırın. Hafif, kullanımı kolay renklerle temel karıştırma ve harmanlama becerilerinde ustalaştıktan sonra, palet üzerinde daha zorlu olanlara geçebilirsiniz.