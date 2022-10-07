Mükemmel dumanlı göz makyajının sırrını veriyoruz! Bu fırça en büyük püf noktası…

Makyaj denilince cilt makyajından aydınlatmaya kadar birçok konu, önemli ayrıntılara sahip. Fakat göz makyajı, hemen herkesin en çok zorlandığı makyaj ayrıntılarından biri. Kusursuz bir makyaj uygulaması için birçok renge sahip far paletiniz değil, teknikle ilgilidir. Peki en iyi “dumanlı göz makyajı nasıl yapılır?” dersiniz. İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:19 PAYLAŞ ABONE OL

Lipstick and Curls adlı yayına göre; dumanlı göz makyajı ilk kez 1920'li yıllarda popülerlik kazandı. İnsanlar, Hollywood'un yükselen etkisiyle göz çevresindeki koyu gölgeler ve ağır, dramatik makyajlardan ilham aldı. Üstelik bunu beğenen sadece kadınlar değil. DailyMail'in yayınladığı bir anketin sonuçlarına göre; 2012 yılında yapılan bir anket, erkeklerin %73'ünün eşlerini makyajlı olmasından hoşlandığını söylemişti. Göz kamaştırıcı ve dikkat çeken bir bir dumanlı göz makyajı, genellikle gece makyajının vazgeçilmezlerinden olarak düşünülse de doğru teknik ve uygulamanın oranına göre gün içerisinde de kullanılabilir. Önemli olan sadece birkaç ipucu…

YUMUŞAK VE AÇIK RENK TONLARI TERCİH EDİN Güneş ışığı ve gündüz ısısı göz kapaklarınızın terlemesine neden olabilir ve göz farınızı daha hızlı eritebilir. Makyaj sanatçısı Tobi Henney, renklerin uygulanmasına yardımcı olmak için far uygulamasının altında mutlaka bir baz tabakasının şart olduğunu söylüyor. Başlamak için, kirleri emmek için misel suyuna batırılmış pamuklu pedlerle göz kapaklarınızı hafifçe temizleyin. Ardından, gölgelerin renklerini güçlendirmek ve gölgelerin daha uzun süre yerinde kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün olan göz farı bazı ile göz kapaklarınızı hazırlayın. Hazır olduğunda, ideal bir gündüz görünümü için açık kahverengi veya bakır tonlarında bir rengi kullanabilrisin. Göz farı uygulamasının kuralı, paletinizdeki en açık gölge ile başlamak ve daha sonra daha koyu tonlarla çalışmaktır. Bu nedenle, kirpik çizgisinden kaş kemiğinin hemen altına kadar tüm göz kapağınıza, cildinizden yaklaşık iki ton daha açık, mat, soluk bir renk sürün. Ardından, gözünüzün dış köşesine daha koyu bir ton, orta kahverengi bir ton sürün. Şimdi çizginizi, sert kenarları düzeltmek için kıvrım boyunca ileri geri hareket ettirerek bir karıştırıcı fırça ile karıştırın ve dumanlı bir pus oluşturmak için çizgiyi yumuşatmak için fırçanızı dairesel hareketlerle kullanın. Koyu tonların açık tonları gölgede bırakmaması için karıştırın. Gölgelerin doygunluğundan memnun kalana kadar karıştırmaya devam edin.