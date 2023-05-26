Ne botoks ne de estetik! 62 yaşındaki kadın tek bir kırışık olmayan cildinin sırrını verdi

Gym Tan adındaki bir kadın, parlak ve neredeyse hiçbir kırışıklığın olmadığı cildini doğal ışık altında gösterdikten sonra birçok kişinin dikkatini çekti ve mükemmel cildinin ardındaki gerçek herkes için merak konusu oldu.
Ne botoks, ne de herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını üzerine basarak vurgulayan kadın, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için uyguladığı dört ipucunu paylaştı.
İlk olarak her gece en az yedi saat uyuduğunu söyleyen Gym, bu söylemesinin kolay olsa da herkesin uygulamadığını ve basit gibi görünse de oldukça önemli bir ayrıntı olduğunu belirtiyor.
İkinci olarak ise; mutlaka egzersiz yapmanız gerektiğine vurgu yaptı. Gym Tan, vücudu hareket ettirmenin genç bir bedenin, buna bağlı olarak da kırışıklıkların olmadığı pürüzsüz bir cildin formülü olduğunu belirtiyor.
Sağlıklı bir beslenme sistemi ise Tan'ın üçüncü sırrı. Renkli meyve ve sebzelerin, sağlıklı karbonhidratlar ve proteinin dengeli bir bileşiminin genç görünmek ve hissetmek için en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.
Gym'in son ipucu ise; hayata dair mutlu ve olumlu bir bakış açısına sahip olmak. Bu durum, hem ruhen kendinizi iyi hissetmenizi hem de genç görünmenizi sağlayan ipuçlarından biri olarak Gym'in son önerisi.
@californiaistoocasual Some lifestyle tips that have helped my skin. #skincare #healthy #glowingskin #positivity #beautyatanyage #skinovermakeup #lifestyle #gratitude #momsoftiktok ♬ original sound - Gym Tan
Her gün şükrederek uyandığını, yeni bir şeyler keşfetmenin merakıyla güne başladığını anlatan Gym, bu pozitif etkinin cilttede de kendini gösterdiğini belirtiyor. Hesabında yayınlandığı video, o zamandan beri iki milyondan 300 binden fazla beğeni ile viral oldu.