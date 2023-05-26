Ne botoks ne de estetik! 62 yaşındaki kadın tek bir kırışık olmayan cildinin sırrını verdi

İkinci olarak ise; mutlaka egzersiz yapmanız gerektiğine vurgu yaptı. Gym Tan, vücudu hareket ettirmenin genç bir bedenin, buna bağlı olarak da kırışıklıkların olmadığı pürüzsüz bir cildin formülü olduğunu belirtiyor.

Sağlıklı bir beslenme sistemi ise Tan'ın üçüncü sırrı. Renkli meyve ve sebzelerin, sağlıklı karbonhidratlar ve proteinin dengeli bir bileşiminin genç görünmek ve hissetmek için en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.