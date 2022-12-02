Olduğunuzdan daha genç görünmenizi sağlayacak saç boyama tekniği!

Yaşlandıkça yüz şeklimiz, ten rengimiz ve dokumuz değişebilir. Bu nedenle saçlarımızın da yüzümüze yakışacak bir renkte olması oldukça önemlidir. Bazı saç tasarım uzmanları, 50'li ve 60'lı yaşlarındaki kadınların daha genç bir görünüm kazanmaları için renk tüyoları verdi. Gelin bu tüyolara birlikte bakalım.
SİYAH SOLGUN GÖSTEREBİLİR
Uzmanlar; cildimiz değiştikçe, saçımızın da ona göre değişiklik gösterdiğini söylüyor. Aynı zamanda yaşla birlikte cildimizdeki kollajeni kaybettiğimizi, bazı durumlarda sarımsı veya grimsi bir renk tonuna sahip olabileceğimizi açıkladı. Eğer saç renginiz gençliğinizdeki gibi siyahsa solgun görünebilirsiniz.
BALYAJ DOĞAL BİR GÖRÜNÜM SAĞLAR
Uzmanlara göre kadınların daha az bakım gerektirebilecek pek çok yolu var. Balyajın görünüşünü güzel bir hava katabilir. Aynı zamanda kullanması da oldukça kolaydır. Doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Balyaj saçın kademeli olarak hafiflediği tamamen harmanlanmış bir görünüm kazandırır.
SON ZAMANLARIN GÖZDE TRENDİ: BABYLİGHTS
Babylights, çok cesur bir görünüm istemeyenler için daha da ince bir renk trendi. Aradaki fark, saçın çok daha küçük bölümlerinin açılmasıdır. doğal görünür. Uzmanlar, bebek saçlarının,saç çizgisini yumuşak bir görünüm verdiği için tüm saç yerine yüzün hemen önüne babylights yapılsa bile harikalar yaratabileceğini açıkladı. Bu renk, yüzü aydınlatır ve kesinlikle daha genç görünmenizi sağlayan ek bir canlılık yaratır.
YIPRANAN VE KÖRDÜĞÜM OLMUŞ SAÇLAR İÇİN BU MASKEYİ UYGULAYIN!
Elma sirkesi, birçok saç tipi için fayda sağlayabilir. Özellikle uzun ve ince telli saçlara sahipseniz, dolaşan saçlarınızı anında açarak, saçlarınıza güzel bir bakım sağlar. Bununla beraber elektriklenmeyi de azaltır. Fakat kuru saçlarınız varsa dikkatli olun çünkü çok fazla kullanmak, fazla yağı yok ederek daha fazla kuruluğa neden olabilir. Bir bardak elma sirkesini bir çorba kaşığı balla karıştırın. Ardından karışımı bir sprey şişesine koyun ve saça püskürtün. Ilık su ile durulamadan önce 10 dakika bekletin.
ZEYTİNYAĞI VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Her ikisi de saçın nemini koruyarak pürüzsüz, yumuşak ve parlak kalmasını sağlayan doğal yumuşatıcılardır. Özellikle kuru saçlara sahipseniz, zeytinyağı tüm saç tellerinize hızla yayılarak, pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar. Uzmanlar, bir fincan zeytinyağının dörtte birini bir çorba kaşığı ısıtılmış hindistan cevizi yağıyla karıştırmanızı öneriyor. Ardından saçınızın tamamına ya da dilerseniz uçlarına sürün. Sonra saç bonesi takarak 10 dakika kadar bekletin.