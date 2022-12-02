Olduğunuzdan daha genç görünmenizi sağlayacak saç boyama tekniği!

SON ZAMANLARIN GÖZDE TRENDİ: BABYLİGHTS Babylights, çok cesur bir görünüm istemeyenler için daha da ince bir renk trendi. Aradaki fark, saçın çok daha küçük bölümlerinin açılmasıdır. doğal görünür. Uzmanlar, bebek saçlarının,saç çizgisini yumuşak bir görünüm verdiği için tüm saç yerine yüzün hemen önüne babylights yapılsa bile harikalar yaratabileceğini açıkladı. Bu renk, yüzü aydınlatır ve kesinlikle daha genç görünmenizi sağlayan ek bir canlılık yaratır.

YIPRANAN VE KÖRDÜĞÜM OLMUŞ SAÇLAR İÇİN BU MASKEYİ UYGULAYIN! Elma sirkesi, birçok saç tipi için fayda sağlayabilir. Özellikle uzun ve ince telli saçlara sahipseniz, dolaşan saçlarınızı anında açarak, saçlarınıza güzel bir bakım sağlar. Bununla beraber elektriklenmeyi de azaltır. Fakat kuru saçlarınız varsa dikkatli olun çünkü çok fazla kullanmak, fazla yağı yok ederek daha fazla kuruluğa neden olabilir. Bir bardak elma sirkesini bir çorba kaşığı balla karıştırın. Ardından karışımı bir sprey şişesine koyun ve saça püskürtün. Ilık su ile durulamadan önce 10 dakika bekletin.