Olduğunuzdan en az 10 yaş genç göstermenin sırrı: Stilist önerisi! Bu saç rengi gençleştiriyor

Saç, birinin kendisini nasıl gördüğünü ve aynı zamanda çevresine yansıttığı en önemli vücut parçalarından biri. Nasıl giyindiğiniz, makyajınızın olduğu gibi saçlarınız da bu noktada tarzınızı yansıtan en önemli etken. Stilist Nick Willis, genç görünmenizi sağlayacak olan renk ve tonlar hakkında önemli bilgiler verdi.
"TEN RENGİNE UYGUN OLMAYAN SAÇ RENGİ YAŞLI GÖSTERİYOR"
Willis, saç rengi tercihini yaparken yalnızca renge değil çok daha kapsamlı bir odak noktası gerektiğine dair uyarıyor. Aksi takdirde olduğunuzdan çok daha yaşlı görüneceğinize dair açıklamalar yapan stilist, öncelikle ten renginize uygun olmayan bir saç rengi tercihinin kişiyi daha yaşlı gösterdiğini belirtti.
"Yanlış saç rengi, solgun ve yorgun görünmenin en büyük sebebi" diyen Willis, yaş ilerledikçe melanositler olarak bilinen pigmentleri kaybetme sonucu ten renginin de değişimine vurgu yaptı. Bu durumda yanlış saç tonlarının tercih edilmesi, çok daha solgun ve yaşlılık belirtilerini öne çıkaran bir tarza neden olabilir.
"SICAK VE SOĞUK TONLAR ARASINDAKİ SEÇİME DİKKAT EDİN"
Cildinizdeki tonlar ve saç telleriniz için uygun rengin seçilmesi için öncelikle bir uzmanla "renk yelpazesi" üzerinde sıcak ve soğuk tonlar arasında seçim yapmanız gerekiyor. Willis, çoğu kadının saçlarının beyazladıkça boyama işlemini daha yoğun kullandığını, fakat bazı insanlarda beyaz saçların daha belirgin bir ifade vermesi sebebiyle aslında çok daha iyi durabildiğini belirtti. Fakat kişinin ten rengine ve saç yapısına göre tam aksi yönde etki göstermesi muhtemeldir.
Willis, beyazlayan saçlarda çeşitli gölgelendirme ve ışıklandırma tekniğiyle kamufle ettiğini böylece ilk aşamalarda keskin bir renk değişimi yerine müşterilerine yumuşak bir geçiş sunarak "genç" dönemlerindeki saç renklerine yakın tonlar sayesinde her zaman genç görünmelerine katkıda bulunduğunu belirtiyor. Böylece tamamen doğal bir görünüm sayesinde genç bir görünüm elde edebiliyorsunuz.
"UZUN SAÇ YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR"
Yaşı ilerlemiş kadınlarda genellikle kısa saç önerilse de Willis, tam aksi yönde uzun saçın yaşlanmayı geciktirdiğine inanıyor. Danışanlarına, saçlarını orta ila uzun boyda tutmalarını tavsiye ediyor. Özellike doğru kesim ve kat teknikleriyle birçok danışnanın kendisini daha genç gördüğünü, aynı zamanda doğru renk seçimiyle onlarca yaş daha az bir tarza sahip olabiliyor.
Willis'in son önerisi ise; parlak ve sağlıklı saçların devamlılığını sağlamak için mutlaka onarıcı ve nemlendirici bakımlar yapılması gerektiği ile ilgili. Saç tipinize uygun bir onarıcı bakım yapmak, saç tellerinizde ortaya çıkan yıpranma riskini en aza indirerek çok daha uzun süre genç görünüme sahip olmanızı sağlıyor.