Olduğunuzdan en az 10 yaş genç göstermenin sırrı: Stilist önerisi! Bu saç rengi gençleştiriyor

Saç, birinin kendisini nasıl gördüğünü ve aynı zamanda çevresine yansıttığı en önemli vücut parçalarından biri. Nasıl giyindiğiniz, makyajınızın olduğu gibi saçlarınız da bu noktada tarzınızı yansıtan en önemli etken. Stilist Nick Willis, genç görünmenizi sağlayacak olan renk ve tonlar hakkında önemli bilgiler verdi.

"TEN RENGİNE UYGUN OLMAYAN SAÇ RENGİ YAŞLI GÖSTERİYOR"

Willis, saç rengi tercihini yaparken yalnızca renge değil çok daha kapsamlı bir odak noktası gerektiğine dair uyarıyor. Aksi takdirde olduğunuzdan çok daha yaşlı görüneceğinize dair açıklamalar yapan stilist, öncelikle ten renginize uygun olmayan bir saç rengi tercihinin kişiyi daha yaşlı gösterdiğini belirtti.

"Yanlış saç rengi, solgun ve yorgun görünmenin en büyük sebebi" diyen Willis, yaş ilerledikçe melanositler olarak bilinen pigmentleri kaybetme sonucu ten renginin de değişimine vurgu yaptı. Bu durumda yanlış saç tonlarının tercih edilmesi, çok daha solgun ve yaşlılık belirtilerini öne çıkaran bir tarza neden olabilir.