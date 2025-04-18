Parfümünden pişman olma… İşte en iyi kokuyu bulmanın 6 kuralı!

Kendinizi en iyi anlatmanın yollarından biri de doğru parfümü seçmekten geçer, ancak her güzel koku herkesin tenine yakışmıyor. Aldığınız parfümden pişman olmamak için bu 6 kuralı kulağınıza küpe edin…
TENİNİ TANIMAN OLDUKÇA ÖNEMLİ
Parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken ilk konu cildinizin kuru mu yoksa yağlı mı bunu bilmeniz gerekiyor. Kuru cilt, kokuyu hızlı salar bu yüzden de daha yoğun formüller tercih edip ona göre karar vermeniz önemlidir. Ancak cildiniz yağlıysa kurunun aksine koku uzun süre cildinizde kalacaktır o yüzden EDT formülündeki içeriklere bakabilirsiniz.
ACELE ETME KOKUYA ZAMAN VER
Beğendiğiniz bir parfümü ilk sıktığınızdaki kokuya 'top note', birkaç saat geçtikten sonraki kokuya ise 'base note' denir. Bu nedenle parfümü ilk olarak bileğinin iç kısmın sık ve 2-3 saat bekle. Eğer o kokuyu hala seviyorsan tebrikler imza parfümünü buldun.
YOĞUNLUK VE KALICILIĞA DİKKAT ET
Parfüm içeriği okumak, imza koku için oldukça önemli. Kısa ve öz olacak şekilde parfüm terimleri;
-Eau de Cologne: Hafif ve geçici
-Eau de Toilette (EDT): Günlük kullanıma uygun
-Eau de Parfum (EDP): Kalıcı ve yoğun
-Parfum/ Extrait: En konsantre içeriğe sahip
KENDİNİ KAPTIRMA EN FAZLA 3-4 PARFÜM DENE
Aklının karışıp burnunun yanlış bir karar vermesini istemiyorsan günde 3-4'ten fazla parfüm denemesi yapma. Oldu da yaparsan yanına kahve çekirdeği almayı unutma…
MEVSİME VE TARZINA GÖRE KOKU BELİRLE
Kişisel tercihlerinin yanında mevsime göre parfüm belirlemek imza kokun için alternatif oluşturabilir. Yaz için; ferah, narenciye, su notaları ve hafif çiçeksi kokular, Kış için ise; baharatlı, odunsu, vanilyalı ve amberli kokular tercih edebilirsin.