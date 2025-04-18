Parfümünden pişman olma… İşte en iyi kokuyu bulmanın 6 kuralı!

Her kokunun, her tene yakışmadığını bilmek ve teninize uygun kokuyu bulmak için dikkat etmeniz gereken birkaç faktör vardır. İşte parfüm seçerken göz önünde bulundurman gereken 6 püf nokta.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:49 PAYLAŞ ABONE OL

Kendinizi en iyi anlatmanın yollarından biri de doğru parfümü seçmekten geçer, ancak her güzel koku herkesin tenine yakışmıyor. Aldığınız parfümden pişman olmamak için bu 6 kuralı kulağınıza küpe edin…

TENİNİ TANIMAN OLDUKÇA ÖNEMLİ Parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken ilk konu cildinizin kuru mu yoksa yağlı mı bunu bilmeniz gerekiyor. Kuru cilt, kokuyu hızlı salar bu yüzden de daha yoğun formüller tercih edip ona göre karar vermeniz önemlidir. Ancak cildiniz yağlıysa kurunun aksine koku uzun süre cildinizde kalacaktır o yüzden EDT formülündeki içeriklere bakabilirsiniz.