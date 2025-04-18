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Parfümünden pişman olma… İşte en iyi kokuyu bulmanın 6 kuralı!

Her kokunun, her tene yakışmadığını bilmek ve teninize uygun kokuyu bulmak için dikkat etmeniz gereken birkaç faktör vardır. İşte parfüm seçerken göz önünde bulundurman gereken 6 püf nokta.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:49
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Kendinizi en iyi anlatmanın yollarından biri de doğru parfümü seçmekten geçer, ancak her güzel koku herkesin tenine yakışmıyor. Aldığınız parfümden pişman olmamak için bu 6 kuralı kulağınıza küpe edin…

TENİNİ TANIMAN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken ilk konu cildinizin kuru mu yoksa yağlı mı bunu bilmeniz gerekiyor. Kuru cilt, kokuyu hızlı salar bu yüzden de daha yoğun formüller tercih edip ona göre karar vermeniz önemlidir. Ancak cildiniz yağlıysa kurunun aksine koku uzun süre cildinizde kalacaktır o yüzden EDT formülündeki içeriklere bakabilirsiniz.

ACELE ETME KOKUYA ZAMAN VER

Beğendiğiniz bir parfümü ilk sıktığınızdaki kokuya 'top note', birkaç saat geçtikten sonraki kokuya ise 'base note' denir. Bu nedenle parfümü ilk olarak bileğinin iç kısmın sık ve 2-3 saat bekle. Eğer o kokuyu hala seviyorsan tebrikler imza parfümünü buldun.

YOĞUNLUK VE KALICILIĞA DİKKAT ET

Parfüm içeriği okumak, imza koku için oldukça önemli. Kısa ve öz olacak şekilde parfüm terimleri;

-Eau de Cologne: Hafif ve geçici

-Eau de Toilette (EDT): Günlük kullanıma uygun

-Eau de Parfum (EDP): Kalıcı ve yoğun

-Parfum/ Extrait: En konsantre içeriğe sahip

KENDİNİ KAPTIRMA EN FAZLA 3-4 PARFÜM DENE

Aklının karışıp burnunun yanlış bir karar vermesini istemiyorsan günde 3-4'ten fazla parfüm denemesi yapma. Oldu da yaparsan yanına kahve çekirdeği almayı unutma…

MEVSİME VE TARZINA GÖRE KOKU BELİRLE

Kişisel tercihlerinin yanında mevsime göre parfüm belirlemek imza kokun için alternatif oluşturabilir. Yaz için; ferah, narenciye, su notaları ve hafif çiçeksi kokular, Kış için ise; baharatlı, odunsu, vanilyalı ve amberli kokular tercih edebilirsin.

O GÜNÜ İMZA KOKUNA AYIR

Belki de 6 madde arasında en önemli olan ipucu bu olabilir. Parfüm denemeye gittiğinde mümkün olduğunca üstünde başka bir koku olmasın. Temiz tene parfüm sıkmak doğru tercih için en önemli faktör.