Porselen gibi bir cildin sırrı bu adımda! Meğer gençleşmenin sırrı bu kremdeymiş…

Yaşımız ilerledikçe görülen renk tonu eşitsizliği, esnekliğin ve parlaklığın kaybolması gibi ciltte oluşan bozulmalar mevsimsel değişiklikler nedeniyle de görülebilir. Soğuk kış günlerinde bu adımları takip ederek cildinizi sağlığına kavuşturabilirsiniz.
KIŞ AYLARININ CİLDİNİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Kuruluk ve susuzluk: Soğuk havalar, düşen sıcaklıklar ve düşük nem seviyeleri nedeniyle kış aylarında hava daha kuru olma eğilimindedir. Bu durum, cildinizde su kaybına neden olur ve kuruluk, pullanma ve gerginlik gibi birçok probleme neden olur.
Azaltılmış güneş maruziyeti: Kış aylarında güneşin yoğunluğu azalır. Bu sebeple güneş kremi kullanmaktan kaçınabilirsiniz ancak gökyüzünde güneş gözükmese bile cildimiz zararlı UV ışınlarını alır. Bu zararlı ışınlardan korunmak için güneş kremi kullanmaya devam etmelisiniz..
KIŞ AYLARINDA CİLDİN NEMİNİ KAZANDIRIN
Kapalı alanları havalandırın: Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlar genellikle yeteri kadar havalandırılmaz. Kalorifer, klima gibi ısıtıcılar kullanılan bu alanlarda nem oranı düşer ve bu durum cildimize kuruluk olarak yansır. Bu gibi yerlerde bulunuyorsak ortamı havalandırmayı unutmamalıyız.
Nemlendirici kullanın: Cildinizin kuruduğunu hissettiğiniz anlarda nemlendirici kullanarak oluşabilecek kuruluğu veya çatlamayı engelleyebilirsiniz. Özellikle soğuk havalarda dışarıda vakit geçiriyorsak mutlaka cildinizi nemli tutmanız gerekir.
Bol bol su tüketin: Cilt kuruluğunu önlemek ve parlak bir cilde sahip olmak için bol bol su tüketin. Cilt sağlığını düzenlemek için oldukça önemli olan su tüketimi, kış aylarında cildinizin nemini kaybetmemesini sağlayacak.
KIŞ AYLARINDA MATLAŞAN CİLDE NASIL PARLAK BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRILABİLİR?
Doğru beslenin: Kış aylarında doğru beslenerek cildinizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alabilir ve cildinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Yaptığınız cilt bakımlarının da etkisini önemli derecede artıracak bu adım, yüzünüze parlaklık olarak yansıyacak ve kış aylarının getirdiği o matlaşma görünümünü azaltacak.
Düzenli temizleyin ve nemlendirin: Aydınlık ve parlak bir cilt için yapmanız ilk gereken cildinizi temiz tutmaktır. Cildinizi gün sonu kirlerinden arındırmak için cilt tipinize uygun bir temizleyici yardımıyla yüzünüzü temizleyin. Temizledikten sonra nemlendirici bir krem kullanmak da cildinizin matlıktan kurtulmasını ve parlamasını sağlayacaktır.
CİLT ÜZERİNDE OLUŞAN RENK DEĞİŞİKLİĞİ NASIL GİDERİLEBİLİR?
Cilde doğal pigmentini veren melanin pigmentinin aşırı ya da eksik üretilmesi sonucu oluşan cilt tonu eşitsizliği; yaş, güneş ışınlarına maruz kalma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Bu sorunu gidermek için güneşe en az maruz kaldığınız kış aylarını seçerek cildinizde farklı problemler görülmesini engelleyebilirsiniz. İşte renk eşitsizliği kış aylarında bu yolları takip ederek giderebilirsiniz.
Cilt tipinize dikkat edin. Cilt tipinizi doğru bilmek sizleri doğru yollara ulaştıracak ve sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak. Hedefimiz cildimizdeki renk tonu eşitsizliğini gidermek olsa da yanlış ürünler kullanmak yolunuza sivilce problemleri veya kuruluk gibi problemleri çıkarabilir.
Peeling yapın: Ölü derilerin giderilmesi, renk tonu eşitsizliği yönetiminde kritik bir adımdır. Temizleyicilerde, cilt serumlarında ve nemlendiricilerde bulunan düzeltici bileşenlerin cilde nüfuz etmesine ve işini doğru şekilde yapmasına yardımcı olacaktır. Renk tonu eşitsizliğinde önce yüzeydeki ölü ve donuk hücreleri ortadan kaldırarak katkı sağlayabilirsiniz. Bu adımı haftada iki kez yapabilirsiniz.
Temizleyin ve nemlendirin: Peeling veya cilt bakımı gibi bakımlar haftalık veya aylık tekrarlanır ancak yüzünüzü temizlemek ve nemlendirmek düzenli olarak yapmanız gereken bir rutindir. Cildinizi temiz ve nemli tutmak, cildinizin sağlıklı ve canlılığı açısından önemlidir. Bu adım kolajen üretimini artırarak ve hücre yenilenmesini hızlandırarak cildinizdeki hasarları dengelemeye yardımcı olacaktır. Böylece cildinizi sadece nemlendirmekle kalmayıp aynı zamanda yaşlanmayı da geciktirmiş olacaksınız. Uzmanlar, bu adımı rutin haline getirmenizi ve günde iki kez tekrar etmenizi öneriyor.