Porselen pürüzsüzlüğünde bir cilt hayal değil! Bu serumu her gün kullanırsanız...

İyi görünmek için en iddialı makyaj tekniklerini uygulamanız gerekmiyor. Cildinize iyi baktığınızda, makyaj yapmasanız bile sağlıklı ve canlı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Hem içeriden hem dışarıdan doğru desteği sağlamak, hem yaptığınız makyajın kusursuz görünmesini sağlayacak hem de makyaj yapmadığınız günlerde bile evden gönül rahatlığıyla çıkmanıza yardımcı olacak. İşte, cildinizi her zamankinden daha iyi gösterecek 8 ipucu!

Peeling, cildinizi ölü cilt hücrelerinden arındırmanın en etkili yollarından biridir. Ve düzenli peeling yapmak, cildinizin her zaman makyaja hazır olmasını, makyajınızın da çok daha net, çok daha temiz görünmesini sağlayacaktır. Düzenli olarak ölü derilerden arınan cilt, her zaman daha berrak ve sağlıklı görünecektir.

RUTİNİNİZE YÜZ MASAJINI DAHİL EDİN

Yüksek bütçeler ayırmadan sağlıklı ve ışıltılı bir cilt görünümü yaratmak isterseniz, sabahları makyaj yapmadan önce beş dakikalık bir yüz masajını deneyebilirsiniz. Bu, size anında daha canlı ve sıkı bir cilt görünümü sağlayabilir.

Bir serum veya cilt yağı yardımıyla, sadece parmak uçlarınızı kullanarak yüzünüze masaj yaptığınızda, kan deveranını arttırabilirsiniz. Yüz masajını düzenli olarak yapmak, yüz kaslarınızı güçlendirmeye ve yaşlanmanın etkileri ile mücadele etmenize de yardımcı olur.