Porselen pürüzsüzlüğünde bir cilt hayal değil! Bu serumu her gün kullanırsanız...

İyi görünmek için en iddialı makyaj tekniklerini uygulamanız gerekmiyor. Cildinize iyi baktığınızda, makyaj yapmasanız bile sağlıklı ve canlı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Hem içeriden hem dışarıdan doğru desteği sağlamak, hem yaptığınız makyajın kusursuz görünmesini sağlayacak hem de makyaj yapmadığınız günlerde bile evden gönül rahatlığıyla çıkmanıza yardımcı olacak. İşte, cildinizi her zamankinden daha iyi gösterecek 8 ipucu!
PEELİNG YAPIN
Peeling, cildinizi ölü cilt hücrelerinden arındırmanın en etkili yollarından biridir. Ve düzenli peeling yapmak, cildinizin her zaman makyaja hazır olmasını, makyajınızın da çok daha net, çok daha temiz görünmesini sağlayacaktır. Düzenli olarak ölü derilerden arınan cilt, her zaman daha berrak ve sağlıklı görünecektir.
RUTİNİNİZE YÜZ MASAJINI DAHİL EDİN
Yüksek bütçeler ayırmadan sağlıklı ve ışıltılı bir cilt görünümü yaratmak isterseniz, sabahları makyaj yapmadan önce beş dakikalık bir yüz masajını deneyebilirsiniz. Bu, size anında daha canlı ve sıkı bir cilt görünümü sağlayabilir.
Bir serum veya cilt yağı yardımıyla, sadece parmak uçlarınızı kullanarak yüzünüze masaj yaptığınızda, kan deveranını arttırabilirsiniz. Yüz masajını düzenli olarak yapmak, yüz kaslarınızı güçlendirmeye ve yaşlanmanın etkileri ile mücadele etmenize de yardımcı olur.
TONİK KULLANIN
İyi bir nemlendirici kullanmak, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanın en etkili yollarından biridir. Ancak, nemlendirici sürmeden önceki adımlar da eşit derecede önem taşır. Tonik, zaman zaman kötü anılsa da, cildi nemlendiriciye hazırlamak için önemlidir. Tonik kullanmak, sonrasında uygulayacağınız nemlendirici ve serum gibi ürünlerin cildiniz tarafından daha iyi emilmesini sağlar.
ASİTLERLE TANIŞIN
Salisilik asit, glikolik asit ve diğer asitler, cildi derinlemesine temizlemek, cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırmak için en etkili yardımcılardır. Asit içeren serum ve nemlendiriciler kullanabileceğiniz gibi, bu asitleri birleştiren cilt temizleme pamukları kullanmak da akıllıca olabilir.
Ayrıca, C vitamini de yaşlanma karşıtı savaşta cilt için çok önemlidir. C vitamini; cildi serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından korur, mevcut lekelerin hafiflemesine yardımcı olarak cilt tonunun eşitlenmesini sağlar. Ancak, C vitamini cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebileceğinden, mutlaka her gün evden çıkmadan önce güneş koruyucu kullandığınızdan emin olun.
GÖZ ÇEVRESİNİ İHMAL ETMEYİN
Göz çevresi bakımı, genellikle yaşlanmanın belirtileri fark edilene kadar ihmal edilir. Ancak, göz çevresi en hassas bölgelerden biridir ve en az yüzün diğer bölümleri kadar bakımı hak eder. Göz çevresi için nemlendirici ve serumlar kullanmak, hem yaşlanma belirtileri ile savaşmaya hem de yüzün daha parlak ve aydınlık görünmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle kafein ve probiyotikler göz çevresi bakımı konusunda çok iyi işler çıkarır.
İYİ BESLENİN
Beslenme ve cilt güzelliği arasındaki ilişki konusunda fikir ayrılıkları olsa da, vitaminlerin cilt sağlığı için de çok önemli olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle, vitamin ve mineraller yönünden zengin, dengeli bir beslenme programı uygulamak, cildin ihtiyacı olan besin maddelerini ona vermenin iyi bir yoludur.
SU İÇİN
Su, hem genel vücut sağlığı hem de cildin nemi ve kalitesi açısından belki de en önemli faktörlerden biri olmasına rağmen, ne yazık ki gereken değeri görmüyor ve pek çoğumuz tarafından ihmal ediliyor.
Ancak unutmayın, siz dışarıdan ne sürerseniz sürün, cildinizi içeriden gerekli şekilde beslemezseniz ve hücrelerini nemli tutabilecek suyu ona vermezseniz, en kaliteli ürünler bile yetersiz kalacaktır. Susuzluk, zamanla cildin daha nemsiz, kuru ve yaşlı görünmesine neden olur.
GÜNEŞTEN KORUYUN
Ne yazık ki, bugüne kadarki güneş hasarını tersine çevirmek mümkün olmasa da, hiçbir zaman için geç değildir. Cildinizi güneşten korumak, güneş ışınlarının neden olduğu foto hasarı önlemek için son derece önemlidir. Güneşten korunan cilt, diğer adımları da yerine getirdiğiniz sürece, zamanla daha canlı, daha nemli, daha sağlıklı ve iyi görünecektir!