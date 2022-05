Porselen pürüzsüzlüğünde bir cilt hayal değil! Bu serumu her gün kullanırsanız...

ASİTLERLE TANIŞIN

Salisilik asit, glikolik asit ve diğer asitler, cildi derinlemesine temizlemek, cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırmak için en etkili yardımcılardır. Asit içeren serum ve nemlendiriciler kullanabileceğiniz gibi, bu asitleri birleştiren cilt temizleme pamukları kullanmak da akıllıca olabilir.

Ayrıca, C vitamini de yaşlanma karşıtı savaşta cilt için çok önemlidir. C vitamini; cildi serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından korur, mevcut lekelerin hafiflemesine yardımcı olarak cilt tonunun eşitlenmesini sağlar. Ancak, C vitamini cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebileceğinden, mutlaka her gün evden çıkmadan önce güneş koruyucu kullandığınızdan emin olun.