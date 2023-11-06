Pürüzsüz cildin anahtarı bu peelingte saklı! En etkili doğal karışım…

Peeling hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve uygulama yöntemlerini sizler için bu yazıda derledik.

PEELİNG NE İŞE YARAR?

Her gün cildinizin yüzeyinde ölü cilt hücreleri, kir ve yağ birikir. Zamanla bu, cildinizi matlaştırır ve gözeneklerinizi tıkar. Peeling, alttaki taze, parlak cildi ortaya çıkarmak için bu birikimi ortadan kaldırır.

Dermatologlar, en pürüzsüz ve sağlıklı görünen cilt için vücudunuza haftada 1-2 kez peeling yapmanızı önerir. Şeker peelingleri mükemmel ve nazik bir eksfoliasyon sağlar. İşte tüm etkileri:

ÖLÜ DERİ HÜCRELERİNİ ARINDIRIR

Toz şeker, doğal bir eksfoliyant görevi görür ve donuklaşan ölü deriyi temizleyerek muhteşem ışıltınızı ortaya çıkarır.