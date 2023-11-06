Pürüzsüz cildin anahtarı bu peelingte saklı! En etkili doğal karışım…

Peeling hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve uygulama yöntemlerini sizler için bu yazıda derledik.
PEELİNG NE İŞE YARAR?
Her gün cildinizin yüzeyinde ölü cilt hücreleri, kir ve yağ birikir. Zamanla bu, cildinizi matlaştırır ve gözeneklerinizi tıkar. Peeling, alttaki taze, parlak cildi ortaya çıkarmak için bu birikimi ortadan kaldırır.
Dermatologlar, en pürüzsüz ve sağlıklı görünen cilt için vücudunuza haftada 1-2 kez peeling yapmanızı önerir. Şeker peelingleri mükemmel ve nazik bir eksfoliasyon sağlar. İşte tüm etkileri:
ÖLÜ DERİ HÜCRELERİNİ ARINDIRIR
Toz şeker, doğal bir eksfoliyant görevi görür ve donuklaşan ölü deriyi temizleyerek muhteşem ışıltınızı ortaya çıkarır.
NEMLENDİRİR
Şeker peelinglerindeki yağ cildin yağlanmasına yardımcı olur. Bu, şekerin çok sert veya aşındırıcı etki göstermesini önler. Yağlar aynı zamanda besleyici nem de sağlar.
DOLAŞIMI ARTIRIR
Nazik ovalama cilt altındaki kan akışını artırarak size sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırır.
CİLDİ YUMUŞATIR
Ölü hücrelerden kurtulmak, nemlendiricilerin ve yağların daha iyi nüfuz etmesini sağlayarak cildin her yerinde süper yumuşak, pürüzsüz bir cilt sağlar.
GÖZENEKLERİ TEMİZLER
Eksfoliasyon gözeneklerin derinliklerini temizler, tıkanıklıkları giderir ve kırılmaları önler. Böylece cildiniz aynı anda derinlemesine temiz, nazik bir peeling ve bir miktar nem kazanır.
EV YAPIMI PEELİNG TARİFİ
Şeker ve yağın temellerini anladığınızda, işin eğlenceli kısmına hazırsınız demektir; aslında ilk basit şeker peelinginizi yapabilirsiniz!
İçindekiler:
Talimatlar:
PEELİNG KULLANIM İPUÇLARI
İşte hazırladığınız peelingi kullanım ipuçları:
Duş Buharı: Sıcak su gözeneklerinizi açmanıza ve cildinizi yumuşatarak pul pul dökülmeye hazır hale getirmenize yardımcı olur.
Islak Cildi Fırçalayın: Kuru fırçalamak rahatsızlığa neden olabilir. Pürüzsüz kayma için önce cildinizi ıslatın.
Nazik Basınç: Fırçalamanızı küçük dairesel hareketlerle cildinize hafifçe masaj yapın. Asla agresif bir şekilde ovalamayın.
Hassas Bölgelerden Kaçının: Yüz gibi hassas bölgelerden dikkatlice kaçının.
İyice Durulayın: Gözeneklerin tıkanmasını önlemek için yağlılık gidene kadar ılık suyla durulayın.
Sonra Nemlendirin: Havluyla kuruladıktan sonra vücut losyonu veya nemlendirici yağ uygulayarak faydaları kilitleyin.
Yavaşça Başlayın: İlk başta haftada bir veya iki kez kullanın, aşırı peelingi önlemek için maksimum 2-3 kullanımın üzerine çıkmayın.
Hazırladığınız peelingi 1-2 ay kadar kullanabilirsiniz.