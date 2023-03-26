Saç dökülmesini bitiren yöntem! Kısa sürede gür saçlara sahip olmak için…

Bu büyüme, yaklaşık iki ila altı yıl boyunca devam eder ve ardından yaklaşık bir ay süren bir ara verir. Bu dönem yeniden başladığında, o saç teli dökülür.

Dermatolog Prof. Syed Hatim Ali Shah, saçlarımızın çoğunun şu anda büyüme aşamasında olduğunu söylüyor. Buna karşın saç dökülmesinin arkasında çeşitli nedenler olabilir.

Ancak bazı nedenler tamamen kontrol dışı olabilir. Örneğin, muson yağmurları birçok insanda aşırı saç dökülmesine neden olabilir. Artan nem, saçları zayıf ve kaba yapar. Bazı insanlar da kış aylarında bunu deneyimler.

Saç dökülmesini durdurmak için yapabileceğiniz birkaç şey şunlardır: