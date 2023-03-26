Saç dökülmesini bitiren yöntem! Kısa sürede gür saçlara sahip olmak için…

Bu büyüme, yaklaşık iki ila altı yıl boyunca devam eder ve ardından yaklaşık bir ay süren bir ara verir. Bu dönem yeniden başladığında, o saç teli dökülür.
Dermatolog Prof. Syed Hatim Ali Shah, saçlarımızın çoğunun şu anda büyüme aşamasında olduğunu söylüyor. Buna karşın saç dökülmesinin arkasında çeşitli nedenler olabilir.
Ancak bazı nedenler tamamen kontrol dışı olabilir. Örneğin, muson yağmurları birçok insanda aşırı saç dökülmesine neden olabilir. Artan nem, saçları zayıf ve kaba yapar. Bazı insanlar da kış aylarında bunu deneyimler.
Saç dökülmesini durdurmak için yapabileceğiniz birkaç şey şunlardır:
SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN
Yediğiniz yiyecekler saçınızın sağlığında çok önemli bir rol oynar. Vitaminler, mineraller ve proteinler açısından zengin bir beslenme saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir. Saçınızın ihtiyaç duyduğu gerekli besinleri almasını sağlamak için beslenmenize yapraklı yeşillikler, fındık, yumurta, balık ve yağsız et gibi yiyecekleri ekleyin.
ÜRÜN SEÇİMİNE DİKKAT EDİN
Sert saç bakım ürünleri saçınıza zarar verebilir ve kırılmaya ve saç dökülmesine eğilimli hale getirebilir. Saçınıza ve saç derinize nazik davranan hafif, doğal saç bakım ürünlerini tercih edin. Saçınıza zarar verebilecekleri için saç kurutma makinesi ve düzleştirici gibi sıcak şekillendirme araçlarını çok sık kullanmaktan kaçının.
STRES SEVİYENİZİ DOĞRU YÖNETİN
Stres, saç dökülmesinin yaygın bir nedenidir. Saç dökülmesini önlemek için stres seviyenizi yönetmek çok önemlidir. Meditasyon, yoga veya derin nefes alma egzersizleri gibi rahatlamanın ve gevşemenin yollarını bulun. İşten veya diğer stresli etkinliklere ara verin ve kişisel bakıma öncelik verin.
SAÇ DERİNİZE İYİ BAKIN
Sağlıklı saç büyümesi için sağlıklı bir saç derisi şarttır. Saç derinizi düzenli olarak yıkayarak temiz ve ürün birikmesinden uzak tutun. Saç tipinize uygun hafif bir şampuan ve saç kremi kullanın. Saç derinizdeki doğal yağları soyarak kuruluğa neden olabileceğinden sıcak su kullanmaktan kaçının.
Tıbbi tedavileri düşünün
Saç dökülmesi şiddetliyse veya doğal ilaçlara yanıt vermiyorsa, tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir. Saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilecek çeşitli ilaçlar önermesi için bir dermatoloğa danışabilirsiniz. Ağır vakalarda çeşitli operasyonlar da bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
Unutmayın, saç dökülmesini durdurmaya çalışırken sabırlı olmak önemlidir. Sonuçları görmek zaman alabilir, ancak tutarlı çaba ve özenle, daha fazla saç dökülmesini önlemeye ve sağlıklı saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilirsiniz.
Tedaviyi seçmeden önce mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.