Saç dökülmesinin ardında o vitamin eksikliği bulunuyor! 1 haftada kesin çözüm için…

Bu nedenle,artan dökülmeye karşın vitamin alımı büyük önem taşıyor. Peki özellikle hangi vitaminler saç dökülmesine karşı önem taşıyor? İşte detaylar…
D VİTAMİNİ
D vitamini hemen hemen her vücut işlevi için gereklidir. Buna saçların büyümesi de dahildir. Aslında, yetersiz D vitamini seviyeleri saç dökülmesiyle ilişkilendirilmiştir. Klinik D vitamini eksikliğinin nüfusun neredeyse yarısında ( kesin olarak %41,2 ) devam ettiği düşünülürse, saç dökülmesiyle uğraşıyorsanız, bu dikkate alınması ilk adım D vitamini olabilir.
Trikolog William Gaunitz, "D3 vitamini doğrudan saç folikülleriyle etkileşime girer ve D3 seviyeleri optimal olmadığında, kafa derisindeki ve vücuttaki saç hacmini azaltabilir" dedi.
Bununla birlikte, sağlıklı D vitamini seviyelerini desteklemek ve sürdürmek önemlidir. Optimum D vitamini durumuna ulaşmak için uzmanlar, ideal olarak etkili bir doz ( 5.000 IU ) ve emilimi artırmak için yerleşik yağlar içeren D vitamini takviyeleri önermektedir.
BİOTİN
Biotin, keratin üretiminde yer aldığı için belki de daha iyi bilinen bir oyuncudur. Hatta araştırmalar, yeterince biotin almamanın saç kırılmasına ve dökülmesine yol açabileceğini gösteriyor.
Vücudunuz kendi biyotinini üretemez, bu yüzden besinlerden alınması gerekmektedir.Et (özellikle sakatat), balık, yumurta, tohumlar, sert kabuklu yemişler ve bazı sebzeler (tatlı patates, brokoli ve ıspanak) biotin için en önemli besin kaynaklarıdır ve hedeflenen takviyeler de destek sağlayabilir.
Kolajen de keratin üretimi ve dolayısıyla saç büyümesi için gerekli olan amino asitleri de içerir.
HANGİSİ DAHA İYİ?
Biotin tamamlayıcı besinlerle iyi çalışır ve D vitamini vücudunuzun saç büyümesinin yanı sıra birçok başka işlevini de destekler. Ancak konu saçlar olduğunda D vitaminin etkisi daha yüksektir.
Eğer bu vitaminleri takviye olarak alacaksanız başlamadan önce bir doktorla görüşmek en iyisidir; sağlık geçmişinize ve kişisel hedeflerinize göre doğru beslenmenize yardımcı olabilirler.