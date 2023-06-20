Saç dökülmesinin ardında o vitamin eksikliği bulunuyor! 1 haftada kesin çözüm için…

Kolajen de keratin üretimi ve dolayısıyla saç büyümesi için gerekli olan amino asitleri de içerir.

HANGİSİ DAHA İYİ?

Biotin tamamlayıcı besinlerle iyi çalışır ve D vitamini vücudunuzun saç büyümesinin yanı sıra birçok başka işlevini de destekler. Ancak konu saçlar olduğunda D vitaminin etkisi daha yüksektir.

Eğer bu vitaminleri takviye olarak alacaksanız başlamadan önce bir doktorla görüşmek en iyisidir; sağlık geçmişinize ve kişisel hedeflerinize göre doğru beslenmenize yardımcı olabilirler.