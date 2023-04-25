Saç dökülmesinin ardındaki neden! Yıkarken yapılan bu hata seyrelmenin en büyük sebebi

Uzmanlar da yaptığımız bazı hataların saç dökülmesinde neden olabileceğini açıkladı. Trikolog Arran Isherwood, saç dökülmesine yol açabilecek yedi alışkanlığı paylaştı.
SAÇINIZI HAVLUYLA KURULAMAK
Trikolog Arran Isherwood, "Foliküllerdeki proteinler daha zayıf hidrojen bağları oluşturarak gerginliğe neden olduğundan, saçlarınız ıslakken daha savunmasızdır" dedi. "Bu, saç köklerinin açılmasına neden olur ve onları hasara karşı daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle saçınızı sert bir havluyla ovarak kurutmak, elektriklenmesine veya kırılmasına neden olabilir.Başınızı geniş bir havluya sarmaktan da kaçınılmalıdır; kafanızdaki ağırlık saç tellerinizi çekerek kırılmalarına neden olabilir ve uzun süre kafanızda bırakılırsa havlu nemli saçlarınızdan çok fazla su emerek daha da ağır hale getirir."
"Havluyla kuruyan saçların zarar görmesinden endişeleniyorsanız, bunun yerine mikrofiber kullanmayı deneyin. Normal havluların aksine süper yumuşaktırlar ve saçınızı sertleştirmezler. Ayrıca doğru miktarda su emerler: aşırı derecede ovalamadan ve kırılmaya neden olmadan saçınızı kurutmaya yetecek kadar, ancak havlunuzu başınızın üzerinde ağırlaştırarak saç tellerinizi çekecek kadar da değil."
SAÇINIZI ISLAKKEN TARAMAK
Uzman şöyle açıklıyor: "Saçınızı havluyla ovmaya benzer şekilde, saçınızı ıslakken tararsanız, saçınıza zarar verme olasılığınız yüksektir. "Saçlarınız nemliyken oldukça zayıf olacaktır, bu nedenle - özellikle köklerinden - tarmaakuçlarda kırılmalara veya hasara neden olarak ipeksi pürüzsüz bir saça sahip olmanızı engelleyebilir. Daha da kötüsü, saç tellerini doğrudan kökten çekerek kelliğe veya incelmeye neden olabilirsiniz." Bunu önlemek için, saç uçlarından başlayarak hafifçe açmak için geniş dişli bir tarak kullanın ama önce saçınızın bir süre kurumasını bekleyin."
SIKI SAÇ MODELLERİ KULLANMAK
Arran şunları söyledi: "Topuz ve atkuyruğu gibi sıkı saç modelleri, köklerinizi çeker ve bu modelleri sık sık yapmak saçın kırılmasına ve hatta zamanla dökülmesine neden olur. Bu, traksiyon alopesisi olarak bilinir: bir tür saç dökülmesi. Neyse ki, sıkı saç stillerinden ve saçınızı çeken herhangi bir alışkanlıktan kaçınılırsa, saçlar zamanla onarılabilir ve tekrar uzayabilir. Ancak çok geç teşhis edilirse, saç kökleri yok olmuş olabilir, bu da doğal olarak yeniden büyümenin mümkün olmadığı anlamına gelir."
SAÇINIZI ÇOK SIK YIKAMAK
Trikolog Arran Isherwood, "Saçınızı aşırı yıkamak, onu koruyan ve yumuşak tutan doğal yağları yok edebilir ve sizi kuru, kırılgan teller bırakabilir" dedi. "Kuru telli saç daha savunmasızdır ve bu nedenle hasar görme olasılığı daha yüksektir; sadece ellerinizi içinden geçirmek, bağlamak veya taramak bile kırılmaya neden olabilir. Saçınızı çok fazla yıkamanın verdiği zararı önlemek için, saçınızı şampuanlama sayısını azaltmanız yeterli olacaktır. Haftada iki ila üç kez idealdir, ancak bu kişiden kişiye değişir ve yaşam tarzı ve saç tipi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır."
SAÇINIZI SICAK SUYLA YIKAMAK
"Rahatlatıcı bir sıcak duş özellikle soğuk kış aylarında hepimize cazip gelebilir. Ancak bu saçınıza önemli ölçüde zarar verebilir. Aşırı yıkama gibi, sıcak su da saç derisindeki temel doğal yağları soyarak hasara yatkın kuru saçlara veya aşırı yağ üretimi nedeniyle yağlı saçlara neden olabilir. Ayrıca zamanla saç derinizi tahriş edebilir ve alerjik reaksiyona neden olabilir, muhtemelen saç büyümesini durdurabilir ve hatta saç dökülmesine neden olabilir. Duşta sıcaklığı düşürmek, saçınızın zarar görmesini önlemenin basit bir yoludur."
SAÇ KÖKLERİNİZİ ŞARTLANDIRMAK
Arran, "Saç kremi kullanmak kesinlikle yumuşak, pürüzsüz saçlara sahip olmanızı sağlasa da, köklere uygulamaktan kaçınmanız önemlidir" dedi.
Saç derisine yakın bir yere saç kremi sürmek saçınızı ağırlaştırabilir, daha yeni yıkamış olsanız bile yağlı, düz ve mat görünmesine neden olabilir. Saç derisi doğal olarak yağ üretir, bu yüzden başınızın yukarısında saç kremi kullanmanıza gerçekten gerek yoktur. "Saç tellerinin kurumaya meyilli uçlarına saç kremi sürmeye odaklanın ve kulaklarınızın üstüne geçmemeye çalışın. Bu sayede, ağır görünmeden güzel ipeksi saçlara sahip olabilirsiniz."
ISI İLE SAÇI ÇOK SIK ŞEKİLLENDİRMEK
Kurutucu, maşa ve düzleştirici gibi aletlerle yüksek sıcaklıklara maruz kalmak saçınızın sağlığına zarar verebilir. Saçınızı şekillendirmek için tekrar tekrar ısı kullanmak, saç köklerinde bulunan proteinler olan keratinleri değiştirebilir ve bu da hasara daha duyarlı kuru, zayıf saç tellerine neden olabilir. Saçınızı şekillendirmeye zaman zaman ara verin ve bir şekillendirme aleti kullandığınızda, başlamadan önce ısı koruyucu kullanmayı unutmayın. Bu, saçınız ve şekillendirme aleti arasında bir bariyer görevi görür ve nemi hapsederek saçınızı korur ve pürüzsüz görünmesini sağlar.