Saç dökülmesinin ardındaki neden! Yıkarken yapılan bu hata seyrelmenin en büyük sebebi

SAÇINIZI HAVLUYLA KURULAMAK

Trikolog Arran Isherwood, "Foliküllerdeki proteinler daha zayıf hidrojen bağları oluşturarak gerginliğe neden olduğundan, saçlarınız ıslakken daha savunmasızdır" dedi. "Bu, saç köklerinin açılmasına neden olur ve onları hasara karşı daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle saçınızı sert bir havluyla ovarak kurutmak, elektriklenmesine veya kırılmasına neden olabilir.Başınızı geniş bir havluya sarmaktan da kaçınılmalıdır; kafanızdaki ağırlık saç tellerinizi çekerek kırılmalarına neden olabilir ve uzun süre kafanızda bırakılırsa havlu nemli saçlarınızdan çok fazla su emerek daha da ağır hale getirir."

"Havluyla kuruyan saçların zarar görmesinden endişeleniyorsanız, bunun yerine mikrofiber kullanmayı deneyin. Normal havluların aksine süper yumuşaktırlar ve saçınızı sertleştirmezler. Ayrıca doğru miktarda su emerler: aşırı derecede ovalamadan ve kırılmaya neden olmadan saçınızı kurutmaya yetecek kadar, ancak havlunuzu başınızın üzerinde ağırlaştırarak saç tellerinizi çekecek kadar da değil."