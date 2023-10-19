Saç yağlarını kullanırken bu hataya dikkat! Adeta saç tellerini "kızartıyor"! Sağlıklı kalmalarının sırrı…

Güzel ve bakımlı saçlar hepimize kendimizi güzel ve iyi hissettirir. İster yeni bir renk deneyin, ister dalgalı saçlarınız olsun ya da kahkül kullanın, saçlarımız kişiliğimizin bir ifadesi olabilir; bu nedenle saçlarımıza gerçekten iyi bakmanız önemlidir.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:47 PAYLAŞ ABONE OL

Bir kuaför, konu saç bakımı olduğunda kaçınmanız gereken üç büyük hatayı anlattı. Sosyal medyada paylaştığı ve şu ana kadar 300 binden fazla izlenen videoda Carly, saçları nasıl sağlıklı uzatabileceğinizi anlatacağını söylüyor.

KURU ŞAMPUAN KULLANIRKEN DİKKAT Uzmanın ilk önerisi kuru şampuandan mümkün olduğunda kaçınmak. "Saçlarınız yağlı göründüğünde ya da biraz hacim katmak istediğinizde bu ürüne yönelmenizi anlıyorum" diyor. "Kuru şampuanı çok sık ve çok fazla kullanmak aslında saç köklerinizi tıkıyor.