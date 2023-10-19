Saç yağlarını kullanırken bu hataya dikkat! Adeta saç tellerini "kızartıyor"! Sağlıklı kalmalarının sırrı…

Bir kuaför, konu saç bakımı olduğunda kaçınmanız gereken üç büyük hatayı anlattı. Sosyal medyada paylaştığı ve şu ana kadar 300 binden fazla izlenen videoda Carly, saçları nasıl sağlıklı uzatabileceğinizi anlatacağını söylüyor.
KURU ŞAMPUAN KULLANIRKEN DİKKAT
Uzmanın ilk önerisi kuru şampuandan mümkün olduğunda kaçınmak. "Saçlarınız yağlı göründüğünde ya da biraz hacim katmak istediğinizde bu ürüne yönelmenizi anlıyorum" diyor. "Kuru şampuanı çok sık ve çok fazla kullanmak aslında saç köklerinizi tıkıyor.
Bu aşırı saç dökülmesine yol açabilir ve saç kökleriniz tıkandığında düzgün çalışamazlar, bu da saçınızın düzgün büyüyemeyeceği anlamına gelir."
SAÇ DERİNİZİN PH'INI DENGELEYİN
Çözüm olara ise haftada en az bir kez saç derinizin pH'ını dengelemenizi öneriyor.. Carly bunu saf elma sirkesini seyreltip ardından saç derinize uygulayarak yapmanızı öneriyor. En az 15 dakika bekletip ardından durulamanız yeterli olacaktır.
Bu, pH seviyelerinizin dengelenmesini sağlayacak ve saç deriniz dengelendiğinde, aşırı yağlanma sorunu da yaşamayacaksınız.
ISI UYGULAMADAN ÖNCE YAĞ KULLANMAYIN
İkinci olarak ise ısı uygulamadan önce asla saçınıza yağ sürmemeniz gerektiğini söylüyor. "Birçoğumuz bunu yapsak da, bu aslında saçı öldürüyor; aslında saçınızı, kızarmış yiyecekleri kızarttığınız gibi yağda kızartımış oluyorsunuz" diyor.
SAÇ UÇLARINI ŞAMPUANLAMAK
Son olarak saçınızın uçlarını şampuanlamaktan kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Şampuan saç derisi için tasarlanmış bir üründür, saç kremi ise uçlarınıza yönelik bir üründür.
Carly'ye göre, "Saçınızı her yıkadığınızda şampuanınızı uçlarınızdan sonuna kadar yıkamak, saçınızın doğal besin maddelerini yok etmenize ve kurumasına neden olacaktır".