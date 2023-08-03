Saçınızı boyattıktan ne kadar sonra yıkamalısınız? Renklerin canlı kalması için en önemli ipucu…

Kuaför Abbey Brookee, sosyal medya aracılığıyla saçınızı boyadıktan sonra yıkamak için ne kadar beklemeniz gerektiğini anlattı, yıkama süresinin yanı sıra saçımızı yıkadığımız ürünlerin de önemini vurguladı.
BOYANIN RENGİNİ KORUMAK İÇİN ASIL DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Saçınızı boyattıktan sonra kısa sürede yıkamak aslında saç renginizi bozmaz. Yani, boya rengibiz bozuluyorsa bu, muhtemelen saçınızı ne zaman yıkadığınıza bağlı değildir.
Saç boyama uzmanı Jade Kromer,"Boyadıktan hemen sonra saçınızı yıkamak bir sorun yaratmaz. Şampuanlamalar arasında geçen süredense hangi ürünleri kullandığınıza odaklanın" dedi. Bu nedenle, saçınızı boyadıktan sonra yıkamak için fazladan bir süre beklemenize gerek yok.
Yine de Abbey Brookee, yeni rengin solmasını önlemek için yıkamanın ertelenmesini tavsiye ediyor. "Bunun nedeni, saç renginizin mümkün olduğunca saç kütikülünüze emilmesini istememizdir" diye açıklıyor. Farklı bir uzman da yine saçları yıkamak için en az iki gün beklenmesini önerdi. Ayrıca, renk açısından güvenli ürünlerin önemine de dikkat çektiler.
YENİ SAÇ RENGİNİZİ KORUMAK İÇİN İPUÇLARI
Yeni saç renginiz yıkadıktan sonra solduysa, bunun nedeni muhtemelen ne zaman yıkadığınız değil, suyun çok sıcak olması veya boyalı saçlar için sağlıklı olmayan ürünler kullanmanızdır.
Saç boyama uzmanı olan Ashley Pineda, "Su çok sıcak olduğunda, saç kütikülünü açar ve hızlı bir hızda renk moleküllerini serbest bırakır. Her zaman renk açısından güvenli bir şampuan ve saç kremi öneririm" dedi.