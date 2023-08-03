Saçınızı boyattıktan ne kadar sonra yıkamalısınız? Renklerin canlı kalması için en önemli ipucu…

Yine de Abbey Brookee, yeni rengin solmasını önlemek için yıkamanın ertelenmesini tavsiye ediyor. "Bunun nedeni, saç renginizin mümkün olduğunca saç kütikülünüze emilmesini istememizdir" diye açıklıyor. Farklı bir uzman da yine saçları yıkamak için en az iki gün beklenmesini önerdi. Ayrıca, renk açısından güvenli ürünlerin önemine de dikkat çektiler.

YENİ SAÇ RENGİNİZİ KORUMAK İÇİN İPUÇLARI Yeni saç renginiz yıkadıktan sonra solduysa, bunun nedeni muhtemelen ne zaman yıkadığınız değil, suyun çok sıcak olması veya boyalı saçlar için sağlıklı olmayan ürünler kullanmanızdır.