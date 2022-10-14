Saçınızı kestirmek daha hızlı uzamasını sağlar mı? İşte saçımıza bilmeden yaptığımız o yanlışlar…

YAĞLANMA SAÇIN UZAMASINI HIZLANDIRMIYOR

Mineral yağlar hidrokarbon olduklarından ve saça nüfuz edemedikleri için saç onarımında rol oynamazlar. Saçı onarabilen ve yenileyebilen diğer yağlar hindistan cevizi yağı, jojoba yağı ve argan yağıdır. Ayrıca uçlarınızın saç derinizden daha fazla yağa ihtiyacı var! Nane ve biberiye yağı gibi yağların da saç dökülmesini tersine çevirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Tüm saçlar büyürken dört aşamalı bir döngüden geçer: