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Saçınızı kestirmek daha hızlı uzamasını sağlar mı? İşte saçımıza bilmeden yaptığımız o yanlışlar…

Saçlarımızı uzatmak için çeşitli formüller deneriz. Saç maskeleri, bakım yağları gibi birçok ürün alır ve kullanırız. Fakat çoğu uyguladığımız formüller pek işe yaramıyor. Peki saçlarımızı çok sık kestirmek daha hızlı uzamasını mı sağlıyor? İşte detaylarını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:01
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Saçınızı kestirmek daha hızlı uzamasını sağlar mı? İşte saçımıza bilmeden yaptığımız o yanlışlar…

Saçlarınızın sağlıklı olması ve hızlı uzaması için düzenli olarak saçlarımızdaki kırıkları aldırırız. Fakat bu durum uzamasını değil daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Saçınız uçlarından değil, köklerinden uzar. Saçınızın büyüme hızı, kesseniz de kesmeseniz de aynı kalır. Saçınız bölünmüş uçlar nedeniyle kırılabilir, ancak yine de saç büyümesiyle bağlantılı değildir.

SAÇLARI DÜZENLİ KESTİRMEK İŞE YARIYOR MU?

Saçınızın uçlarını düzenli olarak kesmek, daha hızlı uzamasını sağlamaz. Bununla birlikte, saçlarınızı daha kalın, daha sağlıklı ve daha parlak görünmesini sağlar. Bu yüzden her sekiz ila on haftada bir kuaför tarafından saçınızı yaklaşık 1 cm kısaltmalısınız. Bu şekilde, bölünmüş uçlardan kurtulursunuz.

SAÇLARIN HIZLI UZAMASI NASIL SAĞLANIR?

Peki, uçları düzenli olarak kesmek saçınızın daha hızlı uzamasını sağlamıyorsa, işe yarayan gizli bir ipucu var mı? Çinko. Mineral saç kökünü iltihaptan korur ve kafa derisinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda saç büyümesini uyarır. Yani peynir ve kuruyemiş seviyorsanız, hayallerinizdeki uzun saçları gerçekleştirme yolunda olacaksınız!

YAĞLANMA SAÇIN UZAMASINI HIZLANDIRMIYOR

Mineral yağlar hidrokarbon olduklarından ve saça nüfuz edemedikleri için saç onarımında rol oynamazlar. Saçı onarabilen ve yenileyebilen diğer yağlar hindistan cevizi yağı, jojoba yağı ve argan yağıdır. Ayrıca uçlarınızın saç derinizden daha fazla yağa ihtiyacı var! Nane ve biberiye yağı gibi yağların da saç dökülmesini tersine çevirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Tüm saçlar büyürken dört aşamalı bir döngüden geçer:

  • Anagen: İki ila yedi yıl sürer ve tek tek saçın uzunluğunu belirler. Bu, saçın aktif olarak büyüdüğü aşamadır.
  • Katagen: On gün sürer ve saçın saç folikülünden ayrıldığı ve küçülmeye başladığı zamandır.
  • Telogen: Üç ay boyunca saç bu dinlenme evresinde olacaktır. Herhangi bir zamanda, tüm saçların %10-15'i bu aşamadadır.
  • Exogen: Büyümenin bu son aşamasında saç dökülecektir.
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