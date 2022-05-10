Saçınızı kuruturken bu hataya düşmeyin! Hızlı uzayan saçların altın kuralı…

Zamanla boyadan, sürekli ısı içeren işlemlerden ve hatta güneşten bile yıpranan saçlar için her gün piyasaya yeni saç ürünleri çıkıyor. Ancak saçınızın sağlığını korumak için bu ürünlerden çok daha fazlası gerekiyor. Saç uzmanları saç kuruturken yapılan 8 hatayı ise şöyle özetliyor…
DOĞRU SAÇ ÜRÜNLERİ TERCİHİ
Saçları kurutmadan önce fönle uygulayacağınız yoğun ısıya karşı koruyucu ürünler kullanmak gerekiyor. Bu sayede saçınızda oluşacak elektriklenme gibi sorunların önüne geçebilir hem de yüksek ısıdan saç tellerinizi koruyabilirsiniz.
FÖN MAKİNESİ KULLANIMI
Saç kurutma makinelerinin hepsinde en az bir adet başlık bulunur. Bu başlıkları kullanmadan saçı kurutmak ise saç tellerinize ciddi hasarlar verebilir. Makinenin hava üfleyen kısmında bulunan metal aşırı ısınacağı için saçınızla temas etmesi durumunda telleri yakacaktır. Ayrıca belirli bir yöne hava üflemeyi sağlayan bu başlıklar saçınızın dolaşmasını ve kabarmasını önler.
KIVIRCIK SAÇLARI KURUTMAK
Özellikle dalgalı ve kıvırcık saçlar için üretilen özel başlıkları kullanmak hava akışını yumuşatarak saç tellerinin kırılmasını engeller. Bu sayede saçlar hem doğal haliyle kurumuş olur hem de elektriklenmesi minimum seviyeye iner.
SAÇ TİPİNE UYGUN ISI SEÇMEK
Saç tipine uygun bir ayar seçmek uzun vadede saçlarınızın sağlığını korumaya büyük oranda katkıda bulunur. Örneğin ince telli bir saç yapınız varsa çok yüksek ısılar saçlarınızın daha kolay kırılmasına neden olarak seyrelmeleri ile sonuçlanabilir.
SAÇ FIRÇASINI DOĞRU TERCİH ETMEK
Yine saç tipinize ve ihtiyacınıza uygun bir tarak seçmek, saçlarınıza yapacağınız iyiliklerin başında geliyor. Saç tipinize göre seçebileceğiniz taraklar ise şöyle;
Kıvırcık saçlar için: Kıvırcık yapıdaki saçları kuruyken taramak aşırı kabarmalarına neden olabilir. Bu nedenle ıslakken tarama yapılması önerilmektedir. Ancak saç ıslakken daha hassas olacağı için mutlaka ahşap dişli taraklar tercih edilmelidir.
İnce saçlar için: Bu tip saçlar dolaşmaya ve karışmaya daha meyillidir. Bu nedenle az dişli ve yumuşak yapıdaki taraklarla zarar vermeden nazikçe taranmalıdır.
FÖN MAKİNESİNİ DOĞRU KULLANIMI
Gerek saçları kuruturken gerekse fön çekerken kurutma makinesini doğru açıda tutmak büyük önem taşır. Saçlarınızı başınızı aşağı eğip kurutursanız daha hacimli bir görünüm kazanacakları gibi yukarıdan aşağıya tarayarak kurutmak ise kabarık saçları yatıştırmak için harika bir çözümdür.
HAVLUYLA KURULAMA
Saçlarınızı kurutmaya başlamadan önce mutlaka bir havlu yardımıyla kurulayın. Aksi halde tamamen ıslak saçı kurutma makinesiyle kurutmak saçınızın aşırı kuruyup kolayca kırılmasına neden olacaktır.
DOĞRU HAVLU KULLANIMI
Saçınızı havluyla kurulurken ıslak saçın en kırılgan halinde olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle saçınızı kurularken nazik ve hassas davranmaya büyük özen gösterin.
SAÇINIZI KURUTURKEN UYGULAYABİLECEĞİNİZ İPUÇLARI
Mikrofiber havlular saçınızı en hızlı ve hassas şekilde kurutacaktır. Duştan çıktıktan sonra saçınızın etrafına nazikçe saracağınız mikrofiber havluyla fazla suyu nazikçe sıkabilirsiniz.
Saçlarınızda kullandığınız ürünlerin düzgün ve eşit şekilde dağılmasını ağlamak için esnek dişli bir tarakla tarayın. Bu sayede kullandığınız ürünler hem saç diplerine hem de tellerine güzelce yayılarak daha etkili sonuçlar verecektir.
Kıvırcık saçlar genelde kalın telli olma eğilimindedir ancak bu yine de yüksek ısıda kurutabileceğiniz anlamına gelmez. Bu tip saçları hızlı kurutmak için geniş bir başlık kullanmak oldukça etkilidir.
Düz saçları daha hacimli göstermek için hafif nemli hale gelene kadar normal şekilde kurutun. Ardından bir tarak yardımıyla diplerden uçlara hacim verecek şekilde fön çekebilirsiniz. Bu sayede saçlarınız daha kabarık ve gür duracaktır.
SAÇLARI HIZLI UZATMA YÖNTEMLERİ
Saçları düzenli taramak
Saçları günlük olarak dipten uca doğru taramak saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak saçların daha hızlı uzamasına yardımcı oluyor. Her gün sabah ve akşam iki defa bu şekilde saçınızı tararsanız ne kadar hızlı uzadığına siz bile inanamayacaksınız.
Sıcak su kullanmamak
Saçları yüksek sıcaklıktaki suyla yıkamak, saç diplerinin kurumasına ve saç tellerinin hasar görmesine neden olur. Uzun vadede bu durum saçların genel sağlığını olumlu yönde etkileyerek hızlı uzamasına da katkıda bulunuyor.
Şekilendirici kullanımızı azaltmak
Her zaman şekillendirilmiş güzel gözüken saçlara sahip olmak istesek de aslında saça uygulanan her ısı içeren işlem kırılmalara yol açarak uzamayı engelliyor. Bu nedenle saçları doğal yöntemlerle kurutmak ve ısı içermeyen şekillendirme yöntemlerini taşımak büyük önem taşıyor.