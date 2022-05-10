Saçınızı kuruturken bu hataya düşmeyin! Hızlı uzayan saçların altın kuralı…

Özellikle dalgalı ve kıvırcık saçlar için üretilen özel başlıkları kullanmak hava akışını yumuşatarak saç tellerinin kırılmasını engeller. Bu sayede saçlar hem doğal haliyle kurumuş olur hem de elektriklenmesi minimum seviyeye iner.

Saç tipine uygun bir ayar seçmek uzun vadede saçlarınızın sağlığını korumaya büyük oranda katkıda bulunur. Örneğin ince telli bir saç yapınız varsa çok yüksek ısılar saçlarınızın daha kolay kırılmasına neden olarak seyrelmeleri ile sonuçlanabilir.

SAÇ FIRÇASINI DOĞRU TERCİH ETMEK

Yine saç tipinize ve ihtiyacınıza uygun bir tarak seçmek, saçlarınıza yapacağınız iyiliklerin başında geliyor. Saç tipinize göre seçebileceğiniz taraklar ise şöyle;

Kıvırcık saçlar için: Kıvırcık yapıdaki saçları kuruyken taramak aşırı kabarmalarına neden olabilir. Bu nedenle ıslakken tarama yapılması önerilmektedir. Ancak saç ıslakken daha hassas olacağı için mutlaka ahşap dişli taraklar tercih edilmelidir.

İnce saçlar için: Bu tip saçlar dolaşmaya ve karışmaya daha meyillidir. Bu nedenle az dişli ve yumuşak yapıdaki taraklarla zarar vermeden nazikçe taranmalıdır.

FÖN MAKİNESİNİ DOĞRU KULLANIMI

Gerek saçları kuruturken gerekse fön çekerken kurutma makinesini doğru açıda tutmak büyük önem taşır. Saçlarınızı başınızı aşağı eğip kurutursanız daha hacimli bir görünüm kazanacakları gibi yukarıdan aşağıya tarayarak kurutmak ise kabarık saçları yatıştırmak için harika bir çözümdür.