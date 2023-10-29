Saçlara sıkılan parfüm zararlı mı? En doğal alternatifi…

Parfümler bize kendimizi iyi hissettiren, güzel kokmamızı sağlayan başlıca kişisel bakım ürünlerinden. Çoğumuz parfüm sıkarken belirli noktalara özellikle dikkat ediyoruz ve kalıcı bir koku elde etmek adına saçlarımıza da uyguluyoruz. Ancak bu ne kadar doğru ve saça zararı var mı? İşte cevaplar…

Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:05 PAYLAŞ ABONE OL

Saçınızın güzel kokmasını sağlasa da buklelerinize biraz parfüm sıkmak ne kadar güvenlidir? Parfümler saçınıza zarar verebilecek bazı sert maddeler içerir. Saçınızda parfüm kullanmanın güvenli olup olmadığını sizler için araştırdık.

SAÇA PARFÜM SIKILABİLİR Mİ? Parfüm uygulamak saçınız için ideal bir bakım değildir. Bu uygulamayı engelleyen iki ana faktör var: