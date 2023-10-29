Saçlara sıkılan parfüm zararlı mı? En doğal alternatifi…

Saçınızın güzel kokmasını sağlasa da buklelerinize biraz parfüm sıkmak ne kadar güvenlidir? Parfümler saçınıza zarar verebilecek bazı sert maddeler içerir. Saçınızda parfüm kullanmanın güvenli olup olmadığını sizler için araştırdık.
SAÇA PARFÜM SIKILABİLİR Mİ?
Parfüm uygulamak saçınız için ideal bir bakım değildir. Bu uygulamayı engelleyen iki ana faktör var:
Saçınızı Kurutabilir
Çoğu parfüm, uçucu bir çözücü ve taşıyıcı madde olarak %60 ila 70 oranında kimyasallar içerir. Bu kimyasallar da saçınız için güçlü bir kurutma maddesi görevi görür. Uzun süreli kullanım ve maruz kalınması saçı sert, kuru ve hassas hale getirerek kırılmaya neden olabilir.
Kokular Sorun Olabilir
Parfümün içerisindeki kimyasal maddeler ve sentetik kokular saçınıza zarar verebilir. Çalışmalar, makyaj ve kişisel bakım malzemelerinin, sert kimyasallar içerdiğini gösteriyor.
Sentetik kokular saçınızdaki ve saç derinizdeki doğal yağları yok edebilir. Bu, saçınızın saman gibi görünmesine neden olacak şekilde dolaşmaya ve kabarmaya neden olur. Kepekle sorunu yaşıyorsanız, kaşıntı ve dökülme daha da kötüleşebilir.
DOĞAL PARFÜM ALTERNATİFİ
Saç mistleri
Saç mistleri, saçınızın hoş kokmasını sağlayan hafif, su bazlı saç canlandırıcılardır. Dolaşıkları açma, saç nemlendirme ve saç şekillendirme gibi sorunlar için özel olarak formüle edilmişlerdir.
Kendi kokunuzu hazırlamak için şu tarifi de kullanabilirsiniz:
Saçınızı beslemek ve nemlendirmek için bu ev yapımı misti saçınıza püskürtün.
Serumlar
Saç serumları saç tellerinizi dolaşmaktan, donukluktan ve kabarmadan korumaya yardımcı olur. Saçınızın harika kokmasını sağlayabilir, parlaklık katabilir ve saçınızın bakımını yapmanıza yardımcı olarak saç tellerinin pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlayabilirler.
İşte evde yapabileceğiniz doğal bir saç serumu:
Bu solüsyonu bir sprey şişesinde saklayın ve parlak saçlara sahip olmak için şampuanlamadan hemen sonra kullanın . Saçınıza hafif bir koku vermek için en sevdiğiniz esansiyel yağdan birkaç damla da ekleyebilirsiniz.