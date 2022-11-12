Saçları anında daha dolgun gösteren yöntem! Seyrek saç sorununu tümden bitiriyor…

Stilistler, kendinize bu saç kesimini evde yapmanızı önermez, çünkü kesim ne kadar kolay görünse de en zor olan işlemlerden biridir. Rivera, "U-kesim stili istediğinizde her zaman profesyonel bir stiliste gidin" diyor. "Kolay gibi görünse bile, çok teknik bir kesimdir ve teknik doğru detayları elde etmek için şarttır."

U şeklindeki saç kesimini kimler yaptırmalı? U şeklindeki saç kesimi, ince saçlar için en hacimli etkiyi yaratıyor olsa da, kıvırcık saç tipleri de dahil olmak üzere tüm saç tipleri ve uzunluklarında iyi sonuç vermektedir. Rivera, "U-şeklinin yüz çerçeveleyen daha kısa kenarları vardır. Bu da çoğu yüz şekline uyum sağlar ve çok fazla hareket katabilir" diyor. "U-kesimde doku ve yumuşak katmanlar olduğundan çok fazla hareket vardır. Bu sayede saçlar daha dolgun görünecek ancak daha az ağırlaşacaktır." Başka bir deyişle, saç kesimi, daha kalın saçlarınız varsa da işe yarar, çünkü uzunluklara kat verilmesi saçların hafiflemesine yardımcı olabilir.