Saçları anında daha dolgun gösteren yöntem! Seyrek saç sorununu tümden bitiriyor…

İşte en sönük saçları bile anında hacimli gösteren bu kesim hakkında bilmeniz gerekenler…
U şeklindeki saç kesimi nedir?
Uzun bir süredir trendler keskin kenarlara, yani tek boy kesime ya da modern çizgilere yöneliyordu, ancak son zamanlarda daha yumuşak silüetlere ve doğal dokulara dönüş görmeye başlıyoruz. Özellikle U şeklindeki kesim, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi bunun en büyük örneklerinden. Ünlü kuaför Gina Rivera, "Arka ve yan kısımlar, daha aşırı açılara ve noktalara sahip V-kesim ile karşılaştırıldığında daha yuvarlak ve yumuşak olan kesim U şeklindedir" diye açıklıyor . "Saç yapısı ince olsa da, bu kesim saçın daha dolgun görünmesine büyük bir etki sağlayabilir."
Bir kuaföre gittiğinizde, kenarları hafifçe kavisli ve yüzü çerçeveleyecek şekilde hafifçe kesilmiş katmanlar isteyin. Anahtar, katmanların saçın geri kalanına kusursuz bir şekilde karışmasını sağlamaktır, böylece keskin ve belirgin olmazlar.
Stilistler, kendinize bu saç kesimini evde yapmanızı önermez, çünkü kesim ne kadar kolay görünse de en zor olan işlemlerden biridir. Rivera, "U-kesim stili istediğinizde her zaman profesyonel bir stiliste gidin" diyor. "Kolay gibi görünse bile, çok teknik bir kesimdir ve teknik doğru detayları elde etmek için şarttır."
U şeklindeki saç kesimini kimler yaptırmalı?
U şeklindeki saç kesimi, ince saçlar için en hacimli etkiyi yaratıyor olsa da, kıvırcık saç tipleri de dahil olmak üzere tüm saç tipleri ve uzunluklarında iyi sonuç vermektedir. Rivera, "U-şeklinin yüz çerçeveleyen daha kısa kenarları vardır. Bu da çoğu yüz şekline uyum sağlar ve çok fazla hareket katabilir" diyor. "U-kesimde doku ve yumuşak katmanlar olduğundan çok fazla hareket vardır. Bu sayede saçlar daha dolgun görünecek ancak daha az ağırlaşacaktır." Başka bir deyişle, saç kesimi, daha kalın saçlarınız varsa da işe yarar, çünkü uzunluklara kat verilmesi saçların hafiflemesine yardımcı olabilir.
Ve daha kısa saçlarınız varsa endişelenmeyin - aslında, U şeklinde kısa saçlar çene çizgisine daha fazla dikkat çekecektir, böylece bob gibi kesimler de harika görünebilir. Fazladan bir yüz çerçevelemesi arıyorsanız, stilistler karışıma kahkül veya daha uzun perçemler eklemenizi öneriyor.
Nasıl şekil verilir?
U şeklini korumak için, alıştığınızdan daha sık saçlarınızı yapmanız gerekebilir. New York'ta stilist Stephanie Angelone, "Herkesin saçı farklıdır, ancak şekli bozulmadan tutmak ve kırıkları ortadan kaldırmak için üç ayda bir saç kesimi yaptırmanızı öneririm" diyor.
"Evde U-kesim yapıyorsanız, tam bir görünüm için ön taraftaki yüz çerçeveleme açılarına dikkat ettiğinizden emin olarak yuvarlak bir fırça ve fön makinesi kullanın. Ekstra hacim oluşturmak için yuvarlak bir fırça ve daha uzun süre dayanması için biraz köpük kullanın.