Saçlarınızı hiç olmadığı kadar parlak gösteren yöntem! Donuk görüntüden kaçınmak için…

Kuru şampuan söz konusu olduğunda, uzmanlara göre dikkatli kullanılması en iyisidir. "Kuru şampuanın aslında şampuan olmadığının farkına varmak önemlidir, bu yüzden saçınızı temizlemez. Ara sıra kullanım çok fazla soruna neden olmaz, ancak aşırı kullanımı, saçınızı nemlendirmek için gereken doğal yağları çok fazla uzaklaştırarak kırılmaya karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu nedenle kuru şampuan kullanımınızı haftada bir veya iki günle sınırlayın."

Uzmanlar, saçınızı sıcak suyla yıkamanın bazen yarardan çok zarara neden olabileceğini açıklayarak devam ettiler. "Isı hasarı, pigmentlerin oksitlenmesine neden olarak saç renginizin daha hızlı solmasına da neden olabilir. Renginiz solduktan sonra gereksiz şekilde saç boyasına başvurursanız, tek yaptığınız buklelerinize daha fazla zarar vermek olacaktır. Ancak saçınızı etkileyen sadece ısı içeren aletler değildir: Su sıcaklığının gereksiz yere sıcak olduğu duşlar bile bu sorunlara yol açabilir. "Sıcak su saç derinizi kaldırarak dehidrasyona ve kabarmaya neden olabilir ve renginizin daha hızlı solmasına neden olabilir. Bu da saçınızı gereğinden fazla boyamanıza neden olur. İdeal olarak, daha sağlıklı saçlar için ılık su kullanmanız önerilir."

Bazı stilistler, sağlıklı saçlar için mor şampuan kullanılmasını tavsiye ediyor, ancak Brenda ve Lynn, çok fazla kullanılmasına karşı uyardı. "Mor şampuan, ağartılmış veya röfleli saçlardaki sarıyı nötrler. Sıcak tonları küllü bir renge dönüştürür. Bununla birlikte, çok sık kullanmak sarıları koyulaştırabilir ve gri, koyu ve donuk görünmesine neden olabilir.Haftada bir kereden fazla kullanmayın ve bundan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, kuaförünüze danışmanız önerilir. Aradığınız sarışınlık seviyesine ulaşmak için başka bir renkte boyaya ihtiyacınız olabilir. "