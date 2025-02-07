Sadece bir tutam cildinizi bebek gibi yapıyor! Bir kaşık bal ile karıştırmanız yeterli…

Türk mutfağında sıkça kullanılan ve yemeklere lezzet katan tarçın aromayı, tadı ve kokuyu arttırma gibi önemli işlevlere sahiptir. Başlangıçta yalnızca sağlık amacıyla kullanılan bu baharat, zamanla güzellik açısından da büyük bir öneme sahip oldu.
BAL VE TARÇIN
Yoğun sivilce sorunuyla uğraşıyorsanız, iki çay kaşığı balı bir tutam tarçın tozu ile karıştırın ve bu macunu gece yatmadan yüzünüze uygulayın. Sabah kalktığınızda yüzünüzün yumuşaklığına inanmayacaksınız. Tarçın, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir ve cildi yumuşattığı için akneli ciltler için mükemmel bir çözümdür. Ancak cildinizde herhangi bir reaksiyon almamak adına yüzünüze uygulamadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.
BİTKİSEL YAĞLAR
Tarçın herhangi bir soğuk sıkım doğal yağ ile birleştirildiğinde, cildinizdeki ölü hücreleri temizler, nemli ve dolgun gösterir. Bu nedenle, kuru cilt sorunuyla başınız dertteyse, badem, hindistan cevizi veya zeytinyağı içeren yağlar ile kullanabilirsiniz. Birkaç damla yağ ve bir çay kaşığı tarçını karıştırarak cildinizdeki farkı görebilirsiniz.
TARÇIN VE YOĞURT MASKESİ
Tarçın tozu cilt tonu eşitsizliklerini iyileştirmeye yardımcı olan antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu karışımı her gün düzenli uygularsanız bir hafta sonunda cildinizin tonundaki değişime inanmayacaksınız.
CİLT SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİREN DİĞER FAKTÖRLER
KALİTELİ UYKU
Uyku sırasında büyüme hormonunun salgılanması arttığı için stres hormonu salınımınız azalır. Bu nedenle, ciltdinizdeki ölü deriler arınır ve kendini yeniler. Unutmayınki sağlıklı bir cildin en önemli kuralı bedenimize iyi bakmaktır.
SPOR
Düzenli egzersiz yaptığınızda kan pompalama miktarı artar. Bu da doğal ve sağlıklı bir cilt sağlar. Haftada en az üç gün egzersiz yaparak cildinizin sağlığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
SU
Cildin nem dengesini koruması için gün içinde 10+ bardak su içmek gerekir. Aşırı kahve ve çay tüketimi de cildin su kaybetmesine ve kırışmasına yol açar. Su içemiyorsanız bunun için alternatif yollar deneyebilirsiniz. Örneğin, bardağınızın içine limon, nane veya tarçın ekleyebilirsiniz. Unutmayın ki cildinizi içten beslemek en önemlisidir.