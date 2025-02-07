Sadece bir tutam cildinizi bebek gibi yapıyor! Bir kaşık bal ile karıştırmanız yeterli…

Cildimizin nemli ve parlak görünmesi, genellikle sağlıklı bir insan görünümü yaratır. Vücudumuzun en önemli bölgesi olan yüzümüze gerekli hassasiyeti düzenli olarak göstermeliyiz. Bunun için kimyasal ürünlere ihtiyacınız yok! Bu baharat ile cildiniz üzerinde harika sonuçlar alabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:14 PAYLAŞ ABONE OL

Türk mutfağında sıkça kullanılan ve yemeklere lezzet katan tarçın aromayı, tadı ve kokuyu arttırma gibi önemli işlevlere sahiptir. Başlangıçta yalnızca sağlık amacıyla kullanılan bu baharat, zamanla güzellik açısından da büyük bir öneme sahip oldu.

BAL VE TARÇIN Yoğun sivilce sorunuyla uğraşıyorsanız, iki çay kaşığı balı bir tutam tarçın tozu ile karıştırın ve bu macunu gece yatmadan yüzünüze uygulayın. Sabah kalktığınızda yüzünüzün yumuşaklığına inanmayacaksınız. Tarçın, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir ve cildi yumuşattığı için akneli ciltler için mükemmel bir çözümdür. Ancak cildinizde herhangi bir reaksiyon almamak adına yüzünüze uygulamadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.