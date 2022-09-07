Sadece gözlerinizi değil cildinizi de bozuyor! Telefonu bu şekilde tutmak erken kırışıklıklara neden oluyor

Yapılan yeni bir araştırma, güneşli bir günde dışarıda veya bir ekranın önünde ışığın bizi "daha hızlı yaşlandırdığını" ve hasarın önceden düşünülenden çok daha kötü olduğunu tespit etti.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanı Jadwiga Giebultowicz, Çarşamba günü yayınlanan en son bulgular, "mavi ışığa aşırı maruz kalmanın, deri ve yağ hücrelerinden duyu nöronlarına kadar vücudumuzdaki çok çeşitli hücreler üzerinde zararlı etkileri olabileceğini" belirtti. Çalışma Frontiers dergisinde yayınlandı.

Giebultowicz, "Çalışmamız, aşırı mavi ışığa maruz kalmaktan kaçınmanın iyi bir yaşlanma karşıtı strateji olabileceğini gösteriyor" dedi. Araştırmacılar, özellikle gelişmiş toplumlardaki insanların, uyanık oldukları saatlerin çoğunda, LED aydınlatma yoluyla mavi ışığa maruz kaldığını belirtti.