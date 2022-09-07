Sadece gözlerinizi değil cildinizi de bozuyor! Telefonu bu şekilde tutmak erken kırışıklıklara neden oluyor

Yapılan yeni bir araştırma, güneşli bir günde dışarıda veya bir ekranın önünde ışığın bizi "daha hızlı yaşlandırdığını" ve hasarın önceden düşünülenden çok daha kötü olduğunu tespit etti.
Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanı Jadwiga Giebultowicz, Çarşamba günü yayınlanan en son bulgular, "mavi ışığa aşırı maruz kalmanın, deri ve yağ hücrelerinden duyu nöronlarına kadar vücudumuzdaki çok çeşitli hücreler üzerinde zararlı etkileri olabileceğini" belirtti. Çalışma Frontiers dergisinde yayınlandı.
Giebultowicz, "Çalışmamız, aşırı mavi ışığa maruz kalmaktan kaçınmanın iyi bir yaşlanma karşıtı strateji olabileceğini gösteriyor" dedi. Araştırmacılar, özellikle gelişmiş toplumlardaki insanların, uyanık oldukları saatlerin çoğunda, LED aydınlatma yoluyla mavi ışığa maruz kaldığını belirtti.
"MAVİ IŞIĞA MARUZ KALAN HÜCRELER DEĞİŞİYOR"
Yaşlanmanın ortaya çıkmasında birçok faktör bulunuyor. Temel mekanizma ise; hücrelerin yeni sağlıklı hücreler üretmeyi ve onarmayı bıraktığında yaşlanırız. Düzgün çalışmayan hücrelerin kendi kendini imha etme olasılığı ise daha yüksektir. Bu durum ise sadece görünüm açısından değil, tüm vücut olarak bazı sonuçların ortaya çıkmasıyla belirti gösterir. Örneğin; yaşlıların iyileşmesinin daha uzun sürmesinin ve kemiklerin, organların bozulmaya başlamasının asıl nedeni de budur.
Yeni çalışma, metabolitleri hücre fonksiyonunun "temel" bir göstergesi olarak tanımladı. Giebultowicz yaptıkları açıklamada , çalışmanın, hücre metabolizması sırasında doğal olarak oluşan bu "sinyal veren" kimyasalların mavi ışığa maruz kalma ile önemli ölçüde "değiştirildiğini" gösteren "ilk" olduğunu söyledi. Daha spesifik olarak, meyve sineklerindeki süksinat veya süksinik asit seviyelerinin aşırı mavi ışık altında arttığını, glutamatın ise azaldığını gördüler.
"MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMAYAN MEYVE SİNEKLERİ DAHA UZUN YAŞADI"
Giebultowicz, "Mavi ışığa maruz kaldıktan sonra yüksek seviyelerde süksinat, pompada bulunan gazla karşılaştırılabilir, ancak arabaya girilmez" dedi. Bir başka rahatsız edici keşif, glutamat gibi nöronlar arasındaki iletişimden sorumlu moleküllerin mavi ışığa maruz kaldıktan sonra daha düşük seviyede olduğuydu.
Oregon Eyaleti araştırmacıları daha önce, ışığa maruz kalan meyve sineklerinde stresten koruyucu genlerin arttığını, karanlıkta kalanların ise daha uzun yaşadığını göstermişti. Bir basın açıklamasında, erken ölüme yol açabilecek koşullara dikkat çekildi.
Mevcut araştırmaya gelince, böcekler, hücrelerde aynı sinyal kimyasallarını paylaştığımız için insanlar için uygun bir analog oluşturuyorlar.