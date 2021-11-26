Şampuandan önce neden saç kremi sürmeliyiz?

Saçınızı kurutmak için saç havlusunu pamuk değil mikrofiber olarak tercih edin.

TikTok stilisti Monique Rapier'e göre parlak, muhteşem saçlar elde etmek için atmanız gereken üç hayati adım var.

Tyla'nın yaptığı habere göre; güzellik uzmanı Kieron Fowles ; "Saç bakım maskesi kullanmak, saçı şampuanla temizlemeden önce koruyucu bir tabaka sağlar" açıklamasında bulundu.

Rapier yaptığı açıklamada; "Saçınızı her yıkadığınızda, önce saç kremi kullanın, sonra saçın sadece üst yarısını şampuanlayın ve sonra sadece alt yarısına uygulayın" diyor.

Ancak dördüncü ipucu; herkes için oldukça şaşırtırıcıydı.

"DİREKT ŞAMPUAN UYGULAMAK SAÇIN NEMİNİ KAYBETMESİNE NEDEN OLUYOR"

Şampuan saçtaki nemi alabilir, bu nedenle şampuanlamadan sonra saç kremi uygulamak her zaman kaybolan nemi geri kazanmak için yeterli değildir. Şampuan sonrası normal bir ön işlem ve bakım uygulayarak nemi hapsedecek ve saçın nemini geri kazanacaksınız.

Peki, rutininizin geri kalanına devam etmeden önce derin bir bakım için ne kadar zaman harcamanız gerekir sorusu soruldu.

Fowles bu soruya; "Her zaman en az beş ila 20 dakika tavsiye ederim. Bu süre, ürünün kafa derisi ve saç üzerinde etkisini göstermesi için yeterli zamana sahip olmasını sağlar ve bu bakımı haftada bir yapmak gerekir" açıklamasında bulundu.