Selülitlerden kurtulmanın en doğal yolu! Pürüzsüz görüntünün sırrı…

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Bacaklarınızdaki selülit kaybolabilir mi? Kilo vermek ve ardından sağlıklı bir vücut yağ yüzdesini korumak, bacaklarınızdaki veya başka yerlerdeki selülit görünümünün azaltılmasına yardımcı olabilir.

Selülitleri azaltmak veya önlemek için en iyi yiyeceklerden bazıları şunlardır:

Keten tohumu: Keten, östrojen seviyelerini modüle ettiği ve aynı zamanda kollajen üretimini artırabildiği için cilt sağlığı ve genel sağlık için mükemmeldir. Keten tohumunu kahvaltılarınıza, smoothielerinize ekleyebilir veya tek başına tüketebilirsiniz.

Su içeren gıdalar: Su kaybı şişkinliğe ve cildin kurumasına yol açabileceğinden, daha doğal nemlendirici gıdalar yemeye çalışın. Bunlara taze sebzeler ve meyveler, özellikle kavun, meyveler, salatalık, kereviz, turunçgiller ve taze otlar dahildir. Evde Selülit İnceltme Suyu yapmak, bunlardan bir demetini aynı anda tüketmenin harika bir yoludur.

Yüksek lifli gıdalar: Bunlara sebzeler, kuruyemişler, tohumlar ve meyveler dahildir. Lif, kolonun temizlenmesine, açlığın engellenmesine, metabolizmanın desteklenmesine ve hormonların dengelenmesine yardımcı olur. Yapraklı yeşillikler veya meyveler gibi birçok antioksidan içeren yüksek lifli gıdalar da serbest radikal hasarını (cildi yaşlandıran) azaltma yetenekleri nedeniyle faydalıdır.

Potasyum açısından zengin gıdalar: Aşırı sıvıların hücrelerden atılması selüliti azaltmaya yardımcı olabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, avokado, muz, hindistan cevizi suyu ürünlerinin tümü potasyum açısından zengindir.

Sağlıklı yağlar: Hindistan cevizi ve balıklar, sağlıklı dokuyu destekleyen yağ asitleri içerir. En iyi sonuçları elde etmek için günde bir çorba kaşığı sızma hindistan cevizi yağı ve bir porsiyon balık (veya 1000 miligram balık yağı) tüketebilirsiniz.

Su: Çok fazla su içmenin selüliti azaltmak için gerçekten bu kadar önemli olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? Evet! Su cildi nemli tutar ve toksik bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Günde sekiz ila 10 bardak tatlı su içmeyi hedefleyin. İyi nemlendirilmiş cilt, daha az pürüzlü, kuru veya yaşlı bir görünümle daha düzgün görünür.