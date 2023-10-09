Selülitlerden kurtulmanın en doğal yolu! Pürüzsüz görüntünün sırrı…

Tıpkı diğer yaşlanma belirtilerinde olduğu gibi selüliti azaltmak istiyorsanız, öncelikle yetişkin yaşamınız boyunca sağlıklı bir kiloyu korumaya odaklanın.
SELÜLİT NEDİR?
Selülit, ağırlıklı olarak bacaklarda (özellikle uyluklarda), kalçada, karında ve kolların arkasında gelişen topaklı veya çukurlu "portakal kabuğu" görünümü de denir çünkü turunçgillerin dış kısmında oluşan küçük şişliklere benzemektedir.
Temel olarak selülit, derinin altında yağ kürecikleri gelişip bağ dokusuna doğru baskı yaparak ciltte düzensiz, "benekli" bir görünüm oluşturduğunda ortaya çıkar. Hafiften şiddetliye kadar değişen şiddette üç tip selülit vardır.
Bu duruma katkıda bulunan faktörlerden bazıları, egzersiz eksikliği ( hareketsiz bir yaşam tarzı), hormon değişiklikleri ve düşük kaliteli bir beslenmedir.
Selülit her yaşta ortaya çıkabilir, ancak artan yağ birikintileri (ve genellikle daha yüksek vücut ağırlığı ve genel BMI ) nedeniyle kişi yaşlandıkça daha da kötüleşme eğilimi gösterir. Bu durum kadınlarda erkeklerden daha yaygındır; kadınların yaklaşık %90'ında, özellikle yaşlandıkça ve cilt elastikiyetini kaybettikçe bir miktar selülit görülür. Ancak kilo ve hormonal değişikliklerle uğraşan gençler bile bu cilt sorunuyla baş edebilir.
Selülit ciddi veya zararlı değildir ve bu nedenle çoğu kişi önemsemez ama bazı bireyler görüntüsünden rahatsız olabilir.
SELÜLİTİN NEDENLERİ
Selülitin ana nedeni nedir? Aşağıdakiler de dahil olmak üzere selülitin gelişimine çeşitli birincil faktörler katkıda bulunur:
SELÜLİTLERDEN KURTULMANIN YOLLARI
İşte selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olacak en iyi yöntemler:
SAĞLIKLI BESLENİN
Bacaklarınızdaki selülit kaybolabilir mi? Kilo vermek ve ardından sağlıklı bir vücut yağ yüzdesini korumak, bacaklarınızdaki veya başka yerlerdeki selülit görünümünün azaltılmasına yardımcı olabilir.
Selülitleri azaltmak veya önlemek için en iyi yiyeceklerden bazıları şunlardır:
Keten tohumu: Keten, östrojen seviyelerini modüle ettiği ve aynı zamanda kollajen üretimini artırabildiği için cilt sağlığı ve genel sağlık için mükemmeldir. Keten tohumunu kahvaltılarınıza, smoothielerinize ekleyebilir veya tek başına tüketebilirsiniz.
Su içeren gıdalar: Su kaybı şişkinliğe ve cildin kurumasına yol açabileceğinden, daha doğal nemlendirici gıdalar yemeye çalışın. Bunlara taze sebzeler ve meyveler, özellikle kavun, meyveler, salatalık, kereviz, turunçgiller ve taze otlar dahildir. Evde Selülit İnceltme Suyu yapmak, bunlardan bir demetini aynı anda tüketmenin harika bir yoludur.
Yüksek lifli gıdalar: Bunlara sebzeler, kuruyemişler, tohumlar ve meyveler dahildir. Lif, kolonun temizlenmesine, açlığın engellenmesine, metabolizmanın desteklenmesine ve hormonların dengelenmesine yardımcı olur. Yapraklı yeşillikler veya meyveler gibi birçok antioksidan içeren yüksek lifli gıdalar da serbest radikal hasarını (cildi yaşlandıran) azaltma yetenekleri nedeniyle faydalıdır.
Potasyum açısından zengin gıdalar: Aşırı sıvıların hücrelerden atılması selüliti azaltmaya yardımcı olabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, avokado, muz, hindistan cevizi suyu ürünlerinin tümü potasyum açısından zengindir.
Sağlıklı yağlar: Hindistan cevizi ve balıklar, sağlıklı dokuyu destekleyen yağ asitleri içerir. En iyi sonuçları elde etmek için günde bir çorba kaşığı sızma hindistan cevizi yağı ve bir porsiyon balık (veya 1000 miligram balık yağı) tüketebilirsiniz.
Su: Çok fazla su içmenin selüliti azaltmak için gerçekten bu kadar önemli olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? Evet! Su cildi nemli tutar ve toksik bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Günde sekiz ila 10 bardak tatlı su içmeyi hedefleyin. İyi nemlendirilmiş cilt, daha az pürüzlü, kuru veya yaşlı bir görünümle daha düzgün görünür.
KOLAJEN TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN
Bağ dokusu (cildin katmanları dahil) kolajenden oluşur. Cilt güçlü olduğunda selülit görünümü azalır. Kolajen insan vücudunda en çok bulunan proteindir ve cildin elastikiyeti, genç dokusu ve gücü için gereklidir. Daha fazla kolajen elde etmenin en iyi yollarından biri, glutamin gibi amino asitleri de içeren kemik suyunu tüketmektir.
Kemik suyu, kolajeni oluşturan prolin ve glisin adı verilen amino asitlerin yanı sıra önemli eser mineralleri ve hatta antioksidan bileşikleri içerir. Kemik suyundaki kolajen cilt dokusunu güçlendirebilir ve selülitin altında yatan nedenleri tersine çevirmeye yardımcı olabilir.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Egzersiz selülitten kurtulabilir mi? Uzun süreli kardiyo, metabolizmanızı hızlandırmada ve obeziteyi önlemede değerli olsa da, aralıklı antrenman yapmak muhtemelen çok daha etkili olacaktır. Bunun nedeni, aralıkların vücudunuza kas eklemede yardımcı olacaktır.
ESANSİYEL YAĞLARDAN YARDIM ALIN
Araştırmalar, greyfurt esansiyel yağının, selülitin parçalanmasına ve cilt altında yeni yağ hücrelerinin oluşumunun önlenmesine yardımcı olan bromelain gibi büyük miktarlarda anti-inflamatuar enzimler içerdiğini göstermektedir.
KURU FIRÇALAMA VE MASAJ TERAPİSİ UYGULAYIN
Kan akışını ve lenfatik drenajı artırarak, cildi kuru fırçalamak ve masaj terapisi tedavileri potansiyel olarak selülitin yönetilmesine yardımcı olabilir.