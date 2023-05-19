Selülitleri tüm vücuttan silip süpürüyor: Bu karışım pürüzsüz bir vücudun formülü

Kalça, karın, baldır ve süt bacakta sıklıkla görülen bu problemi ortadan kaldırmak ise imkansız değil. Doğru yaşam tarzı ve bakım süreci ile yeniden pürüzsüz bir görünüme ulaşabilirsiniz.

Kim Kardashian dahil birçok kadının karşılaştığı bu sorunu yok etmenin sadece iki malzemeyle yok edebilmenin bir tarifi bulunuyor. Bu sevilmeyen görüntü için denediğiniz onlarca maskeyi bir kenara bırakın ve sadece karbonat ve balı kullanmaya başlayın. Cilt terapisti Nataliya Robinson, karbonat ve balın bir arada kullanılmasının selülitleri yok etmenin en etkili yolu olduğunu belirtiyor.