Sırrı baharat rafınızda gizli! Dişlerinizi bembeyaz yapacak...

Serene Direktörü Dr Safa Al-Naher şunları söyledi: "Kabartma tozu hafif aşındırıcıdır ve tarihsel olarak dişlerdeki lekeleri çıkarmak için kullanılmıştır. Ancak aşındırıcı özelliğinden dolayı kabartma tozunu çok sık kullanmamalısınız.
Dr Al-Naher; "Çok aşındırıcı bir yüz peelingini çok sık kullanmazsınız çünkü cildinizi yıpratabilir veya ona çok fazla zarar verebilirsiniz. Dişler için de aynı şey geçerli. Onları çok aşındırıcı bir şeyle çok sert fırçalamak istemezsiniz" açıklamasında bulundu.
Kabartma tozu ağızdaki asitliği azaltma avantajına sahiptir, bu da diş çürümesi riskini azaltabilir. Dr Al-Naher diş çürümesine bakterilerden kaynaklanan asit ve ayrıca genel olarak ağızdaki asit neden olabileceğini belirtti. Ağızdaki pH'ı yükselterek karbonatın ağız hijyenine iyi bir katkı olduğu düşünülebilir.
Dr Al-Naher, dişlerde karbonat kullanılmasında yanlış bir şey görmediğini ancak bunun florürün yerini tutmadığını doğruladı. Dr Al-Naher şunları söyledi: "Diş macunu florür içerir ve diş çürümesini tersine çevirme açısından dişlere kanıtlanmış çok daha fazla faydası olan florürdür."
Florürlü diş macununun diş minesini güçlendirdiği kanıtlanmıştır, bu nedenle kabartma tozu düzenli diş fırçalamanın yerini almamalıdır.
Dr Al-Naher'in diş fırçalamayı onayladığı bir diğer mutfak dolabı malzemesi de hindistancevizi yağıdır. Dr Al-Naher; "Hindistan cevizi yağına dair çok fazla kanıt yok, ancak faydalı olabileceğini gösteren bazı anekdotsal kanıtlar var."
Uzman, Hindistan cevizi yağının plak kontrolü açısından bazı ilaçlı gargaralarla karşılaştırılabileceğini belirtti. Dr Al-Naher, "Ayrıca bazı bakterileri de öldürebilir" dedi, ancak hindistancevizi yağı ağızdaki iyi bakterileri de öldürebilir. Bu nedenle dikkatli kullanmak gerekir.
Dr Al-Naher; "Hindistan cevizi yağı, florürlü diş macununun yerine kullanılmamalıdır çünkü dişlerinizi güçlendirmez. Fakat tüm dünyada yüzyıllardır kullanılıyor, dolayısıyla buna dair bazı kanıtlar var"