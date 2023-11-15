Sırrı baharat rafınızda gizli! Dişlerinizi bembeyaz yapacak...

Dr Al-Naher, dişlerde karbonat kullanılmasında yanlış bir şey görmediğini ancak bunun florürün yerini tutmadığını doğruladı. Dr Al-Naher şunları söyledi: "Diş macunu florür içerir ve diş çürümesini tersine çevirme açısından dişlere kanıtlanmış çok daha fazla faydası olan florürdür."

Dr Al-Naher'in diş fırçalamayı onayladığı bir diğer mutfak dolabı malzemesi de hindistancevizi yağıdır. Dr Al-Naher; "Hindistan cevizi yağına dair çok fazla kanıt yok, ancak faydalı olabileceğini gösteren bazı anekdotsal kanıtlar var."

Uzman, Hindistan cevizi yağının plak kontrolü açısından bazı ilaçlı gargaralarla karşılaştırılabileceğini belirtti. Dr Al-Naher, "Ayrıca bazı bakterileri de öldürebilir" dedi, ancak hindistancevizi yağı ağızdaki iyi bakterileri de öldürebilir. Bu nedenle dikkatli kullanmak gerekir.