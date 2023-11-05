Sivilce izlerini saniyeler içinde yok edin! Adım adım kapatıcı uygulama tekniği…

İşte 4 adımda sivilceleri tamamen görünmez kılmanın yolu ve sivilce oluşumun önlemeye yardımcı olacak bazı ipuçları…
ADIM ADIM SİVİLCELERİ KAPATMA KLAVUZU
Sadece bu adımları izleyerek sivilcelerini kısa bir sürede kapatmanız mümkün. İşte makyaj sanatçılarından o adımlar…
Adım 1: Temizleyin, Nemlendirin ve Tedavi Edin
Makyaj sanatçısı Stevi Christine, konu makyaj olduğunda insanların yaptığı en büyük hatalardan birinin genel olarak hazırlık aşamasını atlamak olduğunu belirtiyor . Temiz, kuru ve hazırlanmış bir temel, sivilcenin kapatılmasını çok daha kolay hale getirir ve nihai sonucun daha doğal görünmesine yardımcı olur.
Kir ve her türlü ürün kalıntısını çok agresif olmadan temizleyen hafif köpüklü bir temizleyici kullanarak başlayın. Ardından bir miktar misel suyu veya nemlendirici tonerle takip edebilirsiniz.
Christine, "Sonra sadece o bölgeye salisilik asit içeren bir ürün ekleyin" diye tavsiyede bulunuyor. "Ya da sivilce kistikse şişliği azaltmak için buz torbası veya sıcak havlu kullanın." Bu, makyajınızı yaptıktan sonra sivilcenin genel görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
Adım 2: Hafif Bir Temel Uygulayın
Christine, fondöten sürmeyi seviyorsanız, ağır kapatıcılık yerine hafif ila orta kapatıcılığa sahip bir ürün kullanmayı düşünmenizi öneriyor. Sadece yüzünüzdeki küçük bir nokta olan sivilceyi kapattığınızı unutmayın; cildinizin geri kalanını kapatmanıza gerek yoktur.
Christine, "Cildimin geri kalanını nemli tutmayı tercih ediyorum, bu nedenle hafif bir fondöten daha iyi olacaktır" diyor.
Dermatolog Merry Thornton, hem fondöten hem de kapatıcıyı uygularken her zaman temiz bir makyaj süngeri veya fırçası kullanmanın önemli olduğunu ekliyor. Bu, bölgenin temiz kalmasına yardımcı olur, bu da yüzünüzdeki kir bakterilerinin transferini azaltır ve sonuçta cildin daha temiz kalmasını sağlar.
Adım 3: Küçük Bir Fırçayla Kapatıcıyı Uygulayın
Makyaj sanatçısı Nyssa Green, sivilceyi kapatmak için küçük bir miktar kapatıcının yeterli olduğunu belirtiyor. Uyguladığınız miktarı kontrol etmenize yardımcı olacak küçük bir makyaj fırçası veya hatta bir kulak çubuğu kullanmanın en iyisi olduğunu söylüyor.
Sivilcenin koyu veya mor alt tonu varsa, Christine bu koyu tonları ortadan kaldırmak için şeftali alt tonlu olanı seçmenizi önerir.
Green, "Kapatıcıyı ovalamadığınızdan emin olun; sadece 'dokunarak' uygulayın" diye tavsiyede bulunuyor Green. "Biraz kurumasını bekleyin ve gerekirse başka bir katman ekleyin." Kenarları iyice yedirin , böylece belirgin bir kapatıcı parçası gibi değil, doğal görünecektir.
Adım 4: Her Şeyi Yerine Sabitleyin
Kapatıcının tamamen kurumasını bekleyin, ardından her şeyi yerine sabitlemek için bir sabitleyici pudra veya sprey uygulayın.
SİVİLCE TEDAVİSİNDE İPUÇLARI
Sivilceleri kapatmak için kullanılan bu teknik, iyileşmesini beklerken hem küçük hem de güçlü sivilceleri gizleyecektir. Makyaj yapmadığınız zamanlarda bu cilt bakımı için bu adımları takip etmenizi öneriyor.
Sıkmayın ve Patlatmayın: Thornton, "Bu, yara izine ve hiperpigmentasyona yol açabilir" diye uyarıyor. Ayrıca bakterileri yüzünüzün diğer bölgelerine yayabilir ve sivilceyi daha da kötüleştirebilir.
Ağır Ürünlerinden Kaçının: Cildinizin geri kalanının öne çıkmasına izin vererek sivilcelerin görünmesini engelleyebilirsiniz. Hr şeyi ağır makyajla kapatmak yerine cildinizin açık kısımlarını vurgulayabilirsiniz. Thornton, bu yaklaşımın gelecekte ortaya çıkabilecek sivilceleri de önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.
Her Gece Yıkayın: Yatmadan önce yüzünüzü daima hafif bir temizleyiciyle temizleyin ve ardından nemlendirici uygulayın.