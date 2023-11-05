Sivilce izlerini saniyeler içinde yok edin! Adım adım kapatıcı uygulama tekniği…

Sadece bu adımları izleyerek sivilcelerini kısa bir sürede kapatmanız mümkün. İşte makyaj sanatçılarından o adımlar…

Adım 1: Temizleyin, Nemlendirin ve Tedavi Edin

Makyaj sanatçısı Stevi Christine, konu makyaj olduğunda insanların yaptığı en büyük hatalardan birinin genel olarak hazırlık aşamasını atlamak olduğunu belirtiyor . Temiz, kuru ve hazırlanmış bir temel, sivilcenin kapatılmasını çok daha kolay hale getirir ve nihai sonucun daha doğal görünmesine yardımcı olur.

Kir ve her türlü ürün kalıntısını çok agresif olmadan temizleyen hafif köpüklü bir temizleyici kullanarak başlayın. Ardından bir miktar misel suyu veya nemlendirici tonerle takip edebilirsiniz.

Christine, "Sonra sadece o bölgeye salisilik asit içeren bir ürün ekleyin" diye tavsiyede bulunuyor. "Ya da sivilce kistikse şişliği azaltmak için buz torbası veya sıcak havlu kullanın." Bu, makyajınızı yaptıktan sonra sivilcenin genel görünümünü azaltmaya yardımcı olur.