Sivilcelere 1 gecede veda edin! Bu üç doğal malzeme ile…

SİVİLCELER İÇİN DOĞAL MASKELER

ZERDEÇALLI YÜZ MASKESİ

Güzel bir cilt söz konusu olduğunda zerdeçal her zaman en öne çıkan malzemelerden biridir. Zerdeçal, antienflamatuar, antiseptik, antioksidan özelliklere sahiptir. Yüz maskesi için yarım fincan nohut unu ve 2 çay kaşığı zerdeçal tozu ve badem yağını karıştırın ve bir macun yapmak için suyla birleştirin. Cilde 5 dakika uygulayın ve soğuk suyla durulayın. Zerdeçal sivilce ve yara izini tedavi edebilir ve önleyebilir.