Sivilcelere 1 gecede veda edin! Bu üç doğal malzeme ile…

İçeriği tamamen doğal olan bu maskeler, tek kullanımda bile büyük farklar yaratacaktır. Evdeki ürünlerle hazırlayabileceğiniz gibi güvenle kullanmanız da mümkündür. Ancak cildinizde denemeden önce bir uzmana danışmanız önerilir.
SİVİLCE TEDAVİSİ
Hafif sivilce olduğunda, önce kişisel bakım çözümlerini ve diğer seçenekleri denemelisiniz. En iyi tedavi sebum üretimini önlemek, cildinizi temiz, bakterisiz tutmak ve gözenekleri açmak için cildin dökülmesini teşvik etmektir. Bunun yanı sıra akne tedavisi tamamen nedensel faktöre dayanmaktadır.
GÜNLÜK OLARAK DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
SİVİLCELER İÇİN DOĞAL MASKELER
ZERDEÇALLI YÜZ MASKESİ
Güzel bir cilt söz konusu olduğunda zerdeçal her zaman en öne çıkan malzemelerden biridir. Zerdeçal, antienflamatuar, antiseptik, antioksidan özelliklere sahiptir. Yüz maskesi için yarım fincan nohut unu ve 2 çay kaşığı zerdeçal tozu ve badem yağını karıştırın ve bir macun yapmak için suyla birleştirin. Cilde 5 dakika uygulayın ve soğuk suyla durulayın. Zerdeçal sivilce ve yara izini tedavi edebilir ve önleyebilir.
SALATALIKLI YÜZ MASKESİ
Salatalığın cilt üzerinde yatıştırıcı bir etkisi vardır, iltihabı, tahrişi ve ağrıyı azaltır. Daha iyi sonuçlar için, bir küçük salatalık ve 1 bardak yulaf ezmesini karıştırarak bir macun yapın. Bu macunu etkilenen bölgeye 30 dakika uygulayın ve durulayın.
BAL MASKESİ
Bal, iltihaplı sivilce, yara ve yanıklar için kullanılan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Akneden kurtulmak için yüzünüze 30 dakika bal sürün ve ardından ılık suyla yıkayın.
YAĞLI CİLTLERE ÖZEL YOĞURT MASKESİ
Yoğurt, bakteri üremesini engelleyen bir probiyotiktir. Maske yapmak için 1 tatlı kaşığı mayayı az miktarda sade yoğurtla birleştirip karıştırın. Cilde 15 ila 20 dakika uygulayın ve soğuk suyla yıkayın.
YUMURTA AKI MASKESİ
Yumurta akı, yüksek lizozim içeriği nedeniyle akneye neden olan bakterileri yok ettiği bilinen tek bileşendir. Sadece bu değil, aynı zamanda yumurta akı, gözenekleri tıkayan kiri, kiri ve fazla yağı gidermeye yardımcı olan büzücü özellikler içerir. Cildinize sağlıklı bir parlaklık vermede oynadığı önemli rolün yanı sıra, anti-enflamatuar özelliklere de sahiptir. Lizozim proteini, iltihaplanmayı yatıştırmaya yardımcı olan bir koruyucu tabaka oluşturur.
MUZLU LİMON MASKESİ
Peeling, muzun en şaşırtıcı faydalarından biridir. Cildinizin üzerinde biriken ölü hücrelerden arınmasını sağlar ve hatta cildinizde biriken istenmeyen sebumu yok eder. Muzun içine limon eklenmesi, muzun fazla sebumu gidermeye özen göstermesini sağlarken, sivilceye neden olan bakterileri yok etmenin yanı sıra başka türlü çıkarılması zor olan kalanını kurutmaya yardımcı olur.