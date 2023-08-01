Sizin için en uygun ruj rengini bulun! Makyaj uzmanları bu yöntemi öneriyor...

Son zamanlarda sosyal medyada da sıkça paylaşılan bu yöntem sayesinde her makyajınızda sizi mükemmel gösterecek ruj tonunu bulmanız mümkün.

RUJ RENGİ TEORİSİ

Doğru ruj renginin aramanın sonu yok gibi görünebilir, çünkü genellikle pakette görülen ruj rengi tenimiz ve dudaklarımızdan çok farklı görünür. Profesyonel makyaj sanatçıları Kira Stevens ve Alexandra Loughton, ruj rengi teorisine göre rujunuzu nasıl bulabileceğinizi anlattılar. Loughton, "Doğru ruj tonunuzu seçmenin hassas dengesinin şansla hiçbir ilgisi yoktur ve her şey cilt tonunuzu, alt tonlarınızı ve bunların renk teorisiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmekle ilgilidir," diye açıklıyor.

Stevens, "Ruj rengi teorisi, resim yaparken kullanılan renk teorisine benzer" diyor. "Ana renkleri (kırmızı, sarı ve mavi) farklı kombinasyonlarda karıştırmak hayal edebileceğiniz her rengi oluşturabilirsiniz. Derimizdeki renkler de aynı şekilde çalışır. Hepimiz ten rengi kırmızı, sarı ve mavinin farklı oranlarından oluşu. Mavi (alt tonlarımız olarak adlandırabileceğimiz) ve beyaz (cilt tonlarımız olarak adlandırılabileceğimiz) tonlar bir araya getirildiğinde, benzersiz, bireysel tenimizi yaratır.

Bir ruj rengi seçerken, rengin cilt tonunuzla, dudak renginizle nasıl koordine olduğunu ve bunların renk paletinde nasıl ilişkili olduğunu düşünmek önemlidir.