Sizin için en uygun ruj rengini bulun! Makyaj uzmanları bu yöntemi öneriyor...

Son zamanlarda sosyal medyada da sıkça paylaşılan bu yöntem sayesinde her makyajınızda sizi mükemmel gösterecek ruj tonunu bulmanız mümkün.
RUJ RENGİ TEORİSİ
Doğru ruj renginin aramanın sonu yok gibi görünebilir, çünkü genellikle pakette görülen ruj rengi tenimiz ve dudaklarımızdan çok farklı görünür. Profesyonel makyaj sanatçıları Kira Stevens ve Alexandra Loughton, ruj rengi teorisine göre rujunuzu nasıl bulabileceğinizi anlattılar. Loughton, "Doğru ruj tonunuzu seçmenin hassas dengesinin şansla hiçbir ilgisi yoktur ve her şey cilt tonunuzu, alt tonlarınızı ve bunların renk teorisiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmekle ilgilidir," diye açıklıyor.
Stevens, "Ruj rengi teorisi, resim yaparken kullanılan renk teorisine benzer" diyor. "Ana renkleri (kırmızı, sarı ve mavi) farklı kombinasyonlarda karıştırmak hayal edebileceğiniz her rengi oluşturabilirsiniz. Derimizdeki renkler de aynı şekilde çalışır. Hepimiz ten rengi kırmızı, sarı ve mavinin farklı oranlarından oluşu. Mavi (alt tonlarımız olarak adlandırabileceğimiz) ve beyaz (cilt tonlarımız olarak adlandırılabileceğimiz) tonlar bir araya getirildiğinde, benzersiz, bireysel tenimizi yaratır.
Bir ruj rengi seçerken, rengin cilt tonunuzla, dudak renginizle nasıl koordine olduğunu ve bunların renk paletinde nasıl ilişkili olduğunu düşünmek önemlidir.
RUJLAR NEDEN FARKLI CİLTLERDE FARKLI TONLARDA GÖRÜNÜR?
Hiç başkasının sürdüğü bir ruju beğenip aynı ruju siz kullandığınızda ise aynı durmadığını fark ettiğiniz oldu mu? Loughton, "Ruj, çeşitli cilt tonlarında farklı görünür. Çünkü üzerinde çalıştığımız 'temel renk' değişmektedir" diyor. "Ruj renkleri, renk paletindeki benzersiz karışımlarından yapıldığından, her kişinin cilt tonu rujdan tamamlayıcı ve zıt stiller renkleri çekecektir. Ruj, ne olduğuna bağlı olarak, kişisel cilt tonumuzun üzerinde farklı şekilde görünür."
Alt tonlara ek olarak, cilt tonunuzun ne kadar koyu veya açık olduğu da bir ruj renginin nasıl görüneceğini etkileyebilir. Stevens, "Aynı renk ruj, açık tende koyu tenden çok farklı görünebilir, kişilerin alt tonları benzer olsa bile" diyor.
ALT TONLAR RUJUN GÖRÜNÜMÜNÜ NASIL DEĞİŞTİRİR?
Cilt alt tonları üç ana kategoriye ayrılır: sıcak, soğuk ve nötr. Alt tonunuzu hızlı bir şekilde öğrenmek için bileğinizin arkasındaki damarlara bakın. Mavi ise, soğuk alt tonlara sahipsiniz demektir, yeşil damarlar sıcak alt tonları ve mavi ile yeşilin karışımı nötr alt tonları gösterir.
Alt tonlarımızın rujun görünümünü nasıl etkilediğini anlamak için Loughton bunu renk paleti üzerinden anlatıyor. "Cildimizdekiler de dahil olmak üzere tüm renkler üç ana renkten yapılır ve biz bunu doğru ruju seçmek için kullanırız" diyor. "Örneğin, cildiniz soğuk alt tonlara sahipse (daha fazla mavi ton içeriyorsa), soğuk bir leylak rengi, turuncu bazlı sıcak bir mercandan cildinizle daha uyumlu görünecektir. Bunun nedeni, ruj alt tonunu cildimizin alt tonuyla eşleşmesidir.
Aynı ruj, alt tonları aynı olsaydı, farklı ciltlere sahip iki kişi üzerinde aynı görünür müydü? Bu noktada cevap; seçilen renge bağlı.
"Aynı alt tonlu (altın, yani sıcak diyelim) iki kişiye aynı ruju uygulayabilirsiniz ama bir kişi açık ten tonuna sahipken diğer kişi koyu ten tonuna sahipse aynı ruj farklı görünebilir (veya görünmeyebilir)" diyor Loughton.
CİLT TONUNUZA UYGUN RUJ RENGİNİ SEÇME
Loughton ve Stevens cilt tonuna göre favori ruj seçimlerinden bazılarını aşağıda paylaşıyor:
Koyu ten: Stevens, "Koyu bir cilt tonuna sahipseniz parlak renklere yönelmekten korkmayın" diyor. "Ruj daha koyu bir tonun üzerinde olacağından, daha görünür bir kontrasta sahip olacak ve göze çarpacaktır. Sıcak veya nötr bir cilt tonu için, sıcak bir ışıltı için turuncu bazlı bir kırmızı deneyin. Soğuk bir ton için, koyu bir dut rengi tercih edebilirsiniz.
Orta renkli ten: "Sıcak alt tonlu orta cilt tonunuz varsa, karamel, ten rengi veya mercan çarpıcı olacaktır" diyor Loughton. "Orta-nötr bir alt ton için daha dengeli bir renk bulmanızı öneririm" diyetavsiye ediyor.
Açık ten: "Soğuk bir alt tonla oldukça açık tenliyseniz, her zaman yumuşak bir toz pembeyi veya ince bir leylak rengini seçebilirsiniz" diyor Stevens.